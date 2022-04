Schongau beschließt „rekordverdächtigen“ Haushalt

Von: Elena Siegl

In Schongau wurde der Haushalt verabschiedet. © Daniel Reinhardt (Symbolbild)

Die Sanierung der Mittelschule ist das größte Projekt, das die Stadt Schongau in den kommenden Jahren anpackt. Für dieses und weitere Vorhaben nimmt man einiges in Kauf, wie der Haushalt für das Jahr 2022 zeigt.

Schongau – Die aktuelle politische Situation mache vieles schwieriger, so Kämmerer Werner Hefele im Rahmen der jüngsten Stadtratssitzung. Bau- und Sachkosten würden ebenso steigen wie die Energiepreise. Keine einfache Aufgabe also, in Anbetracht der Ungewissheit einen Haushalt für das Jahr zu planen. „Die ein oder andere Zahl hat sich seit der Erstellung schon wieder erhöht“, so Hefele. Zwar liege das Augenmerk nun auf Vollzug, trotzdem müssten die Einnahmen beobachtet werden. Für das dritte Quartal müsse man je nach Entwicklung wohl mit einem Nachtragshaushalt reagieren.

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2017 war etwa um 1,1 Millionen Euro höher, trotzdem könne man bei den Planungen für das Jahr 2022 von „rekordverdächtig“ sprechen, erklärte der Stadtkämmerer. Das Gesamtvolumen beträgt 42,9 Millionen Euro (rund 32 Millionen im Verwaltungshaushalt, 10,9 Millionen im Vermögenshaushalt). In den kommenden Jahren werden sogar noch höhere Summen erwartet. Auch wegen der Sanierung der Mittelschule, die den Haushalt laut Bürgermeister Falk Sluyterman präge. Das führte der Kämmerer weiter aus: Man rechne, verteilt auf vier Jahre, mit Gesamtkosten von circa 22,8 Millionen und Zuschüssen von circa 10,64 Millionen Euro. Im Jahr 2022 ist eine Investition über 2,97 Millionen Euro vorgesehen.

In Hinblick auf die kostenintensiven Arbeiten hatte der Stadtrat bereits im November eine Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern A und B sowie bei der Gewerbesteuer auf 380 beschlossen. Die Mehreinnahmen sind in den Haushalt miteingeflossen.

Ein weiterer großer Bereich auf der Ausgabenseite sind die Personalkosten. Rund acht Millionen Euro sind veranschlagt, eine Mehrung über 329 525 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Als Grund nannte Hefele tarifliche Erhöhungen.

Viele Bauvorhaben

Zahlreiche Bauvorhaben, die der Stadtrat beschlossen hat, finden sich freilich im Haushalt wieder. So etwa die Erweiterung des Kindergartens in der Bahnhofstraße (1,5 Millionen Euro), die Sanierung von Wohnungen im Tal (2022 sind 175 000 Euro vorgesehen) sowie der Bau der Obdachlosenunterkunft (heuer 1,7 Millionen Euro). Stand heute gebe es für letzteres Projekt keinen Zuschuss, allerdings sei man noch in Gesprächen mit der KfW, erklärte Hefele.

Auch mehrere Straßen müssen in den kommenden Jahren saniert werden. An vorderster Stelle stehen Amsel-, Finkenstraße und Falkenweg (heuer 494 000 Euro). Die Peitinger Straße soll erst im kommenden Jahr angepackt werden.

Kornelia Funke (CSU) kritisierte, dass die Schönlinderstraße nicht aufgeführt sei. Die Zustandsfeststellung habe ergeben, dass bei anderen Straßen dringenderer Handlungsbedarf besteht, erklärte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. Mehr könne man aktuell nicht stemmen.

Außerdem wollte Funke wissen, ob die gestiegenen Energiepreise – Michael Eberle (CSU) fragte in diesem Zusammenhang explizit nach Zuschüssen fürs Eisstadion – bereits berücksichtigt seien. Sie seien noch nicht eins zu eins eingespeist – man habe den Wirtschaftsplan aus dem Herbst zugrundegelegt, erklärte Hefele. In Sachen Eisstadion habe man den üblichen Zuschuss in den Haushalt eingestellt. Hefele verwies an dieser Stelle erneut auf einen möglichen Nachtragshaushalt. In Sachen Dachsanierung – auch danach hatte Eberle gefragt – werde die Stadt ihr Möglichstes tun, um das Projekt umzusetzen.

Stadtrat stimmt einhellig zu

In Sachen Verschuldung ist bis zum Jahr 2025 aus Sicht des Kämmerers die „Grenze des Machbaren erreicht“. Bei weiteren Beschlüssen in den vier Jahren müsse man sich dringend Gedanken zur Finanzierung machen. „Wenn bei den Einnahmen nichts gravierendes Positives passiert, ist das nicht darstellbar“, so Hefele. Wo möglich, müsse man sparen beziehungsweise reduzieren.

Der Haushalt mit den Finanzierungsjahren 2023 bis 2025 sieht ein Bauinvestitionsvolumen von insgesamt 29,4 Millionen Euro vor. Dafür sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 15,1 Millionen Euro in den Jahren 2023 bis 2025 sowie eine Rücklagenentnahme 2022 und 2023 von circa 4,6 Millionen Euro vorgesehen. Bis zum Ende des Rechnungsjahres 2022 wird mit einem Schuldenstand von 10,5 Millionen Euro gerechnet. Bis 2025 mit 20,1 Millionen.

Der Stadtrat stimmte dem Haushalt einhellig zu. Zuvor betonte Eberle, dass er mit der bereits beschlossenen Gewerbesteuererhöhung zwar nicht einverstanden ist, es in der aktuellen Lage aber nicht angebracht wäre, die Zustimmung wegen eines Details zu verweigern.

