Psychotherapeutische Begleitung „ein weiteres Puzzleteil“ der Flüchtlingshilfe im Landkreis Weilheim-Schongau

Ihnen liegt es am Herzen, dass Geflüchtete, die psychisch beeinträchtigt sind, Hilfe bekommen (v.l.): Diakon Stefan Helm, Stella Sadowsky und Philipp Köhler von TAFF. Großes Netzwerk von Ärzten bis zur Integrationsberatung © Gronau

Traumatisiert von Flucht, Vertreibung, schrecklichen Erlebnissen auf dem Weg an einen sichereren Ort, Krieg – viele Asylsuchende haben mit belastenden Erinnerungen zu kämpfen. Um diesen Menschen zu helfen, gibt es „TAFF – Therapeutische Angebote für Flüchtlinge“. Jetzt wurde das Angebot noch ausgeweitet.

Landkreis – Die Initiative des Diakonischen Werkes Bayern und der Stiftung „Welten verbinden“ hat es sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung von geflüchteten Menschen, die psychisch beeinträchtigt sind, zu verbessern. Seit 2015 werden in ganz Bayern Standorte etabliert – die im Juli 2021 eröffnete Kontakt- und Koordinierungsstelle in Weilheim-Schongau ist jüngst um den Landkreis Landsberg erweitert worden.

Man möchte den Zugang zu therapeutischen Angeboten für Geflüchtete vor allem im ländlichen Raum stärken und ihnen helfen, mit ihrer Situation umgehen zu können. Stefan Helm, Geschäftsführer der Diakonie Oberland, erklärt: „Ich bin froh, dass die psychotherapeutische Versorgung geflüchteter Menschen im Landkreis durch das Projekt stärker in den Blick gekommen ist.“ Die Bearbeitung der traumatischen Erfahrung sei Voraussetzung für alle anderen Integrationsleistungen wie Spracherwerb, Arbeitsaufnahme und soziale Integration.

Großes Netzwerk von Ärzten bis zur Integrationsberatung

Bei dem Projekt handelt es sich um ein Beratungsangebot, das – im Gegensatz zur Psychotherapie – allen bedürftigen Personen zur Verfügung steht. „TAFF berät sowohl anerkannte als auch noch im Asylverfahren stehende wie auch abgelehnte Personen“, heißt es. Auf eine Regelversorgung bis hin zu Psycho- und Traumatherapie hätten hingegen nur anerkannte Flüchtlinge und Migranten Anspruch. Aber auch hier ist TAFF ein wichtiges Bindeglied, um bei Bedarf zu vermitteln.

Dafür ist ein großes Netzwerk nötig, um für verschiedene Anliegen den richtigen Ansprechpartner zu bieten. Von Ärzten und Psychotherapeuten über die Integrationsberatung bis hin zum Gesundheitsamt liegt ein besonderer Fokus auch auf sogenannten Sprach- und Kulturmittlern: Letztere vereinen sowohl sprachliche als auch interkulturelle und therapeutische Kompetenz. Idealerweise haben sie selbst einen Fluchthintergrund, um sich sowohl in die Situation der Klienten als auch die des Psychotherapeuten einfühlen zu können. Im Sechs-Augen-Gespräch soll die Kommunikation erleichtert werden.

Weiterbildung für Sprach- und Kulturmittler

Da dafür allerdings mehr als nur die Sprachbarriere überwunden werden muss und es um die Vermittlung sensibler und emotionaler Inhalte geht, benötigen die Sprach- und Kulturmittler eine entsprechende Ausbildung, in der sie sich unter anderem therapeutisches Grundwissen aneignen. Ein entsprechendes Angebot werde es von TAFF im Oktober geben.

Stella Sadowsky und Philipp Köhler sind Mitarbeiter im TAFF-Team und helfen ihren Klienten mit deren „Rucksack der Flucht“. Im Gespräch finden sie mit den Betroffenen gemeinsam heraus, welcher Versorgungsbedarf besteht, und gehen auf auf jeden Fall individuell ein. Für manche gehe es darum, wie sie hier Fuß fassen und in die neue Gesellschaft hineinwachsen können. Aber auch Menschen, die zunächst mit ihrer Lebenssituation überfordert sind, bekommen Hilfe. Sie möchten ihre Klienten zumindest so weit bringen, dass sie mit ihrer Belastung umgehen und ein selbstständiges Leben führen können.

Kontakt und Gespräche vor Ort

Wenn Letztere nicht vorbeikommen können, besucht die Traumafachberaterin und -pädagogin Stella Sadowsky sie auch in der Unterbringung. Trotz der vielen Menschen, die in der Gemeinschaftsunterkunft leben, fühlten sich viele Geflüchtete dort isoliert. Neben konkreten Problemlösungen geht es bei TAFF um den Kontakt und das Gespräch – die Arbeit mit den Menschen, betonen Sadowsky und Köhler. Neben Einzelberatung gibt es auch Angebote für Gruppen. Potenzielle psychische Erkrankungen, denen die Mitarbeiter bei TAFF vorbeugen wollen, sind zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung, dauerhafte Schlafstörungen oder Depressionen.

Mit ihrem Weg zu TAFF können die Menschen einen ersten Schritt in Richtung eines selbstbestimmten Lebens gehen. Das Engagement wurde im Mai mit dem zweiten Bayerischen Integrationspreis 2022 gewürdigt. Claudia Domke-Becker von der Diakonie Herzogsägmühle zeigt sich hinsichtlich positiver Resonanz sowohl vonseiten der Klienten als auch der Helfer zuversichtlich, dass die Initiative „ein wichtiger Baustein in der Versorgung geflüchteter Menschen in den Landkreisen Weilheim-Schongau und Landsberg wird“.

LARISSA GLAS

