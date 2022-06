„Digitales Amt“: Stadt Schongau erhält Auszeichnung

Von: Christoph Peters

Freuen sich über die Auszeichnung als „Digitales Amt“: (v.l.) Geschäftsleiterin Bettina Schade, Heike Leise (Anstalt für kommunale Datenverarbeitung), Bürgermeister Falk Sluyterman und Stefan Lisch (Digitalisierungsbeauftragter). Viele Angebote für Bürger © Peters

Die Stadt Schongau kann sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Als erste Kommune im Landkreis hat sie vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales das Label „Digitales Amt“ verliehen bekommen.

Schongau – Seit vielen Jahren wird in Deutschland davon gesprochen, doch bei der Digitalisierung von Behörden und Kommunen ging es lange zäh voran. Wie groß die Defizite auf digitalem Gebiet hierzulande sind, zeigte sich eindrücklich in der Corona-Krise.

Rasches Handeln war gefragt

Auch bei der Stadt Schongau war rasches Handeln gefragt, als plötzlich Kontaktvermeidung ein Arbeiten im Großraumbüro unmöglich machte. „Homeoffice ist vor der Pandemie kaum ein Thema bei uns gewesen“, blickte Geschäftsleiterin Bettina Schade bei der Verleihung der Auszeichnung als „Digitales Amt“ zurück. „Corona hat der Digitalisierung im Haus einen Schub versetzt.“

Mittlerweile verfügen viele Mitarbeiter über Dienstlaptops, dank hybrider Arbeitsplätze kann problemlos von zu Hause oder im Rathaus gearbeitet werden. Ein wichtiger Faktor wenn es darum gehe, künftig neues Personal für die Verwaltung zu gewinnen, wie Schade betonte.

Als Ausweis dienen „Smartcards“

Sogenannte Smartcards dienen als Ausweis, der Türen öffnet, die Zeiterfassung, das digitale Signieren von Dokumenten und eine sichere Anmeldung am PC ermöglicht. Viel wurde in die Vernetzung investiert, um die über das ganze Stadtgebiet verteilten Außenstellen in das IT-System einzubinden. Das Rathaus erhielt einen Glasfaser-Anschluss. Auch beim öffentlichen Bayern-WLAN wurde die Technik erneuert, um Nutzern höhere Datenraten zu ermöglichen. „Es ist viel passiert im vergangenen Jahr“, so Schade.

Viel geschafft hat die Stadt in den vergangenen Jahren auch, was die digitalen Angebote für die Bürger angeht. 69 Dienstleistungen stehen mittlerweile online zur Verfügung. Weitere neun sind laut Stefan Lisch, Digitalisierungsbeauftragter der Stadt, derzeit in Arbeit. Das beginnt bei der Beantragung einer Parkplatzabsperrung und geht über die Anmeldung zur Eheschließung bis zur Umzugs-Meldung. Auch wer einen Kinderreisepass benötigt oder sein Gewerbe an-, um- oder abmelden möchte, kann sich den persönlichen Gang ins Rathaus sparen – Voraussetzung ist allerdings bei vielen Angeboten, dass sich der Nutzer etwa über die Online-Funktion seines Personalausweises eindeutig identifiziert.

Zusammenarbeit mit der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung

Realisiert wird ein Großteil der Dienste in Zusammenarbeit mit der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB). Deren zuständige Bereichsleiterin Heike Leise war für die Überreichung der Auszeichnung als „Digitales Amt“ extra nach Schongau gekommen und lobte die Vorreiterrolle, die die Stadt in Sachen Digitalisierung einnehme. Um sich mit dem Label schmücken zu dürfen, müssen Kommunen nämlich mindestens 50 Dienstleistungen im Zuge des sogenannten Onlinezugangsgesetzes anbieten.

Dass man zu diesem Kreis zählt, darauf sei man natürlich stolz, sagte Bürgermeister Falk Sluyterman. Zumal Schongau im Landkreis die erste Kommune ist, der diese Auszeichnung zuteil geworden ist. Auch das zeigt: Noch gibt es viel zu tun bei der Digitalisierung.

Auch die Schongauer Stadträte hatten für sich entschieden, lieber alle Unterlagen digital zu bekommen, damit wird viel Papier eingespart

