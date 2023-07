Für Nele Högg kam die Festspiel-Hauptrolle überraschend

Nele Högg schlüpft beim Festspiel in die weibliche Hauptrolle Eva Aggensteiner. Kostüm ist „traumhaft“ Heute ist Premiere © Gallmetzer

Die Proben für das Schongauer Festspiel sind in vollem Gange: Eine der bedeutendsten Rollen im Stück „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ hat Nele Högg inne. Sie spielt die weibliche Hauptfigur Eva Aggensteiner, die Frau des Protagonisten Richard Aggensteiner.

Schongau – „Ich habe das Textbuch gelesen, und es hat sofort gefunkt zwischen mir und der Rolle“, erinnert sich Nele Högg an den Tag, an dem sie in die von Autor und Regisseur Maximilian Geiger geschriebene Geschichte eintauchte. Dass sie diese Rolle tatsächlich einmal übernehmen wird, daran glaubte sie jedoch nicht. „Wir haben so viel tolle weibliche Darstellerinnen im Ensemble, da habe ich mir kaum Chancen ausgerechnet“, sagt sie

Doch dann, nach der Premiere des letzten Stücks des Theatervereins „Treibhaus“, kam Geiger auf sie zu. „Ich war gerade dabei, in mein Sandwich beißen. Da wollte Maxi mit mir reden“, erzählt die 21-Jährige. Kein bisschen musste sie überlegen, ob sie die Hauptrolle annimmt. Sie sagte gleich zu. „Ich war unglaublich gerührt und habe mich so gefreut“, denkt sie zurück.

Seitdem regelmäßig auf der Bühne

Die Idee, überhaupt mit dem Theaterspielen anzufangen, kam vor einigen Jahren von Höggs Vater. Für das Festspiel im Jahr 2016 ging sie zum Casting und ergatterte eine Kinderrolle, im zweiten Festspiel im Jahr 2019 dann sogar eine Sprechrolle. „Es war einfach eine so tolle Erfahrung“, findet die Erbenschwangerin, die seitdem regelmäßig mit dem „Treibhaus“-Team auf der Bühne steht.

Seit Januar laufen die Proben für das jetzige Stück. Das Lernen des Textes bereitet Högg dabei keine Probleme: „Ich stelle mir alles sehr bildlich vor und bin immer mit dem Kopf schon mitten in der Szene.“ Auf der Bühne gelingt es ihr ebenfalls sofort, in der Geschichte anzukommen: „Sobald mein erster Einsatz vorbei ist, läuft alles automatisch wie in einem Film.“

Kostüm soll traumhaft sein

Mit der Figur der Eva Aggensteiner kann sich Högg, die in Innsbruck lebt und molekulare Medizin studiert, perfekt identifizieren: „Sie hat eine eigene Meinung, handelt klug und lässt sich nichts sagen. Und sie hat einen Bezug zur Medizin.“ Außerdem sei das extra für sie angefertigte Kostüm traumhaft.

„Das Proben ist toll“, hat die junge Frau für das gesamte Ensemble nur lobende Worte übrig. In den gemeinsamen Jahren des Theaterspielens hätten sich inzwischen viele Freundschaften innerhalb der Gruppe entwickelt. Das zeige sich auch in der Freizeit: Regelmäßig treffen sich mehrere der Darsteller abseits des Theaters, um das Pen-und-Paper-Rollenspiel „Das schwarze Auge“ zu spielen, bei dem es wichtig ist, kreative Geschichten zu ersinnen. „Das erfüllt mich“, schwärmt die Fantasy-Liebhaberin, die es auch bei diesen Gelegenheiten genießt, mit ihren Freunden in eine andere Welt einzutauchen.

Heute ist Premiere

Das will sie beim Festspiel dem Publikum ebenfalls ermöglichen: „Ich gebe mein Bestes auf der Bühne und möchte den Zuschauern einfach eine tolle Zeit schenken.“

Wer Högg live erleben möchte, kann das ab dem heutigen Freitag am Bürgermeister-Schaegger-Platz tun. Alle Infos zu den Aufführungsterminen sind auf www.theaterverein-treibhaus.de zu finden.

Karten für das Festspiel gibt es unter www.theaterverein-treibhaus.de sowie in der Bücher Galerie an der Münzstraße 7 und im Gebrauchtmöbelhaus an der Bahnhofstraße in Schongau.

URSULA GALLMETZER