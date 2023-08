Dorfladenbox im Schongauer Westen: Selbstbedienung rund um die Uhr

Von: Elke Robert

Eröffnen im Schongauer Westen einen Selbstbedienungsladen in einem Container: Armin Steininger aus Schongau und seine Altenstadter Nichte Anna Hafenmair © Hans-Helmut Herold

Regional einkaufen von Direktvermarktern aus dem Umkreis 24 Stunden rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche: Ab Mitte September soll es das auch in der Lechstadt geben. Der Schongauer Armin Steininger eröffnet mit seiner Altenstadter Nichte Anna Hafenmair eine „Dorfladenbox“.

Schongau – Es klingt ganz einfach: Im Gewerbegebiet westlich der Römerstraße in Schongau soll ein handelsüblicher Container aufgestellt werden in der Größe drei mal fünf Meter. Mehr als zwei Pkw-Stellplätze werden hierfür in der Straße Am Lerchenfeld nicht benötigt. Der Inhalt dieses Containersystems aus Österreich hat es dann aber in sich, bietet er doch die Infrastruktur für einen Selbstbedienungsladen, der 24/7 geöffnet ist und über den Produkte und Waren rein aus der Region angeboten werden.

Das Konzept Dorfladenbox soll den Einkauf und den Verkauf regionaler Produkte vereinfachen

„Wir kaufen seit Jahren bei Direktvermarktern ein, die ihre Sachen ab Hof verkaufen, aber dieses Angebot kann ja nie allumfänglich sein – und so ist man als Kunde schon mal eine ganze Runde unterwegs, bis man alles zusammenhat“, erklärt Armin Steininger. Der Schongauer und seine Nichte Anna Hafenmair stolperten über die „Dorfladenbox“, die drei Österreicher entwickelt haben mit bisher 26 Standorten, darunter auch ein paar wenige in Deutschland. Der Vorteil: Der Kunde muss sich nur ein Mal auf den Weg machen und bekommt ein vielfältiges regionales Angebot.

Die Idee aus Österreich begeisterte die beiden Familien aus Schongau und Altenstadt derart, dass Steininger und Hafenmair im Februar beschlossen, eine solche Dorfladenbox zu kaufen und zu betreiben. Sie sind die Schnittstelle zu den Produzenten. Trotz der vielen privaten Kontakte gar nicht so einfach, wie Steininger erzählt, denn die Vorgaben sind streng: „Die Anbieter dürfen nur aus einem Umkreis von 50 Kilometern kommen, das ist extremst regional.“ Eine Kiwi oder eine Ananas wird es daher nicht geben, eine kleine Ausnahme gibt es nur beim Kaffee, der aber wenigstens in diesem Umkreis geröstet worden sein muss.

22 oder 23 Anbieter sind es bereits, es dürften noch mehr werden

Es dürften noch mehr werden, aber 22 oder 23 Anbieter haben sie mittlerweile bereits zusammen. Die Palette ist groß: Eier und Milchprodukte, Fleisch und Wurst, Fisch und Käse, Honig und Kuchen, Suppen und Soßen, Schnaps und Bier. Auch verschiedenes Kunsthandwerk soll es geben, darunter etwa Töpferwaren und Selbstgehäkeltes.

Viele Gespräche habe man geführt und führt diese noch immer. Es ist aber wohl auch eine Herausforderung, gerade, was das Thema Gemüse betrifft. Da muss der Schongauer erst mal richtig durchschnaufen, denn noch habe man keinen regionalen Anbieter gefunden. Entweder seien diese zu klein und könnten das regelmäßige Beliefern der Dorfladenbox nicht leisten, oder so groß, dass sie kein Interesse hätten. Auch beim Brot ist es offenbar schwierig, da dieses nicht unverpackt angeboten werden dürfe. Steininger ist aber zuversichtlich, dass sich noch eine Lösung findet – bei anderen Dorfladenboxen tüftele man gerade daran.

In so einer Dorfladen-Box sollen die Schongauer demnächst 24 Stunden rund um die Uhr einkaufen können. © Dorfladenbox

Dass es im Oktober keine frischen Erdbeeren und im April keine neuen Kartoffeln geben könne, liegt auf der Hand und ist Teil des Nachhaltigkeitskonzepts. „Auch Wild gibt es nicht das ganze Jahr über – wenn es aus ist, ist es aus.“ Umsonst fährt der Kunde aber nicht zum kleinen Selbstbedienungsladen, denn alles ist digital erfasst: Das Angebot in den Regalen, Kühlschränken und Gefriertruhen kann man jederzeit online abrufen. Wer sich einmal über eine App registriert hat, betritt den Container via Barcode, scannt seinen Einkauf selbst und zahlt wiederum bargeldlos. Und nicht nur der Kunde ist minutengenau informiert, auch der Lieferant weiß, wann er neue Ware bringen muss, weil das Angebot zur Neige geht. „Das ist ein total durchdachtes System, das hat uns völlig überzeugt“, so Steininger. Weil alles videoüberwacht ist, komme auch ein Missbrauch extrem selten vor, man könne gut nachvollziehen, wer etwas entnommen habe.

Der Container aus Linz soll in Kürze angeliefert werden

Der Container aus Linz soll in Kürze angeliefert und aufgestellt werden. Wann, ist noch nicht ganz klar, denn es wird wegen der Überbreite ein Sondertransport. Geplant ist die Eröffnung für Mitte September. Wenn es nach dem Wunsch der Betreiber geht, sind dann auch möglichst viele der Direktvermarkter mit dabei. Der Bauausschuss stimmte der Aufstellung des Verkaufscontainers jüngst einstimmig zu.

Auch in Steingaden gibt es einen ganz einzigartigen Dorfladen.

