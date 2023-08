Dealer lassen sich von Drogenhändler übers Ohr hauen: Drei Schongauer vor Gericht

Marihuana für 8700 Euro hatten die drei Angeklagten erworben, jetzt landete die Sache vor Gericht. Angeklagte alle vorbestraft © Zinken/DPA

Drei junge Männer aus Schongau mussten sich kürzlich wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen vor dem Weilheimer Amtsgericht verantworten. Dabei hatten sie sich selbst von einem Drogendealer übers Ohr hauen lassen.

Schongau – Den drei 20-, 26- und 27-jährigen Männern wurde vor Gericht vorgeworfen, im Dezember 2020 nach Landsberg gefahren zu sein, um dort, wie zuvor mit ihrem Kontaktmann vereinbart worden war, 1500 Gramm Marihuana für 8700 Euro zu kaufen. Der 26-Jährige soll neben den anderen beiden Angeklagten auch einen dritten, anderweitig strafrechtlich Verfolgten zum Übergabeort gefahren haben, wo diese das Geschäft schließlich abwickeln konnten.

Die Angeklagten räumten die Vorwürfe ein

Zunächst sagte nur der Jüngste der drei Männer über seinen Verteidiger aus. Nach einem kurzen Rechtsgespräch räumten auch die übrigen Angeklagten die Vorwürfe „in objektiver und subjektiver Hinsicht ein“, ließen ihre Verteidiger verlauten.

Das Gericht beschränkte sich im Folgenden auf die Vernehmung eines einzigen Zeugen. Wie der in den Zeugenstand gerufene Polizeibeamte bezüglich der Datenträgerauswertung erklärte, hatten der 20-Jährige und der anderweitig Verfolgte ein derartiges Geschäft „schon länger vorgehabt“. Mit dem 27-Jährigen hatten sie schließlich einen weiteren Geldgeber für den Deal gefunden, sagte er. Nachdem das Geschäft in trockenen Tüchern gewesen war, hatten der 20-Jährige und der anderweitig Verfolgte auf einem Handyvideo mit den erworbenen Rauschmitteln posiert, beschrieb der Polizist das sichergestellte Datenmaterial. Wie sich herausstellen sollte, hatten die jungen Männer jedoch nicht 1500, sondern lediglich 600 Gramm Marihuana erworben. Und das für 8700 Euro. Ein stattlicher Preis, bestätigte der Polizist die Nachfrage des Gerichts. Für 1500 Gramm wäre die Summe hingegen „realistisch“ gewesen, hieß es.

Nur 600 Gramm statt der bestellten 1500 Gramm Marihuana

Als sie den Betrug bemerkt hatten, sei der Verkäufer zwar zur Rede gestellt worden, dieser habe allerdings angegeben, „selbst beschissen worden zu sein“, so der Polizist. Die Wohnungsdurchsuchungen und Datenauswertungen gerade des 27-Jährigen hatten sich bisweilen etwas schwierig gestaltet, erklärte der Beamte. Dieser habe nämlich „SIM-Karten gewechselt, wie andere ihre Unterhosen“. Seine Wohnung sei aber „sauber“ gewesen. Die polizeilichen Ermittlungen hätten auf dem Bankkonto des 27-Jährigen jedoch einige fragwürdige Transaktionen zum Vorschein gebracht, die „nicht zu seinem Verdienst“ passen, so der Zeuge.

Außerdem habe der Verdacht bestanden, die Oma des 27-Jährigen könnte in irgendeiner Weise in die Drogengeschichten ihres Enkels „verstrickt sein“. Laut Polizei war ein anonymes Schreiben eingegangen, dessen Absender bei der Großmutter einen Bunker für Betäubungsmittel vermutete. Bestätigen ließ sich dieser Vorwurf aber bislang nicht.

Alle drei Männer vorbestraft

Alle drei Männer sind mittlerweile aufgrund unterschiedlicher Taten vorbestraft. Gerade die Eltern des 20-Jährigen seien damals „sehr enttäuscht“ gewesen, erklärte die Jugendgerichtshilfe. Dennoch erkenne sie bei ihm mittlerweile eine „positive Entwicklung“ und empfahl daher, Jugendstrafrecht anzuwenden. Auch die anderen beiden seien heute fest im Leben verankert und würden einer geregelten Arbeit nachgehen, teilten ihre Verteidiger mit. Die Staatsanwältin forderte schließlich für die beiden älteren Angeklagten jeweils eine Bewährungsstrafe und eine Geldauflage, für den Jüngsten hingegen nur Letzteres. Er habe in der Vergangenheit bereits einen Jugendarrest absitzen müssen und sei davon durchaus nachhaltig „beeindruckt“, so die Jugendgerichtshilfe.

Die Verteidiger schlossen sich den Ausführungen der Staatsanwältin weitestgehend an und betonten dabei, dass sich ihre Mandanten allesamt geständig gezeigt hatten, auch wenn in manchen Gesichtspunkten „der Tatnachweis nicht zweifelsfrei“ vorliege. Gerade das Videomaterial der erworbenen Betäubungsmittel habe es den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft leicht gemacht, so einer der Verteidiger. „Professionalität sieht anders aus“, fügte er hinzu.

Angeklagte alle vorbestraft

Das Schöffengericht um Richterin Franziska Braun verurteilte den 20- sowie den 27-Jährigen schließlich wegen unerlaubten Handeltreibens einerseits zu Geldauflagen in Höhe von 1500 und 1700 Euro und den 27-Jährigen des Weiteren zu einer 12-monatigen Bewährungsstrafe. Zudem wurde der 20-Jährige wegen des Besitzes von wenigen Gramm Marihuana verurteilt, wobei letztlich eine Gesamtstrafe gebildet wurde.

Der 26-Jährige wurde lediglich wegen Beihilfe schuldig gesprochen. Ihn erwarten nun neun Monate auf Bewährung und eine Geldauflage von 1200 Euro. Bei den Strafen der beiden älteren Angeklagten wurde aufgrund früherer Verurteilungen ein Härteausgleich berücksichtigt. Weiter müssen sich alle drei Männer mehreren Drogenscreenings unterziehen, um so ihre Abstinenz unter Beweis zu stellen.

Florian Zerhoch

