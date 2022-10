Die Stadt Schongau prüft, wo sie Energie einsparen kann

Von: Elke Robert

Teilen

Das Denkmal von Kaiser Friedrich II. am Bürgermeister Pröbstl Platz unterhalb des Maxtors war noch bis Mitte August angestrahlt, gemeinsam mit der Stadtmauerbeleuchtung wurden die Strahler abgeschaltet. Stadtrat entscheidet nächste Woche © Fuhrmann

Die Stadt muss und will weiter sparen. Seitens der Verwaltung kamen nun einige Vorschläge, an welchen Rädchen man noch drehen könnte – von der Raumtemperatur bis hin zur Weihnachtsbeleuchtung. Eine Beratung und Begehung soll zeitnah erfolgen. Konkrete Beschlüsse stehen noch aus.

Schongau – Die Stadtmauer- und Denkmalbeleuchtung war die erste sichtbare Einsparmaßnahme, die die Stadt veranlasst hatte. Zwar gestaltete sich das Abschalten Mitte August dann schwieriger als gedacht, aber immerhin 12 000 Euro für die 42 Strahler können eingespart werden. Wichtig war Stadtbaumeister Sebastian Dietrich in der jüngsten Stadtratssitzung zu betonen, dass es sich um eine temporäre Maßnahme handele. Wie mehrfach berichtet, wird die Wegebeleuchtung der Stadtmauer erneuert. Markus Keller (Grüne) regte an, darauf zu achten, dass das neue System eine flexible Steuerung bekommt, um künftig rascher reagieren zu können.

Recht gut weg kommt in Schongau beim Überblick über mögliche Einsparpotenziale die Straßenbeleuchtung. Hierzu hatte Dietrich ganz detaillierte Zahlen mit im Gepäck: Von aktuell 1884 Leuchten sind 1820 mit LED-Technik, das sind immerhin 96 Prozent. 1718 Leuchten werden jede Nacht auf bis zu 50 Prozent ihrer Leistung gedimmt. Die Lechwerke schätzen das Schongauer System als „hochgradig effizient saniert“ ein, das „kaum noch nennenswert verbessert werden kann“. Die im Juli im Stadtrat andiskutierte Teilabschaltung der Straßenbeleuchtung, zum Beispiel jede zweite Lampe, empfiehlt Dietrich dagegen nicht. „Das wäre immens aufwändig.“ Außerdem würden die Lechwerke dann keine Gewährleistung mehr übernehmen, und die Unfallversicherung zahlt eventuell nicht.

„EnSiMaV“ regelt schon einiges

Für Gelächter allein ob des zungenbrecherischen Namens sorgte die Ausführungen Dietrichs zur „Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung“, kurz „EnSiMaV“. Was die Stadt betrifft und was sie umsetzen muss: Gemeinschaftsflächen dürfen nicht mehr beheizt werden, die Raumtemperatur bei sitzender Tätigkeit darf maximal noch 19 Grad betragen, Durchlauferhitzer in öffentlichen Gebäuden (ohne Wohnungen) werden außer Betrieb genommen. Die „EnSiMaV“ wiederum schreibt der Stadt vor, was sie mittelfristig umsetzen muss, etwa Heizungen zu prüfen und zu optimieren.

Anfang September hatte auch der Deutsche Städtetag eine Liste herausgegeben mit Vorschlägen, Energie zu sparen. Speziell beim städtischen Bad Plantsch könne man diverse Änderungen vornehmen. Dietrich verwies darauf, dass derzeit ohnehin noch die Revision laufe.

Potenzial bei Innen- und Außenbeleuchtung

„Ein zweischneidiges Schwert“ nannte Dietrich den Vorschlag des Städtetags, die Raumluftanlagen wieder in den „Normalzustand vor der Pandemie“ zurückzusetzen. „Das müsste man nochmals kritisch betrachten.“

Noch Einsparpotenziale sieht Dietrich aber bei Innen- und Außenbeleuchtung von Gebäuden, nicht überall sei bereits auf LED umgerüstet, „da gibt es noch die ein oder andere Lücke, die Hausmeister werden das noch einmal prüfen“. Auch in Sport- und Turnhallen sollen Lichter teilweise ausgehen und die Raumtemperaturen abgesenkt werden, und zwar auf 17 Grad. Auch die Eisstadien stehen auf der Energiesparliste des Städtetags. Vorgeschlagen sind Betriebszeiten nur noch von November bis März. „Darüber muss noch einmal gesprochen werden“, fand Dietrich. Das Thema könnte bald auf den Tisch kommen. Zumindest entscheidet der Stadtrat am kommenden Dienstag, 4. Oktober, über die Festlegung einer Zuschuss-Obergrenze an den TSV Schongau zu den Energiekosten.

Heikles Thema Weihnachtsbeleuchtung

Nicht zuletzt soll bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum gespart werden. Weihnachtsmärkte oder Lichterfestivals würden zwar nicht verboten, führte der Stadtbaumeister aus, aber man solle dem Veranstalter auferlegen, 20 Prozent Energie zu sparen.

Betrachten müsse man auch die Weihnachtsbeleuchtung, „ein sehr emotionales Thema, wie man in der Nachbargemeinde gesehen hat“, so Dietrich. Auch für Schongau sei bei der Christbaumbeleuchtung das Einsparpotenzial mit 100 Euro pro Saison eher gering, „damit retten wir die Welt nicht“. Die Aufstellung des Christbaums werde daher geplant. Der Betrieb der Weihnachtsbeleuchtung sei ebenfalls nicht teuer, lediglich die Hängung verursache hohe Kosten (16 000 bis 18 000 Euro). Ob sich bei der Weihnachtsbeleuchtung vielleicht ein Kompromiss finden lässt, auch darüber entscheidet der Stadtrat am 4. Oktober.

Die Stadt hat nun einen Vertrag mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu abgeschlossen. Es soll noch im Oktober eine Begehung mit externen Beratern und eine Schulung der Hausmeister geben. „Die Regelungen sind teilweise gar nicht so einfach umzusetzen“, fasste Bettina Schade zusammen, die geschäftsleitende Beamtin der Stadt. Man müsse gut überlegen, mit welcher Maßnahme man eventuell sogar Schaden anrichte. Alle städtischen Liegenschaften vom Rathaus bis zum Bauhof sollen geprüft werden, auch die Lechsporthalle müsse man gesondert betrachten. „Für Schulen, Kindergärten und Altenheime gilt diese Verordnung nicht, aber auch da haben wir versucht, zu sensibilisieren.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.