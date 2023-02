Als in Schongau noch auf dem Lindenplatz Eisstock geschossen wurde . . .

Da war immer was los: Schongauer Eisschützen auf dem Lindenplatz um 1930. © Stadtmuseum

Anlässlich einer Schenkung von fünf Eisstöcken aus den 1930er Jahren zeigt das Stadtmuseum Schongau eine Ausstellung über die Entwicklung des Eisstocksports in Schongau. Erstmals wurde der dazugehörige Glaskasten am vergangenen Sonntag der Öffentlichkeit präsentiert.

Schongau – Es war das Jahr 1880, als in Schongau zum ersten Mal Eisstock geschossen wurde. 143 Jahre später können sich nun alle, die Interesse an diesem Sport haben, im Stadtmuseum über die Geschichte des Eisstockschießens in Schongau informieren. Den entsprechenden Glaskasten präsentierten Franz Grundner vom Historischen Verein und Eduard Igl, ehemaliger Vorstand der Schongauer Eisstockschützen, am vergangenen Sonntag der Öffentlichkeit. Anlass für die Ausstellung waren fünf Eisstöcke aus den 1930er Jahren, die der Historische Verein geschenkt bekam.

Heutzutage wird der Eisstocksport größtenteils auf Asphaltbahnen praktiziert, und die Eisstockschützen wurden immer mehr zu „Stockschützen“. In den 1880er Jahren war das allerdings noch anders: „Die zugefrorenen Wasserflächen des Waiblweihers, später Ranzweihers, boten im Winter beste Bedingungen für die Schongauer Eisstockschützen“, erklärte Grundner. Einige Zeit später, im Jahr 1893, wurde erstmals eine künstliche Natureisbahn für den Eisstocksport im Park des Johannisbades angelegt.

Erster Verein gründet sich 1908

Die Gründung des ersten Eisstockvereins in Schongau ist datiert in das Jahr 1908. Der Verein kümmerte sich unter anderem darum, dass der Schwanenweiher im Norden der Altstadt als Eissportplatz genutzt werden konnte.

Während der Eisverein nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr in Erscheinung trat, übernahm der neugegründete Wintersportverein S.T.S. dessen Aufgaben. In geselliger Atmosphäre wurde damals auch in der Altstadt am Lindenplatz und in der Ballenhausstraße fleißig Eisstock geschossen.

Eduard Igl (li.) und Franz Grundner berichteten Wissenswertes zur Geschichte des Eisstocksports in Schongau. © Jäger

Eine ganz besondere Atmosphäre bot sich den Schongauer Eisstockschützen im Jahr 1940: „Der Winter war besonders streng, sodass sogar auf dem Lech Eisstock geschossen werden konnte“, so Grundner.

Erste Asphaltanlage kommt 1968

Als 1962 ein ehemaliger Bundeswehrsoldat von Landsberg nach Schongau zog, dachte jener an, wieder einen Eisstockverein in der Stadt zu gründen. Drei Jahre später wurde beschlossen, dass der Verein unter dem Dach des TSV beheimatet werden sollte. Am 28. August 1967 war es schließlich so weit: Die Eisstockabteilung Schongau wurde gegründet. Zwei Gründungsmitglieder von damals sind heute noch am Leben. Ebenfalls im Jahr 1967 fand die erste Schongauer Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen auf dem ehemaligen Volksfestplatz statt.

Interessierte Besucher kamen zur Ausstellungseröffnung ins Schongauer Stadtmuseum. © Jäger

Ursprünglich beschränkte sich das Eisstockschießen ausschließlich auf die kalten Wintermonate. Mit dem Bau der ersten Asphaltanlage im Altlandkreis Schongau 1968 durch die neugegründete Eisstockabteilung des TSV Schongau änderte sich das allerdings grundlegend. Turniere auf Eis wurden nach dem Bau der Asphaltbahnen nur noch im benachbarten Kunsteisstadion ausgetragen.

Wer nun Lust bekommen hat, sich selbst einmal im Eisstockschießen zu probieren, der darf gerne bei den Schongauer Eisstockschützen vorbeischauen, wie Eduard Igl betonte. Das Alter spiele dabei so gut wie gar keine Rolle: „Beginnen kann man mit sechs Jahren, unser ältester Eisstockschütze in der Geschichte war 92 Jahre alt.“

Die Ausstellung im Stadtmuseum ist voraussichtlich bis zum 10. April aufgebaut und kann zu den Öffnungszeiten jeweils mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr besucht werden.

ANDREAS JÄGER

