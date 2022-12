Für den Schockerberg laufen in Schongau vorsichtig die Planungen an

Von: Elke Robert

Teilen

Volles Haus beim Schockerberg im Jahr 2019 – das wünscht man sich auch für 2023 wieder. © Herold/Archiv

Lange hat die CSU überlegt, ob es wieder einen Schockerberg geben kann wie vor Corona, aber versuchen will man es in jedem Fall: Der Termin für 2023 steht: Am Samstag, 25. März, wird abgerechnet mit der Lokalpolitik. Sollte der Abend ausverkauft sein, kann es bis zu zwei Zusatztermine geben.

Schongau – Im Jahr 2020 hatte man den Schockerberg ganz kurzfristig abgesagt, 2021 hatte man es erst gar nicht versucht, und auch 2022 scheiterte man an den Corona-Regeln. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, 2023 soll es auf Einladung des CSU-Ortsverbands wieder ein Starkbierfest im Pfarrheimsaal geben.

Das Organisatorenteam will es wieder wagen, aber erst einmal klein anfangen: „Wir wissen einfach nicht, ob die Leute noch vorsichtig sind und überhaupt wieder auf so große Veranstaltungen gehen, deshalb bringen wir erst einmal nur den Samstag ins Spiel“, erklärt Michael Eberle.

Erstmal ist nur ein Abend geplant

Aber fürs Erste wolle man die Latte nicht zu hoch legen: Lieber wolle man einen schönen Abend mit vollem Saal und guter Stimmung bieten. Für den Fall, dass die Nachfrage nach den Karten gleich bombig ist und sich im Vorfeld schon viele Leute melden, hat man aber natürlich vorgesorgt: Gemietet ist das Jakob-Pfeiffer-Haus vorsorglich das gesamte letzte März-Wochenende.

„Wir können dann auch den Freitag dazunehmen, sogar der Sonntag wäre wieder möglich“, verrät Eberle. Schon drei Mal hatte man bisher dem Schockerberg diese sonntägliche Zusatzvorstellung gegönnt. „Und wir haben festgestellt, das sind die lustigsten Tage“, so Eberle. Auf der Bühne ist man schon eingespielt, die erste Anspannung ist weg.

Das Team steht schon fest

Ganz gleich, wie viele Vorstellungen es letztlich werden, das Team zur Vorbereitung steht: Oliver Kellermann und Michael Reith sind ebenso aktiv wie Luitpold Braun junior und Michael Bommersbach. „Ganz wichtig“ seien Evelyn Paul, die als Kassiererin für alles rund ums Geld verantwortlich ist, und Ingrid Steffek, die wieder den Kartenvorverkauf managen wird. Eberle selbst macht die Pressearbeit, die Junge Union rund um die Vorsitzende Maria Scholz hat auch zugesagt, dass sie wieder den Ausschank übernimmt.

Natürlich ist die Stadtkapelle Schongau als wichtiger Partner mit an Bord. Und selbstverständlich soll es auch wieder einen Schockerbock geben, gebraut von Markus Langer aus Altenstadt. „Er ist schon aktiviert, und der Termin für die Schockerbock-Probe steht bereits“, so Eberle. Gebraut wird das Bier wie immer in der Holzhauser Brauerei in Igling bei Landsberg. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt wieder der Kantinenbetrieb von Simone Schmid.

Vermutlich kein großes Singspiel

Sowohl mit Langer als auch mit Schmid sei in den vergangenen Jahren jeweils alles abgesprochen gewesen – die beiden seien auf ihren Auslagen sitzen geblieben. Daher sei es nun „eine Selbstverständlichkeit“, sie wieder mit ins Boot zu holen, so Eberle.

Vorsichtig herantasten muss man sich heuer auch auf der Bühne: „Ein großes Singspiel wird es voraussichtlich nicht geben“, bedauert Eberle. Das Problem: Viele der Akteure sind entweder beruflich oder privat arg eingespannt, es gebe einfach einige Ausfälle. Von Luitpold Braun über Katharina Braun und Anna Eberle bis hin zu Julia Kelz, Michael Reith und Eberle selbst gebe es heuer nicht so viel Luft für ein großes Singspiel, aber es solle mehrere kleinere Auftritte geben.

Wer ist der neue Fastenprediger?

„Und es wird einen neuen Fastenredner geben“, verrät Eberle, will aber den Namen noch nicht verraten. Dieser solle so lang wie möglich geheim bleiben, am liebsten noch bis zum Schockerberg selbst. „Wenn es aber doch die Spatzen von den Dächern pfeifen, geben wir es bekannt.“ Nur so viel: Es ist niemand aus dem Kreis der CSU, sondern jemand Externes, aber aus Schongau.

Und noch eine Änderung soll es geben: eine Straffung des offiziellen Teils. Dieser solle nur noch bis 23 oder 23.30 Uhr dauern, nicht mehr wie schon gehabt bis 0.30 Uhr. „Wir hatten mehrere Rückmeldungen, dass die Leute gerne noch den Abend gemütlich ausklingen lassen würden“, so Eberle.

Kartenvorverkauf Ende Februar

Der Kartenvorverkauf soll ab Ende Februar starten, also in etwa vier Wochen vor dem Schockerberg-Wochenende Ende März. „Wir freuen uns nach der Corona-Pause wieder auf unser Fest.“ Nun hofft man bei der CSU, dass sich die Schongauer das Feiern nicht ganz abgewöhnt haben. „Wir hoffen, dass es funktioniert.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.