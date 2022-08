Vor 75 Jahren wurde die Lechbrücke in Schongau neugebaut: Eine Brücke zwischen damals und heute

Teilen

Mit Loren wurde der Beton auf die Brücke gefahren. Im Hintergrund der Lechwirt. © Stadtarchiv

Vor 75 Jahren wurde die Schongauer Lechbrücke eingeweiht, die kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs gesprengt worden war. Es war ein großes Ereignis, wie der Blick ins Archiv zeigt.

Schongau – „Im vergangenen Jahre haben wir die durch den Krieg zerstörten Brücken unseres Landkreises wieder aufgebaut und viele Tausende von Ausgewiesenen notdürftig untergebracht.“ Die Zuordnung dieses Zitats dürfte bei „Wer wird Millionär“ mindestens eine 8000-Euro-Frage wert sein. Die richtige Antwort: Franz Josef Strauß.

Diese Aussage steht in seiner Botschaft an die Bevölkerung des Landkreises Schongau im Amtsblatt vom 31. Dezember 1947. Eine dieser wieder aufgebauten Brücken war die Lechbrücke in Schongau. Sie wurde am 23. Juli 1947 eingeweiht. Dieser feierliche Akt fand als besonderer Höhepunkt am zweiten Tag der Schongauer Kulturwoche statt, die in Not und Mangel der Nachkriegszeit bis zum 27. Juli 1947 dauerte.

Schongauer sollten die Stadt herausputzen

Der Festausschuss hielt mit „gez. Strauß“ die Schongauer dazu an, kein Papier und keine Abfälle wegzuwerfen, keine Unordnung zu dulden, die Balkone und Fenster mit Blumen zu schmücken und die „noch vorhandenen altbayerischen Fahnen“ zu hissen. Die Kreisstadt Schongau solle eine „saubere und aufgeräumte Stadt“ sein. Schongaus Stadtrat schloss sich dem mit der Bitte um das Zeigen der Stadtfarben Schwarz und Gelb an. Es gab auch einen Schaufenster-Wettbewerb. Der Festausschuss zeichnete die schönsten Auslagen aus. Man konnte diese auch mit Werkzeugen und Meisterbriefen dekorieren.

Groß war der Andrang bei der feierlichen Einweihung der neu gebauten Brücke. © Stadtarchiv

Der Wiederaufbau der Brücke war eine Folge des Zweiten Weltkriegs. Schongau und seine Umgebung waren von größeren Kampfhandlungen verschont geblieben. Beim Einmarsch der Amerikaner am 27. April 1945 gab es dennoch ein Gefecht mit Opfern und in letzter Minute eine Sprengung der Lechbrücke, wobei eine junge Frau ums Leben kam. Diese sinnlosen Akte verhinderten den Vormarsch der Amerikaner und die totale Niederlage des Dritten Reichs nicht. Entsprechend dem Motto auf der Steintafel am Brückenkopf gegenüber dem Lechwirt machte man sich an den Wiederaufbau der „zerstörten Heimat“.

Zu diesem Wiederaufbau gehörten die „Schongauer Nachrichten“ 1947 noch nicht dazu. Sie erschienen erst ab September 1949 wieder. Mangels Heimatzeitung als unentbehrlicher Chronistin des örtlichen Geschehens zeigen die Fotos im Schongauer Stadtarchiv, wie der damals noch weitgehend ungezähmte Lech zwei Jahre unbeirrt von menschgemachten Katastrophen durch die Trümmer der gesprengten Brücke und unter der Baustelle hindurch strömte, bis die neue Brücke in Dienst gestellt wurde.

Es gab dort schon seit 1864 eine Holzbrücke

Sie war nicht die erste Brücke. Wer beim Lechwirt genauer hinschaut, erfährt, dass 1864 eine Holzbrücke durch eine Fachwerkbrücke ersetzt wurde. Dieser folgte 1937 eine Blechträgerbrücke mit Eisenbetonfahrbahn. Nach deren Sprengung errichteten Pioniere der US-Army eine Behelfsbrücke. Der wilde Lech machte dieser provisorischen Brücke zu schaffen. Ab September 1946 baute die Firma Muy und Pitroff unter der Gesamtleitung des Straßen- und Flussbauamtes Weilheim die zerstörte Brücke wieder auf.

Die Aufnahmen von damals sind ein Spiegel von Landschaft, Jahreszeiten und Menschen. Der Lech zeigt sich mal als gelangweilter Geselle, der Kies und Trümmer gleichgültig liegen lässt, um dann bei Hochwasser seine Kraft zu zeigen. Die Brückenbauer leisten schwere körperliche Arbeit und tragen teils militärisch anmutende Kopfbedeckungen. Eine Gruppe von höheren Herrschaften kommt anscheinend zur Inspektion vorbei. Einer trägt einen Ledermantel, wie wir ihn aus Filmen kennen.

Gleich nach der Eröffnung rollten die Autos über die Lechbrücke. © Stadtarchiv

Insbesondere die Bilder der Einweihung möchte man gerne nachkolorieren. Nicht nur zur Nachprüfung, ob sich die Schongauer auch an die Beflaggungsappelle gehalten haben. Die Fotos zeigen bei schönem Sommerwetter die gesellschaftliche Mischung des Jahres 1947. Herausgeputzte und teils barfüßige Kinder, Geistlichkeit mit und ohne Mitra, Honoratioren wie den Schongauer Bürgermeister Otto Maier, Vertreter der US-Militärregierung und einen schlanken jungen Mann mit gerader Haltung und Sonnenbrille.

