Ehrenring für Heger, Huber und Schleich

Die Stadt Schongau bekommt drei neue Ehrenringträger: Roland Heger, Peter Huber und Armin Schleich. Traditionell werden damit die Stadträte ausgezeichnet, die mindestens drei Amtsperioden im Gremium saßen und ausgeschieden sind.

Schongau – Eine offizielle Auszeichnung der neuen goldenen Ehrenringträger hat Corona in diesem Jahr aber bereits zwei Mal vereitelt. Im Frühjahr waren die Infektions-Zahlen derart hoch, dass man die ausgeschiedenen Stadträte nicht offiziell verabschieden konnte. Nachgeholt werden sollte der Termin zu einem Zeitpunkt, an dem wieder eine würdige Übergabe der Ehrungen möglich ist. Dieser Termin war für zwei Tage vor Weihnachten angesetzt, aber auch der Nachholtermin fiel wegen des nun zweiten Lockdowns ins Wasser.

„Ich bin auch gefragt worden, warum wir das nicht im Sommer gemacht haben“, verrät Bürgermeister Falk Sluyterman. Dies habe unter anderem den Grund, dass man die offizielle Beauftragung der drei Ehrenringe erst mit einem verabschiedeten Haushalt habe vornehmen können. Die förmliche Verleihung für Heger, Huber und Schleich soll nun im Frühjahr nachgeholt werden.

Auch der Termin für die Verleihung des Ehrenamtspreises und für die Übergabe der finanziellen Zuwendungen der Bürgerstiftung Schongau war abgesagt worden, das war ursprünglich für einen eigenen Termin Mitte Dezember im Ballenhaus vorgesehen. „Da waren heuer tolle Vorschläge dabei“, so Sluyterman, das Geheimnis, wer den Ehrenamtspreis bekommt, möchte er aber noch nicht lüften, damit es spannend bleibt.

Mit dem Ehrenamtspreis werden einmal im Jahr Einzelpersonen oder Gruppen ausgezeichnet, die sich für das Gemeinwohl engagieren. 2019 war in der Weihnachtssitzung in feierlichem Rahmen Franz Heger ausgezeichnet worden, der sich seit knapp sieben Jahrzehnten um den Eissport verdient gemacht hat. 2018 hatte Markus Wölfle den Ehrenamtspreis erhalten, Vorstand des Schongauer Trachtenvereins. Im vergangenen Jahr war außerdem die damalige Bürgerinitiative Schongau-West unterstützt worden mit 1000 Euro für ein Frühjahrsfest oder Anschaffungen. Dies hatte in der Folge zu einigem Trubel geführt, weil Mitglieder der BI den Scheck ablehnen wollten (wir berichteten).

2019 hatte die Bürgerstiftung außerdem finanziell unterstützt: Franz Reßle (für die langjährige und weitere Organisation des Leonhardiritts), die Jugendreferenten für ein Fest mit den Bikepark-Helfern und die Schongauer Tafel für die Anschaffung von Schulranzen.