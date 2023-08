„Dinner in weiß“ in Schongau: Diesmal wurde im Schlossgarten gefeiert

Im Schlossgarten hinter dem Landratsamt wurde heuer diniert. © HANS-HELMUt HEROLD

Martin Kayser hat im Jahr 2014 in Schongau das „Dinner in weiß“ am Schwanenweiher aus der Taufe gehoben. In Frankreich als „Diner en Blanc“ bekannt, hat die Veranstaltung in der Lechstadt viele Freunde gefunden. Auch heuer hat „der Kayser“ wieder ein Plätzchen gefunden, das in der Öffentlichkeit nahezu unbekannt ist. Er wählte den Schlossgarten hinter dem Landratsamt.

Schongau - Angekündigt hat er das Treffen schon vor einigen Tagen. Erst standen unsichere Wetterprognosen im Raum, dann war das idyllische Plätzchen für den passenden Abend anders verplant. Kayser übte sich in Geduld. Am vergangenen Freitagabend, Punkt 18 Uhr, war es dann soweit. Kayser versendete die heiß ersehnte Nachricht.

Das Geheimnis um den Sammelpunkt am Schlossplatz vor dem Landratsamt war gelüftet. Kurz nach 19 Uhr waren die ersten Gäste der „Flashmobaktion“ vor dem ausgemachten Treffpunkt zu beobachten – Bewaffnet mit Tischen und Klappstühlen. Sportliche Gäste karrten ihre Utensilien mit dem Bollerwagen an, bequemere benutzten das Auto. Erwähnenswert ist Tina Zidel: Sie kam aus Hohenfurch mit dem Fahrrad und hat auf dem Gepäckträger Tisch, Stuhl und Picknickkorb verzurrt.

Perfektes Outfit

Kayser führte die Karawane Richtung Dinnerplatz an. Im weißen Anzug mit messerscharfen Bügelfalten in der Hose, diese gehalten von einem Ledergürtel in weiß mit silberfarbener Schnalle, weißes Hemd mit gleichfarbiger Krawatte und seinem obligatorischen Hut in weiß. Nur das Hutband war als „Farbkleks“ in schwarz gehalten.

Nach wenigen Metern öffnete sich ein Seitentor wie im Märchen durch „Sesam öffne Dich“. Gut, Peter Schedel, Hausmeister des Landratsamtes, hat seine Finger mit im Spiel. Er wies den Gästen den Weg zum idyllischen Platz. Tische und Stühle sollten im großen Halbrund um einen mächtigen Baumstall gestellt werden. Tischdecken, Teller und Kerzenleuchter fanden ihre Plätze. Nach und nach auch die Gäste, das Knallen der Sektkorken war nicht zu überhören.

Ehemaliger Exerzierplatz

Dann ergriff Martin Kayser das Wort und gab eine kurze Erklärung über den Platz ab. „Wir sitzen hier an einem ehemaligen Exerzierplatz unter einem Naturdenkmal“, so der „Maître“ der Veranstaltung. Wie weiter zu erfahren war, soll die Flatterulme „nur“ 150 Jahre alt sein und eigentlich aus drei zusammengewachsenen Ulmen bestehen. Im Gegensatz zur „normalen“ Ulme, von denen ja viele in Schongau durch das Ulmensterben betroffen waren und gefällt werden mussten, sei dieses Exemplar viel widerstandsfähiger.

Kayser machte es kurz: Das standesgemäße Klingeln mit der goldfarbenen Tischglocke eröffnete die Tafel. Die Schmankerl wurden ausgepackt. Auch Iris, Konditormeisterin aus Dachau, war wieder mit dabei. Sie fand die Veranstaltung 2019 „so angenehm und erfrischend“, dass sie mit Mutter Margot wieder gekommen ist. „Mit meiner Nachspeise schlage ich sie alle“, verkündete Iris. Die Meisterin der süßen Zunft hat wieder Beifall auf sich gezogen, genauso wie „der Kayser“, der erneut einen Treffer gelandet hat.

HANS-HELMUT HEROLD