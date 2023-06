Maximilian Geiger, der Kopf hinter dem Schongauer „1493“-Festspiel

Teilen

Ein „Tausendsassa“: Maximilian Geiger hat die Geschichte zum „1493“-Festspiel geschrieben, ist Regisseur und spielt selber mit. © Gallmetzer

Ohne Maximilian Geiger würde es das diesjährige Festspiel nicht geben, denn die Geschichte zu „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ stammt aus seiner Feder. Zusätzlich ist er auch als Regisseur und Schauspieler aktiv.

Schongau – Als Maximilian Geiger zum ersten Mal auf einer Theaterbühne stand, war er gerade einmal vier Jahre alt. Beim Schongauer „Theaterstadl“ war er als Bub öfter engagiert, und in der Grundschule konnte er sein schauspielerisches Talent ebenfalls ausleben. Weiter ging es im Welfen-Gymnasium, wo er mit verschiedenen Theatergruppen zahlreiche Auftritte hatte.

Nach dem Abitur sollte das geliebte Hobby nicht einschlafen, und so wurde kurzerhand mit Freunden im Jahr 2013 der Theaterverein „Treibhaus“ gegründet. Vor, auf und hinter der Bühne begleitete Geiger seitdem unzählige Stücke und ist außerdem zweiter Vorsitzender des Vereins.

Schon bei den Aufführungen der „Henkerstochter“ führte der studierte Historiker Geiger Regie. Doch der Gedanke, einmal ein eigenes Stück zu schreiben, schwelte ständig.

Erster Entwurf verschwand in der Schublade

Bereits im Jahr 2014 hatte Geiger die Arbeit an einem Buch begonnen. Gemeinsam mit Treibhaus-Kollege Dominik Nierer, der zeitgleich gerade an einer Geschichte saß, tauschte man sich wöchentlich aus, half sich weiter und inspirierte sich gegenseitig. Doch das Projekt schlief ein, der Entwurf verschwand in der Schublade.

Nach dem zweiten „Henkerstochter“-Stück 2019 wurde der Wunsch, etwas Selbstgeschriebenes aufzuführen, bei Geiger dann aber immer größer. Als die Pandemie begann, sorgte der Lockdown für die nötige Zeit und Muße.

„Der Grundgedanke war ein Mordfall“, erklärt Geiger. Dass die Handlung in Schongau spielen soll, war schnell klar, weil der Bezug zur Heimat ihm ein Anliegen ist. Das wird auch in seiner Bachelorarbeit deutlich, die sich mit dem Henkerswesen der Stadt beschäftigt, sowie in seiner Masterarbeit, die Schongau im ersten Weltkrieg thematisiert. Nach einigen Überlegungen war schließlich der Rahmen für das Festspiel gefunden: der große Stadtbrand in Schongau.

Der Partnerin ungemein dankbar

„Ich liebe Geschichte und Geschichte zu vermitteln“, schwärmt der 32-Jährige, der bei der Entstehung des Skriptes Unterstützung von seiner Freundin Greta erhielt, die ebenfalls Historikerin ist. „Wir sind manchmal stundenlang am Küchentisch gesessen und haben mit Salz- und Pfefferstreuern die Handlung nachgestellt und geschaut, ob die logische Abfolge passt“, sagt Geiger amüsiert, der seiner Partnerin für die Unterstützung in allen Phasen des Festspiels unendlich dankbar ist: „Mit niemand sonst rede ich so viel über das Stück wie mit ihr.“

Besonders wichtig war ihm bei der Handlung die Korrektheit der historischen Umstände. Gemeinsam mit dem ehemaligen Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer recherchierte Geiger daher und durchforstete passende Urkunden und alte Bücher sowie zugehörige Fachliteratur. Unzählige Stunden investierte Geiger, bis alles passte.

Aber der riesige Aufwand endete mit dem fertigen Text noch nicht: Als Regisseur muss er selbstverständlich bei allen wichtigen Terminen sowie Proben dabei sein. „Viele Besprechungen machen wir in der Mittagspause oder am Abend“, berichtet er von seinem vollen Terminkalender, denn auch beruflich hat Geiger seit September als Leiter der Schongauer Volkshochschule sowie der Touristinfo (wir berichteten) viel zu tun. Zeit für Hobbys abseits des Theaters bleibt da nicht.

Premiere ist am 7. Juli

Aber vielleicht für das nächste Stück? „Ideen für weitere Handlungen habe ich zur Genüge“, verrät Geiger, dass er durchaus Lust darauf hätte, weitere Textbücher zu verfassen. „Ich hoffe aber, dass das vielleicht mal jemand anders übernimmt“, ist er überzeugt davon, dass weitere „Treibhaus“-Mitglieder wie Dominik Nierer tolle Ideen hätten und findet: „Nur mal als Schauspieler dabei zu sein, wäre auch schön.“

Nun soll aber erst einmal das aktuelle Festspiel ein Erfolg werden. Bei dessen Aufführung will Geiger sich voll auf seine Rolle als Schauspieler konzentrieren. „Ich stehe da selber auf der Bühne und habe eigentlich nichts zu sagen. Ich vertraue daher voll und ganz auf meine super Regieassistenten.“

Die Premiere des Festspiels findet am Freitag, 7. Juli, statt. Alle Infos sind auf www.theaterverein-treibhaus.de zu finden. Karten für das Festspiel gibt es auf der Homepage sowie in der „Bücher-Galerie“ und im „Gebrauchtmöbelhaus i+s Pfaffenwinkel“ in Schongau.

URSULA GALLMETZER