Diskussionen um Eisstadion-Sanierung und ein angekündigter Abschied beim TSV Schongau

Von: Roland Halmel

Die traditionelle Sportlerehrung: Zu den ausgezeichneten TSV-Sportlern gehörten die U13-Mannschaft der EAS (Vorne sitzend), die Volleyball-Frauen (gelbe Trikots) sowie Thomas Stadtmüller (2.v.r.) TSV-Präsident Ralf Konstantin verkündete zum Ende der Delegiertenversammlung, dass er im kommenden Jahr nicht mehr kandidieren wird. © Halmel

Eine schlechte Nachricht gab es bei der Delegiertenversammlung des TSV Schongau: Denn Präsident Ralf Konstantin kündigte sein Amtsende im nächsten Jahr an. Zum anderen stand die Eisstadionsanierung im Fokus.

Schongau – Ziemlich genau vor drei Jahren fand die letzte Delegiertenversammlung des TSV Schongau statt. Nach dieser langen Zeit gab es bei der Zusammenkunft des größten Sportvereins der Lechstadt im Pfarrheim Verklärung Christi einiges zu berichten und besprechen. Im Fokus stand dabei die Sanierung des Eisstadions.

TSV-Präsident Ralf Konstantin wird diese aber nur noch bis zu den nächsten Wahlen begleiten, da er zum Ende der Versammlung seinen Abschied von der Vereinsspitze im kommenden Jahr ankündigte. „Aus persönlichen Gründen, weil ich mehr Zeit für meine dann sechs Enkelkinder haben möchte“, erklärte Konstantin.

Jetzt 2424 Mitglieder

Mit vielen Dankesworten an die vielen Unterstützer, Helfer und Trainer des TSV, leitete Konstantin zunächst seinen Bericht ein. Die Mitgliederzahlen entwickelten sich nach seinen Angaben sehr positiv. „Den Schwund durch Corona haben wir fast wieder aufgefangen“, urteilte Konstantin. Gegenüber dem Vorjahr legte der TSV um über 200 Mitglieder auf jetzt 2424 zu. Damit fehlen zum Vor-Corona Jahr nur 100 TSV-ler.

Ehrung langjähriger Mitglieder: Zu den zahlreichen langjährigen TSV-Mitgliedern, die zum Teil schon 60 Jahre dabei sind und die bei der Hauptversammlung durch Vize-Präsidentin Anschi Haberstock (links) ausgezeichnet wurden, gehörte auch TSV-Chef Ralf Konstantin (rechts). © Halmel

Im vergangenen Jahr setzte der Sportverein den angekündigten Kontenverbund aller Abteilungen um. „Damit gibt es ein Hauptkonto und viele Unterkonten der Abteilungen, wodurch wir als Verein in Summe rund 2000 Euro Überziehungszinsen sparen“, führte Konstantin aus, der zudem die Sparten, die durch „Krav Maga“ einen Neuzugang bekamen, ausdrücklich für das gute Wirtschaften in den nicht einfachen Zeiten lobte.

Das zeigte sich auch beim Finanzbericht von Schatzmeisterin Sabine Weith. Im vergangenen Jahr blieb unter dem Strich ein Plus von 108 000 Euro, was aber den Sondereffekten unter anderem durch Fördergelder geschuldet war. „Wir haben jetzt ein gutes Polster“, urteilte Weith über den TSV, der in allen Abteilungen zusammen im Vorjahr rund 1,15 Millionen Euro umsetzte.

Unterstützung der Stadt ist sicher

Das Geld war auch ein Thema beim Grußwort von Bürgermeister Falk Sluyterman. „Die Unterstützung durch die Stadt und die Verwaltung für den TSV ist da. Wir haben ein offenes Ohr und wenn nötig auch einen offenen Geldbeutel“, erklärte das Stadtoberhaupt, der den Stellenwert des Sportvereins für die Kommune ausdrücklich betonte. „Der TSV ist für die Stadt enorm wichtig, die Arbeit, die hier geleistet wird, kann man gar nicht hoch genug schätzen.“

Dann ehrte der Verein seine erfolgreichen und langjährigen Sportler. Dazu gehörte unter anderem die U13- Mannschaft der Eislaufabteilung für den Bezirksligatitel und die Frauen der Volleyballer, die den Aufstieg in die Bezirksliga schafften. Mit Gold wurden zudem Triathlet Simon Henseleit, der Teakwondo-Sportler Manfred Stadtmüller und die Schwimmerin Barbara Wöller geehrt.

