Einstimmig: Schongau führt Strabs wieder nicht ein

Das ging flott: Einstimmig hat der Schongauer Stadtrat am Dienstagabend beschlossen, die umstrittene Straßenausbau-Beitragssatzung (Strabs) nicht einzuführen.

Schongau - Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman (SPD) hatte es bereits bei der Bürgerversammlung am Montagabend anklingen lassen: Es gebe Signale, dass die Einführung einer Straßenausbau-Beitragssatzung in der Stadtratssitzung am Dienstagabend erneut nicht beschlossen wird. Und so kam es auch: Nach einer kurzen Einführung, was tags zuvor bei der Bürgerversammlung gesprochen worden war und dass der Landkreis „uns entgegenkommt“, wie es Sluyterman ausdrückte, war das Thema schnell erledigt. Nach gerade einmal zehn Minuten war der Tagesordnungspunkt vorbei, es gab keine einzige Wortmeldung der Stadträte mehr – die Entscheidung, die Strabs nicht einzuführen, fiel einstimmig.