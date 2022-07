Apotheker: „Die Leute sind froh, dass wir weitermachen“

Von: Jörg von Rohland

Teilen

Da wird noch getestet: Apotheker Korbinian Kuhn von der Olympia-Apotheke in Weilheim mit Mitarbeiterin Katharina Bednar. © Emanuel Gronau

Einen Tag früher als gedacht gilt seit gestern die neue Corona-Verordnung. Die Anlaufstellen im Landkreis hatten sich auf den 1. Juli eingestellt und wurden am Morgen entsprechend kalt erwischt. Die Umsetzung der kostenpflichtigen Tests gestaltete sich schwierig.

Landkreis – Der Leiter der Corona-Teststation am Weilheimer Trifthof, Dr. Wilhelm Fischer, wühlte sich am Vormittag noch durch die neue Verordnung, die ihn gerade erst erreicht hatte. Unter anderem ist darin geregelt, wer für die Schnelltests zur Kasse gebeten werden muss und wer nicht. Drei Euro zahlen zum Beispiel „Personen, die am Tag der Testung eine Veranstaltung in Innenräumen besuchen wollen“ oder Bürger, deren Corona-Warn-App angeschlagen hat. Den vollen Preis – die Apotheken erheben in der Regel zwölf Euro – muss berappen, wer sich ohne triftigen Grund testen lässt.

Fischer setzte sich gestern über die Verordnung hinweg: „Wir werden heute keinen zurückweisen“, machte er klar. Die Verordnung sei „sehr abrupt“ gekommen, die Ausfälle müsse der Staat bezahlen.

Ab heute sieht es anders aus: Die Einrichtung am Trifthof, die gemeinsam vom Gesundheitsamt und der Krankenhaus GmbH betrieben wird, bietet jetzt nur noch kostenfreie Bürgertests an. Kommen dürfen also nur noch Menschen aus „vulnerablen Gruppen“. Dazu zählen zum Beispiel aus medizinischen Gründen Ungeimpfte, Schwangere im ersten Trimester, Kinder unter fünf Jahren, „Freitester“, pflegende Angehörige sowie Besucher von Krankenhäusern, Pflegeheimen, Tageskliniken und anderen Einrichtungen sowie natürlich „Haushaltsangehörige nachweislich Infizierter“.

Formular für kostenlosen Test muss zuvor am Klinikempfang abgestempelt werden

Obwohl Fischer versucht, den Bürokratieaufwand so gering wir möglich zu halten, muss der Grund für den kostenfreien Test natürlich vor Ort nachgewiesen werden. Krankenhaus-Sprecherin Isa Berndt rätselte gestern zunächst noch, wie das für ihr Klientel am einfachsten zu bewerkstelligen ist. Am Mittag präsentierte sie dann aber ein Formblatt, das Angehörige von Patienten, die zu Besuch kommen wollen, erhalten. Es wird an den Empfängen der Kliniken in Schongau und Weilheim abgestempelt. Gegen Vorlage erhalten die Angehörigen dann den kostenlosen Test in den verschiedenen Anlaufstellen.

Berndt wies gestern einmal mehr darauf hin, wie wichtig die Tests sind, damit das Virus nicht in die Kliniken getragen wird. Die Inzidenz steigt, gestern wurden in den Häusern in Weilheim und Schongau schon wieder zwölf Corona-Patienten behandelt, zwei davon auf den Intensivstationen.

Berechtigungsscheine für Angehörige gibt es auch in den Pflegeheimen. Im Heilig-Geist-Spital in Schongau wartete man gestern aber noch vergeblich auf die neuen Formulare. „Wenn wir von offizieller Seite nichts bekommen, werden wir selbst etwas basteln und es unseren Besuchern ausstellen“, kündigte Pflegedienstleiterin Claudia Romeike auf Anfrage mit. Im Weilheimer Bürgerheim behalf man sich dagegen gleich mit den alten Formularen, die im Vorjahr herausgegeben wurden, als die Tests schon einmal kostenpflichtig waren. Das bestätigte eine Mitarbeiterin auf Anfrage.

