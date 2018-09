Einbruch in Schongauer Kita

Bereits am Donnerstag wurde in eine Schongauer Kindertagesstätte eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Schongau - Zwischen 21 und 22 Uhr wurde am Donnerstag in eine Kindertagesstätte in der Haldenbergerstraße in Schongau eingebrochen.

Der unbekannte Täter gelangte nach Polizeiangaben über ein Kellerfenster ins Gebäude. In einem der Büros entnahm er aus mehreren Geldkassetten jeweils kleinere Beträge.

Der Sachschaden an der Kindertagesstätte wird von der Polizei auf circa 2000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Wer Hinweise auf die Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08861/2346-0 an die Polizeiinspektion Schongau zu wenden.

Rubriklistenbild: © dpa / Nicolas Armer / Symbolbild