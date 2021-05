Eisspezialitäten und vieles mehr

Bislang nur „to go“ gibt es die Eisspezialitäten im „Le Gelateria OK“ am Marienplatz in Schongau.

„La Gelateria OK“ belebt mit neuer Eisdiele den Schongauer Marienplatz

Bereits nach zwei Tagen war eines deutlich: Die Eismanufaktur „Gelateria OK“ belebt den Schongauer Marienplatz. Immer bei schönem Wetter bilden sich längere Schlangen am Eingang. Sämtliche Sitzgelegenheiten auf dem Marienplatz sind dann belegt.

Schongau - Bedauerlich ist nur, dass die Kundschaft die Getränke und Eisspezialitäten noch nicht in bzw. in der Außenschankfläche der Eismanufaktur genießen kann. 22 Tische mit 60 Sitzgelegenheiten sind im Café, 15 Tische und 55 Sitzgelegenheiten außerhalb vorgesehen. „Die komplette Einrichtung wie Eis, Theke, Tische und Stühle sind neu“, sagt La Gelateria-Inhaber Renato.

Die Kundschaft kennt die Spezialitäten, die Renato mit seinem Team jahrelang in der ehemaligen Eisdiele in der Münzstraße in Schongau – direkt neben der früheren Geschäftsstelle der Schongauer Nachrichten – serviert hat. Die große Auswahl von Eissorten zaubert Eismann Flavio aus der neuen Eismaschine.

Bei der Vielzahl der angebotenen Eisbecher, der kalten und warmen Getränke, der Milch-Mix-Sorten, Erfrischungen, den Aperitifs und den unterschiedlichen Bieren hat die Kundschaft die Qual der Wahl. Alles serviert von Chef Renato, Gattin Marsia und Sohn Renan sowie den Mitarbeiter Diego und Bruna.

Die Öffnungszeiten im „La Gelateria OK“ sind täglich von 9 bis 22 Uhr. wk