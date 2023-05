Mit Rundweg über drei Stationen beim „Heimat-Erlebnistag“ Schongau neu entdecken

Schongau bei Rundweg neu entdecken

Mit drei Stationen hat sich die Stadt Schongau beim ersten „Heimat-Erlebnistag“ am vergangenen Sonntag beteiligt. Eine ist noch nicht ganz fertig, eine schwer zu finden, und die Dritte bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich.

Schongau – Die drei Aktionen sind nicht aufgrund des „Heimat-Erlebnistags“, einer neuen Idee des Bayerischen Heimatministeriums und des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege, geplant worden. „Wir hatten alle Projekte schon lange am Laufen, und jetzt hat es sich zufällig ergeben, dass sie zeitlich zu diesem Tag passen“, gab der neue Leiter der Tourist Information, Maximilian Geiger, unumwunden zu.

Für „sein“ Projekt, den „Es war einmal…“-Rundweg (wir berichteten) war der Zeitpunkt doch ein bisschen früh. Denn das schlechte Wetter der vergangenen Wochen behinderte das Aufstellen der insgesamt zehn Schilder. Erst zwei davon standen bis Sonntag. „Die anderen folgen innerhalb der nächsten zwei Wochen“, zeigte sich Geiger optimistisch.

+ Die Stadträtinnen Esra Böse und Susanne Tischner (re.) am zweiten Schild des Rundwegs beim Gürtner-Haus. © Wölfle

Doch schon die beiden Tafeln, die bereits ihren Platz gefunden haben (am Bürgermeister-Schaegger-Platz und am Gürtner-Haus), lassen erahnen, wie toll der gesamte Rundweg irgendwann sein wird. In Sichtachse zu den Orten, die früher anders aussahen, eine andere Bedeutung hatten oder sogar ganz verschwunden sind, erfahren Interessierte in kurzen, informativen Texten, sowie mit alten Aufnahmen Wissenswertes aus der Geschichte der Stadt Schongau.

Suche auf dem Friedhof

Die verschiedenen Stationen sind fix, einen Plan dazu gibt es bei der Tourist Information der Stadt. „Aber mehr will ich jetzt auch gar nicht verraten, immerhin sollen Sie Schongau ja auf eigene Faust erkunden“, machte Geiger den knapp 30 Gästen der offiziellen Eröffnung Lust darauf, die Lechstadt neu- oder wiederzuentdecken.

Die zweite Station des „Heimat-Erlebnistags“ erforderte einen guten Orientierungssinn: Es war der frisch-restaurierte „Grab- und Gedenkstein für Fremdarbeiter“, die in Schongau nach Kriegsende verstarben, auf dem Stadtfriedhof. Wenn man das rechte Eingangstor nimmt, und dann rechts durch die Grabreihen Richtung Stadtmauer geht, erreicht man irgendwann den südlichsten Teil des Friedhofs. Und dort liegt die Steinplatte, direkt unter einem großen Baum.

Diese Art Gedenksteine seien laut der Veranstalter nicht ungewöhnlich in der Region, sie seien nur vielen nicht im Gedächtnis oder bekannt, weil sie oft nicht so prägnant sind wie beispielsweise Denkmäler für die gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege.

+ Für zwei Stunden öffnete Kornelia Funke die Tür der Kirche St. Sebastian am Stadtfriedhof. © Wölfle

Wer sich nach dem Stadtfriedhof weiter auf Suche begeben will: Auch auf dem Waldfriedhof gibt es eine solche Gedenkstätte. Östlich der Urnenwand, hinter einer kleinen Grünfläche, steht ein Fels mit einer großen Bronzetafel, die „98 Menschen, zumeist Polen“ gedenkt, die nach dem Zweiten Weltkrieg „in der Fremde sterben“ mussten und an diesem Ort bestattet wurden.

Kirche soll wieder nutzbar gemacht werden

Wieder zurück zum Stadtfriedhof: Dort lag die letzte Station des Erlebnistags. Für zwei Stunden öffnete sich am Sonntag die Tür zur dortigen Kirche St. Sebastian. „Ein Juwel Schongaus, das leider gerade dem Verfall preisgegeben ist“, bedauerte Kornelia Funke, die die rund 40 Interessierten durch die Kirche führte.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde das Gotteshaus im Jahr 1528. Die Errichtung fand im Zuge der Umplatzierung des Friedhofs von der Kirche Mariae Himmelfahrt an die nordöstliche Ecke der Stadtmauer statt. Da der erste Bau sehr mangelhaft ausgeführt war, folgten ständige Erneuerungsarbeiten, die der Pfarrei irgendwann zu teuer wurden. Und so wurde die alte Kirche abgerissen. Der heutige Bau wurde 1776 fertiggestellt und dem Heiligen Sebastian geweiht.

„Ein Denkmal muss belebt werden“

Heute befindet sich das Kirchlein wieder in einem schlechten Zustand. Das liegt vor allem am Holzwurm, der sich die vergangenen Jahre durch einfach alles gefressen hat – Bilder, Türen, Gebälk, Hochaltaraufbauten, Kanzel. Die Empore ist dadurch so massiv beschädigt worden, dass sie nicht mehr betreten werden darf. Wie groß die Schäden im Kirchenschiff und im Altarraum sind, lässt sich laut Funke nicht mit Gewissheit sagen.

Denn die Wände und auch sämtliche Holzkonstruktionen wurden, „dem damaligen Zeitgeist entsprechend“, weiß übermalt. „Was darunter passiert ist, sieht man schlichtweg nicht“, so Funke. Deshalb könne man auch nicht für die Sicherheit bei einer religiösen Nutzung sorgen, weshalb die Kirche bis auf Weiteres geschlossen bleiben muss.

Doch einen kleinen Lichtblick gibt es: Kreisheimatpfleger Jürgen Erhard hat sich zusammen mit Kirchenverwaltungsleiter Anton Englert vorgenommen, daran etwas zu ändern. Wie lange es dauern wird, bis die Kirche wieder genutzt werden kann, können beide derzeit natürlich nicht sagen. „Es gibt noch keinen Zeitplan“, so Erhard. Doch eines ist für ihn ganz klar: „Ein Denkmal muss belebt werden, dann entstehen viele Schäden gar nicht erst.“