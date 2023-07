„Volle Orkanstärke“: Sturmnacht im Landkreis Weilheim-Schongau hält Feuerwehren auf Trab

Von: Wolfgang Schörner, Christoph Peters, Kathrin Hauser, Elena Siegl, Stephanie Uehlein, Andreas Jäger, Elke Robert

Teilen

In Böbing knickte der Maibaum um. © Hans-Helmut Herold

Die Sturmnacht hat Spuren im Landkreis Weilheim-Schongau hinterlassen. Zahlreiche Bäume fielen um. Die Feuerwehren haben auch am Mittwoch noch viel zu tun.



Update vom 12. Juli, 16:41 Uhr:

Halt gemacht hat der Sturm auch nicht vor dem Bürgermeister-Schaegger-Platz in Schongau, wo seit dem vergangenen Freitag das Festspiel „1493“ stattfindet. Eine heftige Böe zerstörte den kompletten Bühnenaufbau. Der Theaterverein ist entsetzt, aber man hat bereits mit dem Wiederaufbau begonnen, schließlich steht am Freitag die nächste Aufführung an. Alle helfen mit, aber es wird ein Kraftakt, auch finanziell, weshalb eine Spendenaktion gestartet wird. Und ein Damoklesschwert schwebt auch noch über dem Schongauer Theaterverein.

Update vom 12. Juli, 16.30 Uhr:

Dr. Guido Wolz ist Leiter der Regionalen Wetterberatung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München im Interview erklärt er, wie es zu diesem heftigen und plötzlich eintretenden Wind kommen konnte: „Die Böe mit der höchsten Windstärke wurde auf dem Hohen Peißenberg gemessen. Sie erreichte eine Geschwindigkeit von 133,2 km/h. Das ist volle Orkanstärke und entspricht Windstärke zwölf.“

Doch nicht nur auf dem Hohen Peißenberg tobte der Sturm, sondern auch die anderen Gemeinden im Landkreis waren betroffen. In Wielenbach wurde zum Beispiel laut Wolz immerhin noch eine Windgeschwindigkeit von 92km/h gemessen. Das Unwetter erreichte nach Messungen des DWD gegen 23.30 Uhr seinen Höhepunkt.



Dass bei dem Unwetter in der Nacht auf Mittwoch der Sturm so plötzlich einsetzte, lässt sich meteorologisch erklären, wie Wolz sagt: „Es war ja ein ganzer Gewitterkomplex, der durchzog und nicht nur eine einzelne Gewitterzelle. Der Gewitterkomplex hatte die Struktur eines MCS (Mesoscale convective systems). Die Luft war sehr heiß und durch den recht hohen Feuchtegehalt daher extrem energiegeladen. Durch die von Westen her annähernde Kaltfront konnte sich durch die damit verbundenen Hebungsprozesse das MCS bilden. Das ging mit entsprechenden extremen Fallwinden einher, die sehr plötzlich auftraten. Das ist nicht wie bei einem normalen Sturm, dass sich die Windgeschwindigkeit langsam steigert, sondern das passiert schlagartig. Solch massive Gewittersysteme sind öfters von solchen Böenwalzen begleitet.“



Update vom 12. Juli, 14.30 Uhr:

Deutliche Spuren hat das Unwetter auch in Peiting hinterlassen. Besonders betroffen war das Wellenfreibad, wo heftige Windböen eine Schneise der Verwüstung hinterließen. Eine große Eiche wurde entwurzelt und stürzte um, schwere Äste begruben Teile des Mobiliars unter sich.

Des weiteren habe es in Peiting noch rund 25 zusätzliche Einsätze gegeben, darunter fast ausschließlich eingestürzte Bäume, so Feuerwehrkommandant Klaus Straub. In einigen Fällen seien diese auch auf Gebäude gestürzt, berichtet Straub, der genaue Sachschaden könne allerdings noch nicht beziffert werden.

Update vom 12. Juli, 13.20 Uhr:

Die Weilheimer Feuerwehrleute waren bei insgesamt 20 Einsätzen nachts zwischen 23.30 Uhr und 3 Uhr sowie am Mittwochmorgen ab 6 Uhr im Einsatz, wie der stellvertretende Kommandant Wolfgang Tilgner berichtet. Hierbei habe es sich zum Großteil ebenfalls um umgestürzte Bäume gehandelt. Neben Straßen trafen die Bäume unter anderem auch einen Campingbus am Frischanger, woraufhin ein Fußgängerüberweg gesperrt werden musste. Auch der Kindergarten Nepomuk an der Westendstraße war betroffen, dieser musste aufgrund eines umgestürzten Baumes abgesperrt werden. Des weiteren entstanden Schäden an einigen PKWs, Personen seien glücklicherweise nicht verletzt worden, so Tilgner.

Vom Sturm betroffen war auch die A95: Hier entstand in der Nacht ein Verkehrsunfall durch eine Kabeltrommel, die von einer Baustelle am Autobahnende auf die Fahrbahn geweht wurde. Laut Polizei erfasste die Kabeltrommel einen VW-Bus und beschädigte diesen, glücklicherweise kam es nur zu einem Sachschaden.