Zum Glück gibt es derzeit noch genügend Test-Stationen

Kostenlose und kostenpflichtige Testmöglichkeiten gibt es zumindest in den größeren Kommunen des Landkreises zum Glück noch genügend (siehe unten). Wie berichtet, hat zwar die Teststation der Karwendel-Apotheke in Oderding gestern den Betrieb eingestellt, dafür hat eine andere Apotheke in Weilheim den Betrieb ausgeweitet: In der Bahnhof-Apotheke werden ab sofort nicht mehr nur Besucher des Bürgerheims getestet, sondern alle Interessierten.

Auch die Apotheker wurden gestern von der über Nacht in Kraft getretenen Verordnung überrascht: Zumindest im Testzentrum der Schongauer Marienapotheke blieben deshalb den Bürgern die drei beziehungsweise zwölf Euro erspart, die für die Tests zu bezahlen sind. „Das übernehmen wir, es waren ja nicht so viele“, sagte Johanna Flitsch-Hirschvogel nach Test-Schluss um 10 Uhr. Ab heute wird sich die Apothekerin aber auch die Nachweise zeigen lassen. Wer zum Beispiel am Abend ein Konzert besuchen möchte und dafür einen Test mit drei Euro Zuzahlung verlangt, muss die Eintritts-Karte vorzeigen.

In der Weilheimer Olympia-Apotheke war gestern der Andrang noch groß. Um die 30 Tests zählte Inhaber Korbinian Kuhn bis Mittag. Beklagt über die jetzt zum Teil kostenpflichtigen Tests hatte sich seinen Angaben nach bis dahin niemand bei ihm. Die Leute seien viel mehr froh, „dass wir das weitermachen“. Aber: „Der Umfang der Kontrolle, wie sie jetzt gemacht werden muss, ist eine Zumutung und realitätsfremd.“

PCR- und Schnelltests:

- Corona Test-Zentrum des Landkreises, Dr. Karl-Slevogt-Straße 6, Weilheim, Tel. 0881/188188, Mo - Fr 8-12.30 Uhr, Sa 9 - 12.30 Uhr, PCR-Test kostenlos mit Nachweis

- SAV Testzentrum, Kiem-Pauli-Straße 2, Schongau, Tel. 01516/8839270, Mo - Fr 8 -15 Uhr, Sa. und So. nur nach Termin, PCR-Test 75 Euro

- Marien-Apotheke, Lindenplatz 9, Schongau, Tel. 08861/7306, Mo - Fr 8 -10 Uhr, Fr 16 -17.30 Uhr, Sa, So 10 -12 Uhr, PCR-Test 120 Euro

- Markt-Apotheke, Bahnhofstraße 1, Peiting, Tel. 08861/5002, Öffnung auf Anfrage, PCR-Test 90 Euro

- Test-Station im Wirtshaus „Zur Koinschaufe“, Michael-Pfalzgraf-Platz 1, Penzberg, Mo -So 8 -13 Uhr und 14 -17 Uhr, PCR-Test 75 Euro

Schnelltests:

- St. Anna Apotheke Burggen, Tel. 08860/9228592

- Test-Station Eberfing, Telefon: 08802/ 8001

- St. Ulrich-Apotheke Peißenberg, Tel. 08803/6395611

- Sonnen-Apotheke Peißenberg, Tel. 08803/1589

- Test-Station am Hauptplatz Peiting, Tel. 08861/9093433

- Corona-Teststelle im Thal, Penzberg, Tel. 08856/9034739

- Praxis Dres. Weinert, Penzberg, Tel. 08856/9595

- Brunnen-Apotheke Schongau, Tel. 08861/1001

- Olympia-Apotheke Weilheim, Tel. 0881/4626

- Bahnhof-Apotheke Weilheim, Tel. 0881/2230

Die genauen Öffnungszeiten finden Sie auf der Homepage des Landkreises www.weilheim-schongau.de unter dem Reiter „Corona“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.