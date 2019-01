Eishockeyfan des EHC Klostersee attackiert Schongauer Polizisten - dann wird es schmerzhaft

War es der Frust über die überraschende 0:3-Niederlage in Schongau? Ein Ultra-Fan des EHC Klostersee hat am Sonntagabend einen Polizisten attackiert - und dürfte das schnell bereut haben. Denn der Polizist hatte tatkräftige Unterstützung.

Schongau - Nach der 0:3-Niederlage in Schongau am Sonntagabend verhielt sich laut Polizei ein 27-jähriger Ultra-Fan des EHC Klostersee aus einer Fangruppierung aggressiv und attackierte in der Bahnhofstraße einen Polizeibeamten, der mit seinem Diensthund die Gruppierung zum Bahnhof begleitete. Das hätte der 27-Jährige besser bleiben lassen: Der Diensthund verteidigte den Polizisten sofort und biss den Angreifer in die Leiste, er konnte überwältigt werden. Der Klostersee-Fan wurde nach Identitätsfeststellung und Platzverweis entlassen. Eine ärztliche Behandlung lehnte er nach Angaben der Polizei trotz Anraten ab. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.