Update vom 12. Juli, 11.50 Uhr:

Michael Montag von der Integrierten Leitstelle Oberland spricht von 134 Einsätzen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Landkreis Weilheim-Schongau. „Voll besetzt mit 15 Mann“ sei die Leitstelle gewesen, so Montag. Bei 99 Prozent der Feuerwehreinsätze habe es sich um umgestürzte Bäume auf Straßen gehandelt, berichtet Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta. Der erste Einsatz sei gegen 23.25 Uhr in Hohenfurch gewesen, danach sei es im Minutentakt weitergegangen. „Fast alle Feuerwehren sind ausgerückt“, so Sobotta. Als Schwerpunkte des Sturms bezeichnet der Kreisbrandrat die Orte Schongau, Weilheim, Peißenberg, Peiting, Polling sowie Penzberg. Bis Mittwochmorgen habe es insgesamt rund 170 Feuerwehreinsätze im Landkreis gegeben, sagt Sobotta.

Festspielplatz in Schongau beschädigt

Knappe zwölf Stunden sei die Schongauer Feuerwehr in der Nacht und am Mittwochvormittag im Einsatz gewesen, sagt Kommandant Werner Berchtold. Dabei habe es sich hauptsächlich um umgestürzte Bäume gehandelt, aber auch Bauzäune in der Karmeliterstraße und der Colmarer Straße seien betroffen gewesen. Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben, so Berchtold. Gegen 13 Uhr werden die Schongauer Kameraden zu einem Einsatz am Schongauer Festspielplatz ausrücken, wo der Sturm Dachplatten von der Stadtmauer abgerissen habe.

Die Feuerwehr Peißenberg musste in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zehn Mal ausrücken, auch hier habe es diverse umgestürzte Bäume und Äste gegeben, so Kommandant Philipp Reichhart. Die Kameraden aus Polling kamen in der Nacht und am Mittwochmorgen auf insgesamt sechs Einsätze, berichtet Kommandant Sebastian Boscolo. Neben umgestürzten Bäumen habe es sich dabei um ein beschädigtes Dach sowie eine abgerissene Stromleitung und Telefonleitung gehandelt.

Überwiegend wegen umgestürzter Bäume musste die Penzberger Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch und am Mittwochmorgen ausrücken, unter anderem in Obermaxkron, an der Aurikelstraße und Ruhe am Bach. Laut Kommandantin Simone Abt gab es 15 Einsatzstellen querbeet über Penzberg verteilt. An der Philippstraße riss der Sturm ein Dachfenster aus der Verriegelung, das auf die Straße zu stürzen drohte. Zur Spitzenzeit waren laut Abt 30 bis 35 Feuerwehrleute im Einsatz. Ihre Aufgabe war vor allem, Bäume zu entfernen, die Straßen blockierten. Am Mittwoch kümmerte sich der Bauhof um die restlichen umgestürzten Bäume.

Erstmeldung

Ein Unwetter fegte in der Nacht auf Mittwoch über den Landkreis Weilheim-Schongau und hinterließ eine Spur der Verwüstung. In Böbing wurde die Feuerwehr alarmiert, weil der Maibaum umgeknickt war. Auch in Rottenbuch waren Einsatzkräfte gefragt. Mehrere Bäume waren umgeknickt.

In Altenstadt gingen die Aufräumarbeiten der Feuerwehr bei Helligkeit weiter. © Hans-Helmut Herold

Bei Helligkeit gingen die Aufräumarbeiten am Mittwoch weiter. In Altenstadt waren in der Alpenstraße mehrere Bäume auf die Straße gefallen. Sie wurden durch die Feuerwehr entfernt. In Peiting sind Äste einer weit über 100-jährigen Linde auf einen Stadl und den Eingang eines Wohnhauses gestürzt. Dabei wurde die Stromleitung durchtrennt. Die Feuerwehr hat die Äste Stück für Stück abgesägt, um den Eingang zum Haus freizumachen und das daneben stehende Auto nicht zu beschädigen.

Stark betroffen von den Auswirkungen des Sturms sind Bahnreisende. Sowohl die Strecke von München über Weilheim nach Garmisch-Partenkirchen (Deutsche Bahn) als auch die Strecke von Schongau über Weilheim nach Geltendorf (Bayerische Regiobahn) ist wegen Unwetterschäden noch nicht wieder befahrbar (Stand: Mittwoch, ca. 11 Uhr). Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist unklar. In Höhe Mühltal (Landkreis Starnberg) - also auf der Stecke München-Garmisch-Partenkirchen - musste eine Regionalbahn mit rund 100 Fahrgästen evakuiert werden, da eine Weiterfahrt aufgrund der beschädigten Oberleitung nicht mehr möglich war.

Weitere Infos folgen.

Alle Polizeimeldungen aus der Region Weilheim-Schongau gibt es in unserem Blaulicht-Ticker.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau. Und hier gibt‘s mehr aus der Region Weilheim/Penzberg Merkur.de/Weilheim