Gewitter in Schongau: Blitz sprengt große Eiche auf freiem Feld – „Wie eine Explosion“

Von: Theresa Kuchler

Am Montagabend fuhr ein Blitz in die große Eiche, die über Jahrzehnte auf einem freien Feld im Schongauer Forchet stand. Der Baum wurde durch die Energie regelrecht zerfetzt. © Hans-Helmut Herold

Am Montagabend, 19. Juni, zog ein Gewitter über Schongau. Dabei fuhr ein Blitz in eine alte Eiche, die auf einem freien Feld im Forchet stand.

Schongau – Bei dem Gewitter, das am späten Montagabend (19. Juni) über Schongau zog, hörte Roswitha Eimer einen lauten Knall. „Es hat sich angehört wie eine Explosion“, erinnert sich die Schongauerin, die das Geräusch gegen 23 Uhr wahrnahm. Auch eine Vibration war zu spüren, die die Bilder an der Wand zum Klirren brachte. Sehen konnte sie allerdings nichts: „Es war ja schon finster.“

Erst am nächsten Morgen entdeckten Eimer und ihr Mann, dass die große Eiche, die rund 50 Meter von ihrem Haus entfernt auf einem freien Feld stand, regelrecht gesprengt worden war. Ein Blitz hatte den Baum getroffen, ihn halbiert und die Krone zu Boden krachen lassen. Teile des Holzes lagen in einem Radius von gut 20 Metern über der Wiese verteilt, sagt Eimer.

Gewitter zieht über Schongau: Blitz sprengt große Eiche im Forchet

Solche Blitzeinschläge seien nicht selten, erklärt Stefan Schwarzer vom Meteorologischen Observatorium auf dem Hohen Peißenberg. „Irgendwo müssen die Blitze ja einschlagen.“ Und das tun sie in der Regel in die höchsten Punkte. Der Wetterbeobachter verfolgte die Lage am Montag genau. „Insgesamt sind wir glimpflich davongekommen“, sagt er.

Gewitter über Schongau - „Diese Woche kann noch spannend werden“

Von einem Unwetter könne er nicht sprechen, obwohl die „Zutaten“ dafür gegeben waren. Als das Gewitter von Westen kommend über die Region zog, hatte es sich allerdings bereits weitestgehend entladen. „Diese Woche kann es aber noch spannend werden“, blickt Schwarzer voraus. Vor allem am Mittwoch und Donnerstag seien Unwetter möglich.

Zu größeren Vorfällen ist es im Zuge des Gewitters am Montag nicht gekommen. So vermeldet die Integrierte Leitstelle Oberland lediglich noch einen weiteren Blitzeinschlag in Lenggries am Tegernsee. Die Freiwillige Feuerwehr Schongau rückte wegen eines umgestürzten Baums mit 20 Zentimeter Umfang an der Lechuferstraße aus, ansonsten „war es ruhig“, so Kommandant Werner Berchtold.