Der 31-jährige Landrat Strauß ist auf diesen Fotos eine zentrale Figur. Er hatte diese Funktion im Laufe des Jahres 1946 übernommen und ausgeübt, bis er nach einigem Hin und Her mit einer zunächst gescheiterten Kandidatur im Herbst 1946 formell bestätigt worden war. Erst im November 1946 taucht die keimende politische Wortmarke „Strauß“ im Mitteilungsblatt des Landkreises Schongau ohne das vorangestellte „i.V.“ für „in Vertretung“ auf.

Erinnerung an Landrat Strauß

Strauß war damals schon ein viel beschäftigter überörtlich orientierter Mensch. In seinen „Erinnerungen“ gibt er an, dass er an diesem 23. Juli 1947 den ersten CSU-Vorsitzenden Josef Müller nach Frankfurt zum Wirtschaftsrat als oberstem Organ der so genannten „Bizone“ begleitet hat. Und die benachbarte Eisenbahnbrücke ist auf diesen Bildern als Zuschauertribüne eine feine Allegorie für die Konkurrenz von Schiene und Straße. Damals konnte man von Schongau mit dem Zug nach Weilheim, Kaufbeuren und Landsberg fahren. Heute kann man auf der B 17 nach Landsberg zwar an einigen Stellen Lkws auf einer Extraspur überholen, aber die Reaktivierung der Fuchstalbahn scheint so weit entfernt wie der TSV 1860 München von einem Bundesligaspiel.

Die neue Brücke bewährte sich hingegen auch in Kooperation von Straße und Schiene im Herbst 1947. Ende Oktober sperrte man laut Amtsblatt die Eisenbahnbrücke wegen Umbauarbeiten und richtete auf dem rechten Lechufer einen provisorischen Bahnhof „Schongau Süd“ ein. Die Gepäckabfertigung erfolgte weiterhin im Schongauer Bahnhof. Von dort brachten Lkw Reisegepäck und Expressgut über den Lech nach Schongau Süd. Reisende mussten die 400 Meter zu Fuß gehen.

Die Ehrengäste: Sitzend ganz rechts mit Sonnenbrille der damalige Landrat Franz Josef Strauß. © Stadtarchiv

Der Verkehr dürfte sich ohnehin in der ersten Zeit am heutigen Maßstab in überschaubaren Rahmen gehalten haben. Das Treibstoffkontingent des Landkreises Schongau wurde für Oktober 1947 um 60 Prozent gekürzt. Vom Restkontingent gingen 75 Prozent an Nutzfahrzeuge. Die restlichen 75 Prozent gingen nach einer Anordnung des bayerischen Verkehrsministeriums an Pkw und Krafträder in den Diensten des Gesundheitswesens oder von Tierärzten, wichtiger Großbetriebe der Ernährungswirtschaft und der Behörden „im Rahmen des unumgänglich Notwendigen“.

Das Landratsamt Schongau versuchte, Einsprüche von vornherein abzuwiegeln. Auch bei einer persönlichen Vorsprache beim Landrat hatte man demnach wegen der Treibstofflage wenig Erfolgsaussichten. 75 Jahre später gibt es hingegen Tankrabatt vom Staat.

Spiegel von Wirtschaftswunder, Wohlstand und Mobilität

Die Schongauer Lechbrücke hat seitdem einiges erlebt an Motorisierung, Verkehr und Modernisierung als Spiegel von Wirtschaftswunder, Wohlstand, Mobilität und damit verbundener Infrastruktur wie den 1987 angebrachten Fußgängerschutz. Der Bau ihrer eleganten Schwester über den Schongauer Stausee bei der Umgehung vor 30 Jahren war eine überörtliche Entlastung.

Die Jubilarin hat für die interessierten Laienaugen eine noch brauchbare Zustandsnote. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen sind ebenso wahrscheinlich wie eine große Lösung für das kreuzende Kuddelmuddel von Schiene und Straße auf beiden Lechufern nach einer Zukunftsvision mit einer neuen Brücke. Die Inschriften auf den Tafeln an den Brückenköpfen könnten indes eine Auffrischung vertragen. Einige Buchstaben haben sich in diesem Dreivierteljahrhundert verabschiedet. Der Aufbauwille der Nachkriegszeit entgeht dem heutigen Betrachter allerdings nicht.

Sommer 1947 war extrem trocken

Die Einweihung der Schongauer Lechbrücke war ein Zeichen des Aufbruchs und Wiederaufbaus nach dem Krieg in einer Zeit, deren Meldungen uns 75 Jahre später nicht völlig fremd anmuten. Denn der Sommer 1947 war sehr trocken. Das Landratsamt wies Anfang September 1947 darauf hin, dass durch die ununterbrochene Trockenheit das ganze Land fast bis zur Selbstentzündung ausgedörrt und ausgeapert und deshalb zur Brandverhütung äußerste Vorsicht geboten sei. Im Herbst kamen dann stundenweise Stromsperrungen hinzu, die ihre Ursache auch in der Dürreperiode hatten.

Das Landratsamt hielt die Bevölkerung zum sparsamen Umgang mit Energie an. Dennoch sollte man keine falschen Schlüsse ziehen: Dürresommer wie 1947 waren damals eher die Ausnahme. Bürgermeisterversammlungen haben im Deutschland des Jahres 2022 nicht die „gegenwärtige Ernährungslage“ zum Schwerpunkt und die Kartoffelernte wird auch nicht beschlagnahmt.

RAINER SCHMID

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.