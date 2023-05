„Projektessen“ an der Berufsschule Schongau: Eine romantische Bootsfahrt für Gaumen und Geschmacksnerven

Teilen

Einfach lecker: Ein Teil der Schülerinnen am Beruflichen Schulzentrum Schongau des Fachbereichs „Ernährung & Verpflegung“, die mit ihren Lehrkräften Maria Kriesmair (blau) und Mark Hohenthanner (rot) das Projektessen gezaubert haben. © Herold

Berufsschülerinnen des Bereichs „Ernährung & Verpflegung“ haben ein leckeres „Projektessen“ gezaubert und serviert!

Schongau – „Projektessen“ an dem Beruflichen Schulzentrum in Schongau: Klingt sehr bürokratisch und nach einer Veranstaltung in Grautönen. Wer aber das Glück hat, eingeladen zu werden, erlebt einen Schmankerl-Cocktail in bunten Frühlingsfarben. Die Tischdeko samt Speisekarte in zartem Gelb gehalten, die Speisen selbst eine romantische Bootsfahrt für Gaumen und Geschmacksnerven.

Noch 30 Minuten bis zur Punktlandung: Schülerinnen des Zweigs „Ernährung & Verpflegung“ wirbeln zwischen den langen Edelstahltischen, Hochbetrieb ist angesagt. Für Punkt 12 Uhr sind die Gäste des ersten „Projektessens“ der Saison eingeladen. Und 30 Minuten können in diesem Fall verdammt kurz sein.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

„Nochmal schneiden, Schneebesen zu mir, dann schmeißen wir das einfach nochmal rein, pürieren....“: So lauten die letzten Kommandos von Fachlehrer Mark Hohenthanner. Der ausgebildete Küchenmeister weiß alles, kann alles, hat auf jede Frage die passende Antwort. Obwohl, viele Fragen werden nicht gestellt. Die jungen Frauen um ihn herum sind nach zwei Jahren Ausbildungszeit fit in der Essenszubereitung.

Derweil übernimmt Hugo im Vorraum die Begrüßung. Sehr zur Freude der geladenen Gäste. Hugo stellt sich vor, es gibt Sekt, Mineralwasser sowie Holundersirup mit zwei Minzeblättern und Limette am Glasrand. Lena & Franzi reichen die zur Begrüßung. „Dann schmeckt das Essen noch besser“, sagt Lena mit verschmitztem Lächeln.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Noch 30 Minuten bis zum Eintreffen der Gäste: Jetzt muss alles schnell und Hand in Hand gehen. © Herold

Dann hat der Chef das Wort: In diesem Fall ist das Schulleiter Andreas Streinz. Er begrüßt die Gäste, die sich um die Schule verdient gemacht haben. Es sind dies die Vertreter der Firmen, „die bei uns im Förderverein sind und uns sehr intensiv unterstützen“, so Streinz.

Schokomasse auf Pergamentpapier

Er erwähnt dabei, dass die Schülerinnen in den unterschiedlichsten Betrieben arbeiten – von der Gaststätte bis zum Tagungszentrum. Sie müssen nach ihrer Ausbildung fit sein, auch eine Situation mit sehr vielen Gästen zu meistern. Von der Planung über den Einkauf bis hin zur Zubereitung. Von der Deko ganz zu schweigen.

Zurück an die Küchentische: Mit ruhiger Hand spritzt Leoni eine Schokomasse auf Pergamentpapier. Es entstehen die dekorativen Ornamente für die Nachspeise. Sie landen erst in der Kühlkammer, dann auf der Joghurt-Mousse.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.

Daneben belegt Alrun Backbleche mit großen Stücken aus Blätterteig und geraspeltem Käse. Die Gemüsefüllung aus klein geschnittenen Zwiebeln, Karotten und Champignons streicht daneben Franzi auf. In Teamarbeit rollen sie dann das Stück Schweinefilet in die Teigrolle ein. Schon beim Zusehen läuft einem das Wasser im Mund zusammen.

Sie hat jahrelange Erfahrung und bleibt immer ruhig

Fachlehrerin Maria Kriesmair ist derweil die Ruhe selbst: Sie hat jahrelange Erfahrung und weiß, wie der Hase läuft. Ihrem Auge entgeht nichts. Bevor die angerichteten Teller die Küche verlassen, wandert ihr prüfender Blick über die kulinarischen Landschaften. Erst auf ihr Nicken erfolgt die erhoffte Freigabe.

19 Schülerinnen haben an diesem Tag die Speisen zubereitet. Man kann sagen, konzentriert bei der Sache, aber trotzdem irgendwie locker und flockig. Im Gegensatz zu vergangenen Jahren hat man neuerdings dieses „Projektessen“ vom früheren Prüfungsessen abgekoppelt. „Es hat sich bewährt“, so Schulleiter Streinz. Man kann verfolgen, dass der Prüfungsstress an diesen Tagen im Tiefkühlfach bleibt.

Die Klassensprecherin, an diesem Tag mit drei Kolleginnen im Service, stellt das Menü vor: Kräuter-Crépe mit grünem Spargel, Bärlauchcreme-Suppe, Schweinefilet im Blätterteig mit Ratatouille und Herzoginkartoffeln, Joghurt-Mousse auf Fruchtsoße mit gerösteten Mandelsplittern. Dazu kann ein Weißwein abrunden. Auf alle Fälle steht eines nach dem gelungenen „Projektessen“ fest: Das Haus empfiehlt sich.

HANS-HELMUT HEROLD