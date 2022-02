Neue Drive-In-Teststation am Schongauer Volksfestplatz - Eröffnung für Montag geplant

Von: Elena Siegl

Der Container gehört zur neuen Drive-In-Teststation. © Hans-Helmut Herold

Eine Drive-In-Teststation soll am Montag in Schongau öffnen. Auf dem Volksfestplatz laufen derzeit die letzten Vorbereitungen. Sowohl Schnell- als auch PCR-Tests sollen angeboten werden.

Schongau – Der Container wird gerade noch fleißig renoviert und für die Software zur Terminvereinbarung steht am Wochenende ein Probelauf an: Die Arbeiten für eine neue Corona-Schnellteststation in Schongau sind bereits in den letzten Zügen, wie die Betreiber erklären, die sich zu einer GbR zusammengeschlossen haben. Ihre Namen möchten sie lieber nicht in der Zeitung lesen. Am Montag, so der Plan, soll die Station am Schongauer Volksfestplatz eröffnen. Sowohl Schnell- als auch PCR-Tests sollen hier angeboten werden.

Aus eigener Erfahrung wissen die Betreiber, wie lästig es seien kann, lange in der Kälte auf einen Test warten zu müssen, erzählt einer von ihnen im Gespräch mit der Heimatzeitung. Das soll sich nun mit der Drive-In-Teststation am Volksfestplatz ändern. Es soll komfortabler werden, schneller gehen und die Testperson möglichst nicht aus dem Alltag reißen, heißt es. Beim Drive-In fährt man mit dem Auto zur Station und kann auch beim Testen bequem im warmen Fahrzeug sitzen bleiben. Zwei Fahrspuren sollen angelegt werden. Der Testbereich wird mit Pavillons überdacht, damit es auch für das Personal angenehmer ist. Die Zelte standen sogar schon, wurden durch den Sturm am Donnerstag aber schnell wieder abgebaut. Jetzt sollen sie erst wieder aufgebaut werden, „wenn kein Drachensteigen mehr angesagt ist.“

Corona-Tests für Schüler, die auf den Bus warten

Natürlich sei die Teststation aber auch für Passanten zugänglich. Vor allem an Schüler, die am Volksfestplatz auf ihren Bus warten müssen, haben die Betreiber gedacht. Auch eine pensionierte Grundschullehrerin gehört zum Team, heißt es. Man sehe vor allem in den Schulen hohes Verbreitungspotenzial für das Virus. Schüler könnten nun am Volksfestplatz „einen Antigen-Test machen, um zu sehen, ob sie sich in der Schule mit Corona infiziert haben. Auf diese Weise kann bei positivem Ergebnis eine Weitergabe des Virus, zum Beispiel bei der Busfahrt, eingedämmt werden“. Außerdem hätten die Schüler dann für den Folgetag bereits einen bescheinigten Antigen-Test, sodass die Testung in der Schule entfällt. Gleiches gelte freilich auch für Arbeitnehmer. Die Schnelltest-Zertifikate sind bekanntlich 24 Stunden lang gültig. Die Schnelltests sind kostenlos.

Für die Betreiber der Schongauer Drive-In-Teststation habe „es sich ergeben“, diese zu eröffnen. Bisher habe man noch nicht in dem Bereich gearbeitet. Die Station wird als Franchise des Schnelltestzentrums Ulm angeboten, man habe also jemanden an der Hand, der bereits viel Erfahrung gesammelt habe.

Öffnungszeiten der Schongauer Teststation

Der Volksfestplatz wird für die Teststation von der Stadt Schongau bereit gestellt, die auch „mit diversen Arbeitsleistungen bei der Errichtung behilflich war“, bedanken sich die Betreiber.

Die vorläufigen Öffnungszeiten der Drive-In-Station in Schongau sind werktags jeweils von 10 bis 14 Uhr sowie von 16 bis 20 Uhr. Am Wochenende können sich Bürger außerdem zwischen 10 und 14 Uhr testen lassen.

Über den QR-Code kommt man zur Terminvergabe. © Schnellteststation Schongau

Termine können demnächst über die Internetseite www.schnelltestzentrum-schongau.de gebucht werden. Auch über den abgedruckten QR-Code, der mit Smartphone oder Tablet eingescannt werden kann, gelangt man zum Formular. Durch die Terminvereinbarung soll das Testen möglichst schnell und ohne Chaos ablaufen. Man könne jedoch auch spontan am Volksfestplatz vorbeischauen.