Der neue „FamilienRaum“ in Schongau: Ein Mehrwert für Familien in der Region

Sie hat den „FamilienRaum“ in Schongau ins Leben gerufen: Linda Kutsche. Auf dem Arm ihr Sohn Theo. © Welz

Gut besucht war das Sommerfest im „FamilienRaum“ in Schongau: Bereits am Eingang war das an den unzählig vielen Sandalen der Gäste zu sehen, die dort geduldig auf ihre Besitzer warteten.

Schongau – Betreten wird der „FamilienRaum“ nämlich ohne Schuhe. Warum? Weil das Hauptklientel, um die sich dort alles dreht, zwischen null und vier Jahre alt ist und mitunter bevorzugt liegend, rollend oder krabbelnd den sauberen Boden erkundet und bespielt.

Und nach dem Eintreten sah man auch schon die Inhaber der Sandalen, besser die vielen Eltern mit den kleinen Kindern am Boden sitzen, spielend, am Kuchenbuffet oder auch am Tisch auf eines der begehrten Glitzertattoos wartend.

Die Räumlichkeiten des „FamilienRaums“ sind hell und freundlich. Fröhlich baumeln bunte Girlanden von der Decke. Bunte Spielgegenstände aus Holz stehen am Boden für die Kinder bereit.

Erzieherin mit Leib und Seele

„In diesem Alter gibt es oft viele Fragen, und Eltern sind froh, wenn es für sie einen Raum gibt, in dem sie hilfreiche und profunde Antworten bekommen, in dem sie sich austauschen und vernetzen können“, berichtet Linda Kutsche, die Gründerin des „FamilienRaums“.

Als gebürtige Schongauerin und Erzieherin mit Leib und Seele hat sie schon viele Jahre lang den Bedarf in Schongau für eine solche Einrichtung gesehen. „Überall um uns herum gibt es sowas schon. In Weilheim zum Beispiel den Mütterkreis“, sagt sie. Und so beschloss sie, solch eine Einrichtung in Schongau ins Leben zu rufen.

Aber bis der „FamilienRaum“ im April dieses Jahres geöffnet werden konnte, waren noch einige Hürden zu meistern. Etwa die Finanzierung, die Räumlichkeiten oder auch das Marketing. Zuletzt als Kindergartenleitung tätig, hatte Kutsche bislang nie mit solchen Themen zu tun. Aber sie lernte sich schnell ein, und es taten sich ihr großartige Wege auf.

Kurse sind bereits ausgebucht

Und so stand schnell die Finanzierung, die Räumlichkeit lief ihr wie zufällig über eine Kleinanzeige über den Weg, und das Marketing lief sehr gut an. Und dass der Raum sehr gerne besucht und das Programm von den Eltern angenommen wird, erkennt man daran, dass Kurse bereits ausgebucht sind. Der Bedarf ist also vorhanden, das Angebot stimmig.

Montags von 14.30 bis 16 Uhr bietet der „FamilienRaum“ Schongau einen kostenfreien offenen Treff mit kleinen Kurzberatungen für besonders brennende Fragen an. Zusätzlich gibt’s ab sofort freitagvormittags ein Familienfrühstück – auch in den Ferien.

Wer sich intensiver mit den Themen Ernährung, Schlafen, Tragen, Wickeln oder auch den Entwicklungsphasen und der Förderung und Unterstützung dieser bei Kindern im Alter von null bis vier Jahren beschäftigen möchte, dem bieten sich dort auch geschlossene Kurse an.

Zusätzliche Kursleiter gesucht

Linda Kutsche (34) ist nicht nur selbst Mutter von zwei Kindern im Alter von einem und vier Jahren, sie ist zudem qualifizierte Beikost-, Trage-, und Stoffwindelberaterin. Bei ihren Kursen lehnt sie sich mit dem eingesetzten Material an die Lehren von Montessori und Pikler an.

Was sie sich für die Zukunft wünscht? „Dass der ,FamilienRaum’ weiter wächst. Gerne auch durch zusätzliche Kursleiter, die das bestehende Angebot ergänzen und erweitern können“, sagt Kutsche. Und sie wünscht sich, dass der „FamilienRaum“ für Schongau und die Umgebung einen Mehrwert darstellt, erzählt sie mit Leuchten in den Augen. Wer sie und das Angebot im Internet sucht gelangt über „trawickl.de“ ans Ziel.

ELISABETH WELZ