Logistik- und Umweltfaktoren sowie Influencer als Herausforderungen für „dm“-Filialen

Von: Elena Siegl

Abholstationen, wie es sie in den Filialen in Schongau und Weilheim gibt, werden immer beliebter. © Uli Deck/ dpa

Logistik- und Umweltfaktoren sowie Influencer stellen „dm“ immer wieder vor Herausforderungen. Mit der Inflation hat sich auch das Kaufverhalten von Kunden geändert.

Landkreis – Plexiglasscheiben grenzen nach wie vor die einzelnen Kassenbereiche in den dm-Filialen ab. Während der Corona-Pandemie wurde ein Hygienekonzept erarbeitet. An allem, was nicht stört, wolle man weiterhin festhalten, so Ulrich Brenner. Dass die Vorrichtungen durchaus sinnvoll sind, macht der Gebietsverantwortliche, der unter anderem für die Filialen in Schongau und Weilheim zuständig ist, an Krankheitsfällen fest, die allgemein zurückgegangen seien.

Ein Phänomen, das Händler vor allem zu Anfangszeiten der Pandemie vor Herausforderungen stellte, nämlich Hamsterkäufe, gebe es mittlerweile aber kaum mehr. Eine Ausnahme: „Als der Ukraine-Krieg ausbrach, wurden Öl und Getreideprodukte gehortet“, erzählt Brenner.

Kunden würden mittlerweile aber entspannter damit umgehen, wenn ein Produkt nicht verfügbar sei. Entweder würden sie „eine Alternative wählen oder es später noch einmal probieren, weil sie wissen, dass es wieder kommt“, so die Beobachtung von Brenner. Glauben Kunden allerdings, in einem anderen einen Hamsterer zu erkennen, sei der Umgang untereinander leider oft grob.

Umwelt- und Logistikfaktoren sowie Influencer als Herausforderungen

Obwohl man seit den Erfahrungen der Pandemie mehr Produkte regional lagert, um schneller reagieren zu können, sei hin und wieder manches vergriffen. Umwelt- und Logistikfaktoren sowie Influencer nennt Brenner als aktuelle Herausforderungen.

So führten etwa Dürren, Brände und Überschwemmungen in Teilen der Erde im vergangenen Jahr zu Problemen im Bereich Lebensmittel. Man fokussiere sich deshalb nicht nur auf einen Lieferanten, um Ausfälle möglichst kompensieren zu können.

Ulrich Brenner, Gebietsverantwortlicher bei dm. © Elena Siegl

Die Null-Covid-Strategie in China hatte auch Auswirkungen auf die Logistik in Deutschland, so Brenner. Container wurden festgesetzt und fehlten deshalb an anderen Stellen. Das führte zu einem „Durcheinander in der Welt“. Nach wie vor kämpft das Unternehmen mit Lieferschwierigkeiten. Auch, weil viele Lkw-Fahrer aus der Ukraine stammen, sagt Brenner. Die Männer würden nun freilich an anderer Stelle gebraucht.

Unvorhersehbar ist für dm manchmal, welche Produkte plötzlich nachgefragt werden. Eine Influencerin hatte vor einigen Tagen auf Social Media etwa für einen Müsliriegel geschwärmt, der daraufhin in sämtlichen Filialen ausverkauft war, erzählt Brenner.

Geändertes Kaufverhalten wegen Inflation

Durch die Inflation habe sich auch das Kaufverhalten verändert. „Kunden kaufen nicht weniger ein – aber günstiger.“ Vor allem Eigenmarken stünden hoch im Kurs. Dm versuche, die steigenden Produktionskosten dort zu „subventionieren“: „Kunden vergleichen die Preise zunehmend.“

In Sachen Energie will dm unabhängiger werden. Von einer Reduzierung der Öffnungszeiten, um Energie zu sparen, wie manche Supermärkte es tun, hält Brenner aber nichts. Er spricht von „greenwashing“. Die Einsparungen seien minimal. Aber man würde Menschen in ohnehin ungewissen Zeiten noch mehr verunsichern. Dabei sei es „schön, ein Versorger zu sein“. Darin sieht Brenner die Aufgabe von dm.

Filialen vor Ort werden auch in Zukunft wichtig sein, ist er sich sicher. Allerdings würden auch Bestellungen über das Internet zunehmen. Vor allem für Dinge, „die man nicht so gerne kauft“, beschreibt es Brenner. Putzmittel gehören dazu, oder Windeln. In Schongau und Weilheim wurden spezielle Abholstationen errichtet. So können Produkte nach drei Stunden in der Filiale mitgenommen werden.

dm: So läuft‘s im Landkreis Weilheim-Schongau

Vor allem die Filiale in Weilheim werde sehr gut besucht. Sie gehöre zu denen, die „es fast zerreißt“, meint Brenner schmunzelnd. Da es sich um einen ehemaligen Aldi handelt, seien die Voraussetzungen, etwa die Lagerflächen, ideal.

Auch in Schongau ist Brenner sehr zufrieden mit dem Geschäft. Dass dm sich vor rund zwei Jahren gegen eine Ansiedlung in Peiting entscheiden hat, bereut er nicht. Durch die Eröffnung von Müller in Peiting habe man nur kurzfristig einen Kundenschwund verzeichnen müssen.

Nach wie vor wünscht sich Brenner, eine dm-Filiale in Penzberg eröffnen zu können. „Wir sind dran“, sagt er. Eine mögliche Fläche bzw. ein Gebäude müsse aber zum Unternehmen passen.