Neue Ehrenmitglieder: Schatzmeisterin Sabine Weith (links), Anschi Haberstock (2.v.l.) und Ralf Konstantin (rechts) überreichten den neuen Ehrenmitgliedern des TSV, Marianne Manz und Castello Muß die Ehrenurkunden und die Geschenke. © Halmel

Bei den langjährigen Mitgliedern stachen gleich acht treue TSV-ler heraus, die dem Verein seit 60 Jahren angehören. Mehrere Jahrzehnte waren zudem Castello Muss (Badminton) und Marianne Manz (Koronarsport) in führenden Funktionen in ihren Abteilungen tätig. Dafür bekamen beide die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Drei Varianten für die Sanierung des Eisstadions

Nach den Berichten und den Ehrungen sorgte der Tagesordnungspunkt „Sanierung Eisstadion“ für reichlich Diskussionen. Konstantin stellte zunächst die drei möglichen Varianten vor, wie die zugesagte Förderung von 960 000 Euro und der Zuschuss der Stadt in Höhe von 106 000 Euro verwendet werden könnten. Die erste sieht vor, das Erbbaurecht mit der Stadt aufzulösen, die dann als Bauherr für die Sanierung auftritt.

Lösung Nummer zwei macht den TSV zum Bauherren des Projekts, was eine 15-prozentige Eigenbeteiligung (160 000 Euro) nötig machen würde und bei dem das Erbpachtverhältnis mit der Stadt noch bis 2028 weiterlaufen würde.

Bei Variante drei wäre erneut die Stadt Bauherr, nur würde die Erbpacht im April 2024 enden. „Mein Vorschlag ist die Erbpacht nicht sofort, sondern erst 2024 aufzulösen“, war für Konstantin Variante eins keine wirkliche Option.

Diskussion mit offenem Ende

Die Vertreter der EAS, allen voran Mammuts-Chef Franz Andergassen, warben für die zweite Variante. „Weil wir dann mehr Geld zur Verfügung haben“, so Andergassen. Die Bauherrenfunktion, die der TSV dann übernehmen müsste, wäre in Zusammenarbeit mit der Stadt machbar, führte Konstantin dazu aus.

Nach der intensiven Diskussion, in der sich auch Sluyterman einschaltete, stellte der TSV-Chef den 78 Delegierten schließlich einige Anträge des Vorstands zur Abstimmung. Die Teilung des Eisstadions in zwei Bereiche, bei dem die Eisfläche, Tribüne und das Dach als ein Teil und die Umkleiden und das Technikgebäude als der zweite Teil betrachtet werden, wurde einhellig abgesegnet.

Klärende Gespräche

Der zweite Antrag, dass sich der TSV bei der Eisstadion-Sanierung für die Variante zwei entscheidet, wodurch der Verein Bauherr werden würde und 160 000 Euro Eigenleistung erbringen müsste, fiel dagegen mehrheitlich durch, was einige ratlose Blicke nach sich zog.

Wie nun die Sanierung letztlich vonstattengehen kann, ist damit offen und muss zwischen Stadt und TSV in nächster Zeit noch geklärt werden.

Die Geehrten:

Bronzene Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft im TSV: Anne Amberg, Johanna Hentschke, Hedda Strenge, Leo Achmüller, Rudolf Bair, Daniel Böhm, Denis Hanko, Franz Klein, Rudolf Klöck, Andreas Magg, Marco Peteranderl, Johannes Rauch, Manfred Reichert, Johannes Schierghofer, Ralf Konstantin.



Silberne Ehrennadel für 40 Jahre Mitgliedschaft im TSV: Susanne Amberg, Sybille Biber, Christine Dreher, Gerlinde Strommer, Max Becher, Markus Blüml, Luitpold Braun, Georg Hönisch, Robert Michel, Andreas Stanke, Markus Weiss.

Goldene Ehrennadel für 50 Jahre Mitgliedschaft im TSV: Traudl Becher, Wally Hönisch, Angelika Langer, Inez Leister, Renate Lengger, Johannes Leister, Karl-Heinz Michl, Rupert Pröbstl, Georg Ressle, Manfred Stadtmüller, Rudolf Strommer, Helmut Wanner.



Urkunde mit Geschenk für 60 Jahre Mitgliedschaft im TSV: Anita Barons, Paula Hild, Isolde Lerch, Günter Echtler, Ferdinand Hauke, Siegfried Schwarz, Helmut Wittmann, Wilfried Zeug.



