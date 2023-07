„Christoper-Street-Day“ in Schongau: „Die Einheit einer Regenbogengemeinschaft“

Der Demozug führte die etwa 300 Teilnehmer vom Marienplatz durch das Frauentor und über die Marktoberdorfer und die Bahnhofstraße durch das Münztor zurück in die Altstadt. © Ellenberger

„Make Love, not War“: So lautete am Samstag das Motto beim dritten „Christopher-Street-Day“ (CSD) in Schongau. Für Nina Blome vom Orgateam war der Tag mehr als eine Parade oder ein Fest. Ihren Worten nach seien die Teilnehmer gemeinsam „die Einheit einer Regenbogengemeinschaft“ gewesen.

Schongau – Als es am Samstagnachmittag auf dem Marienplatz zunehmend „regenbogenfarbener“ wurde, stand der CSD-Demozug kurz bevor. Nach einigen organisatorischen Hinweisen von Veranstaltungsleiter Herbert Haseitl vom Kreisjugendring Weilheim-Schongau, gab Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder mit seiner Aufforderung „und jetzt marschieren wir los, auf geht’s“ quasi den Startschuss.

Der Demozug führte die ansehnliche Menschenschlange zunächst links am Rathaus vorbei entlang der Christophstraße zum Frauentor. Dann ging es geradeaus bis zum Kreisverkehr und dort auf die Marktoberdorfer Straße und auf der Bahnhofstraße rechterhand durch das Münztor zurück zum Marienplatz und von dort weiter zum Bürgermeister-Schaegger-Platz. Auf dem waren bereits alle Vorbereitungen für die spätere Party getroffen worden. Zehn Polizeibeamte hatten mit mehreren Fahrzeugen dafür gesorgt, dass die knapp 300 Teilnehmer sicher dort hinkamen und die bereits vorbereitete Party später ausgelassen feiern konnten.

Schon nach gut 40 Minuten hatten die 300 Teilnehmer des Demonstrationszuges den Bürgermeister-Schaegger-Platz in Schongau erreicht und nutzten die verbleibende Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. © Ellenberger

Unterstützung in der Stadt

Zunächst standen aber einige Reden auf dem Programm, und die beiden jungen Ukrainerinnen Olha Rubtsova und Iris White präsentierten mit schönen Stimmen unter anderem Lieder aus ihrer Heimat. Den Anfang bei den Reden machte Schongaus zweite Bürgermeisterin Daniela Puzzovio: Sie freue sich, dabei zu sein und zeigte sich stolz darüber, dass man „diesen weltweit gefeierten Tag auch in Schongau“ habe. „Ihr habt ganz viele Unterstützer in der Stadt“, gab sie überdies zu verstehen.

Diese jungen Teilnehmerinnen gingen auf die Stellung und den Umgang der Kirche mit queeren Menschen ein. © Herold

Nach ihr zeigte Nina Blome vom Orgateam des CSD, dass man auch mit ein wenig Nervosität eine schöne Rede halten kann. Bevor sie ihren eingangs erwähnten Satz vortrug, machte sie „einen kurzen Ausflug in die Geschichte“ zu den Anfängen des CSD in der Christopher Street im New York der späten 1960er Jahre. Damals war es beim Ringen um die Gleichberechtigung queerer Menschen zu Aufständen gegen die Polizei gekommen. Der Tag sei auch ein Anlass, „um auf die anhaltende Diskriminierung und Ungleichheit hinzuweisen“. Auch in Deutschland werde „immer noch diskriminiert und ausgegrenzt“. Der Tag sei auch mehr als eine Parade oder ein Fest.

Geschafft: Nachdem der CSD-Demozug gut gelaufen und alle Reden gehalten waren, war auch für das Orga-Team Schongau eine Pause angesagt. Mit dabei: Henryk Hoefener vom Vorstand des CSD Deutschland (4.v.l.). © Ellenberger

Letzter Redner war Henryk Hoefener: Der 45-Jährige gehört dem Vorstand des CSD Deutschland an und war schon zum ersten CSD 2021 von München nach Schongau gekommen. Bevor die Party abgeht, müsse man noch über ernste Themen reden, sagte er. „Ihr wollt doch nur auffallen und anders sein“: Aussagen wie diese seien nicht mehr nur von ganz rechts, sondern auch aus der Mitte der Gesellschaft gegenüber queeren Menschen zu hören.

Als „eine Schande“ bezeichnete es Hoefener, dass 15 Bundesländer „einen queeren Aktionsplan“ haben, „nur Bayern nicht“. Dafür müsse man nun kämpfen und sich nicht entmutigen lassen. „Seid stolz darauf, wer Ihr seid und wie Ihr seid.“

Danach sorgte „DJ Queerland“ aus Augsburg musikalisch für beste Stimmung und gute Laune bei den Feiernden auf dem Bürgermeister-Schaegger-Platz.

MANFRED ELLENBERGER