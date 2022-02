Johanna starb bei Flutkatastrophe - Familie wünscht sich von Künstler eine Skulptur zur Erinnerung

Der Rettenbacher Künstler Thomas Schöne arbeitet an der Büste von Johanna. © SABINE NÄHER

Thomas Schöne gestaltet eine lebensgroße Skulptur von Johanna – einer jungen Frau, die bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz ums Leben kam. Ein Besuch im Atelier.

Rettenbach – Wer Thomas Schönes Atelier in Rettenbach derzeit betritt, sieht sich dem kopflosen Entwurf einer sitzenden Frauenfigur und dem dazugehörigen Miniaturmodell, der bezaubernden Büste einer jungen Frau, einer liebevoll ausgestalteten Pralinenschachtel sowie zwei einzelnen Händen gegenüber. Die Lösung dieses Rätsels ist überaus traurig: Im Auftrag ihrer Familie arbeitet Schöne an der lebensgroßen Skulptur von Johanna, die mit gerade einmal 22 Jahren bei der verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen ist.

Die junge Frau aus Bad Neuenahr-Ahrweiler war eigentlich schon in Sicherheit, als sie beschloss, noch einmal kurz ins Haus zurück zu kehren, um ihre Katze zu holen. „Wie groß die Gefahr ist, war den Beteiligten damals gar nicht bewusst“, erzählt Schöne. Doch dann kam unerwartet rasch und heftig die Flutwelle und überspülte den Ort. Zwei Tage später wurden Johanna und ihre Katze tot aufgefunden.

Künstler beschäftigt sich eingehend mit der Verstorbenen

Die Anfrage, ob er Interesse hätte, diesen besonderen Auftrag anzunehmen, erreichte Schöne vor einigen Monaten durch die Bronzegießerei im Bayerischen Wald, die alle seine Skulpturen herstellt. Ohne Zögern sagte er zu. Ein erster Videocall mit der Familie diente dem Austausch der grundlegenden Informationen und brachte auf beiden Seiten die Erkenntnis, dass man es miteinander versuchen wolle.

Über 90 Fotos und weitere Informationen zur Biografie der jungen Frau trafen daraufhin bei Schöne ein. „Johanna hatte eben ihre Ausbildung zur Konditorin abgeschlossen. Sie wollte eine Patisserie eröffnen und damit den unverwirklichten Lebenstraum ihrer Großmutter erfüllen“, erzählt der Künstler. Um den Auftrag im Sinne der Familie realisieren zu können, hat er sich eingehend mit der Verstorbenen beschäftigt – und in gewisser Weise eine Beziehung zu ihr aufgebaut. Diese besondere Einfühlung brauche es, um Johanna ein angemessenes Denkmal setzen zu können, erklärt er.

„Das ist unsere Johanna!“

Ende des Jahres stellte er das Modell fertig, das auf Bitten der Familie die Verunglückte mit ihrer Katze zeigen sollte. Ihre Zukunftspläne setzt Schöne mit einer Pralinenschachtel ins Bild, die das Geschäftslogo ziert, das sich Johanna schon hatte entwerfen lassen. Als er das Modell per Video vorführt, ist er sehr gespannt auf die Reaktionen der Familie. „Ich habe damit gerechnet, dass viele Einwendungen kommen“, gesteht er. „Schließlich hatte ich nur die zweidimensionalen Fotos, um mir eine Vorstellung zu machen.“ Doch er wird überrascht: „Das ist unsere Johanna!“ – so die Rückmeldung, die nicht positiver hätte ausfallen können.

Seit Anfang Januar arbeitet Schöne nun intensiv an der Skulptur. „Das Schwierigste war die Büste“, erzählt er. Nachdem ihm diese zu aller Zufriedenheit gelungen ist, geht es nun darum, die Details wie Hände oder Füße auszugestalten und schließlich alles mit dem Korpus zu verbinden. Die Katze fehlt noch, aber die dürfte den versierten Künstler nicht vor allzu große Herausforderungen stellen. Dass er auch originale Kleidungsstücke der Verstorbenen erhalten hat, berührt Schöne natürlich sehr, hilft ihm aber ebenfalls bei der Einfühlung in ihre Persönlichkeit.

Seit Tod von Johanna tauchen immer wieder Schmetterlinge auf

Mitte März wird sein Modell voraussichtlich an die Gießerei gehen, die dann ein Wachspositiv herstellt, das Thomas Schöne nochmals abnimmt. „Dann folgt der eigentliche Guss: Das Wachs fließt aus, die Bronze füllt die Form. Danach lässt sich nichts mehr korrigieren.“ Die Gießerei liefert die fertige Skulptur dann nach Bad Neuenahr-Ahrweiler, wo sie im Garten der Familie aufgestellt werden soll.

Thomas Schöne möchte abschließend noch von einem merkwürdigen Erlebnis berichten: „Als ich gestern hier an der Pralinenschachtel arbeitete, war da plötzlich ein Schmetterling, der lange um den Kopf Johannas flatterte.“ Ein eilig aufgenommenes Video schickte er der Familie. Dort wunderte man sich nicht. Seit Johannas Tod würden ständig Schmetterlinge auftauchen, erklärte man ihm. „Das war dann schon ein bisschen spooky“, gesteht Schöne.

Sabine Näher

Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz hat auch viele Menschen aus der Region Weilheim-Schongau sehr bewegt. Einige reisten in das betroffene Gebiet, um bei Aufräumarbeiten mit anzupacken.

