Deutsche Bahn baut Video-Reisezentren an der Pfaffenwinkelbahn ab

Von: Christoph Peters

Teilen

Die Tage des roten Häuschens am Bahnhof Ost in Peiting sind gezählt. Vergangenen Freitag begannen Techniker im Auftrag der DB mit dem Abbau des Video-Reisezentrums. © Hans-Helmut Herold

Vor sechs Jahren unter großem Rummel eingeführt, sind die Tage der Video-Reisezentren an den Bahnhöfen in Peiting, Schongau und Peißenberg gezählt: Die Deutsche Bahn hat mit dem Abbau der Anlagen begonnen, die BRB setzt beim Ticketverkauf künftig auf einen anderen Dienstleister. Nicht alle sind davon begeistert.

Peiting/Schongau/Peißenberg – Groß war 2016 der Auflauf an den Bahnhöfen in Peißenberg und Peiting gewesen, als die neuen Video-Reisezentren eröffnet wurden. Vertreter von Gemeinden, Bahn und Lokalpolitik wohnten der Einweihung bei. Selbst der damalige Verkehrsminister Alexander Dobrindt ließ es sich nicht nehmen, persönlich zu erscheinen, um die neue Errungenschaft zu feiern.

So laut der Rummel um die Einführung war, so leise endet dieser Tage die Ära der Video-Reisezentren der Deutschen Bahn an der Pfaffenwinkelbahn. Vergangenen Freitag begannen Techniker mit dem Ausbau der Geräte aus dem kleinen roten Häuschen am Peitinger Bahnhof, in dem Fahrgäste bis dato per Videoschalte ihre Tickets bei Service-Mitarbeitern des Unternehmens buchen konnten. Als nächstes wird Peißenberg an der Reihe sein, dort soll am 6. Dezember der Abbau beginnen. Für Schongau, wo sich das Video-Reiszentrum im Bahnhofsgebäude befindet, steht noch kein genauer Termin fest. Die Einrichtung werde voraussichtlich bis zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember in Betrieb bleiben, heißt es von der Bahn.

Das Unternehmen hätte dem Vernehmen nach die Video-Reisezentren gerne weiterbetrieben. Doch zuständig für den Fahrkartenvertrieb an der Strecke ist die Bayerische Regiobahn, und die hatte offensichtlich andere Pläne. Das Unternehmen habe entschieden, vor Ort künftig eigene Vertriebslösungen umzusetzen, teilt die DB auf Nachfrage der Heimatzeitung mit.

Die BRB bestätigt das Ende der Zusammenarbeit. Man setze beim Ticketverkauf künftig auf einen anderen Dienstleister, die Gemeinden habe man darüber bereits im Sommer informiert, teilt Pressesprecherin Annette Luckner mit. Man sei mit der DB nicht unzufrieden gewesen, sagt Luckner. „Am Ende geht es auch immer um die Wirtschaftlichkeit.“

Videoberatung weiter möglich

Für die Kunden ändere sich durch den Wechsel aber nichts, betont die Pressesprecherin. Denn auch künftig soll es möglich sein, an den drei Bahnhöfen videobasiert Fahrkarten kaufen zu können. Dafür würden die bestehenden Ticketautomaten entsprechend mit den nötigen Funktionen aufgerüstet, erklärt Luckner. „Unser Dienstleister hat auf dem Gebiet große Erfahrung“, zur Verfügung stehe der videobasierte Ticketverkauf täglich von 8 bis 18 Uhr.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.)

Dass es auch künftig möglich sein soll, persönlich mit einem Mitarbeiter zu sprechen, der beim Ticketkauf berät, sieht man in den Rathäusern der betroffenen Kommunen positiv. Auch wenn die Handyaffinität bei älteren Fahrgästen zunehme, gebe es immer noch eine große Gruppe, die Hilfe benötige. „Die dürfen wir nicht vergessen“, sagt Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner. Dies habe er auch der BRB zu verstehen gegeben. „Ich bin froh, dass sie darauf eingegangen sind.“ Ähnlich sieht es sein Peitinger Amtskollege Peter Ostenrieder. „Wenn das Angebot bleibt, dann ist alles gut.“ Und auch Schongaus 2. Bürgermeisterin Daniela Puzzovio ist froh, dass es – wenn auch in anderer Form – weitergeht. „Es wäre schade gewesen, wenn die Beratungsmöglichkeit weggefallen wäre.“

Kritik kommt aus Schongau

Deutlich kritischer sieht die Entwicklung Andreas Holzhey. Ihm gehört das Bahnhofsgebäude in Schongau, in dem sich bislang das Video-Reisezentrum befand. Den Mietvertrag hat die DB mittlerweile gekündigt. Holzhey fehlen damit künftig nicht nur Einnahmen. Nachdem das Video-Reisezentrum 2016 schon den Fahrkartenschalter ersetzt hatte, verliere das Gebäude nun erneut eine wichtige Funktion, kritisiert Holzhey. der von einem Rückschlag für die künftige Entwicklung des Bahnhofs spricht. Der Ticketverkauf am Automaten vor der Tür sei deutlich weniger komfortabel als die bisherige Lösung, im Zweifelsfall stehe man sogar im Regen, ärgert sich Holzhey. „Leider wird der Service für Reisende immer mehr abgebaut.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.