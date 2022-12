Ende der Maskenpflicht im ÖPNV: Fahrgäste reagieren mit gemischten Gefühlen

Der Penzberger Mohit Khatwani will sich und andere vor Infektionen schützen und die Maske in Bus und Bahn weiterhin aufsetzen.

Umfrage bei Bus- und Bahnfahrenden

Bayern hat die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr gestrichen. In Bus und Bahn gilt ab Samstag nur noch die Empfehlung, einen Mund-Nasen-Schutz aufzuziehen. Fahrgäste reagieren mit gemischten Gefühlen auf die neue alte Freiheit.

Landkreis – Fast drei Jahre ist es her, da wurde die Corona-Schutzmaske zum essenziellen Mittel im Kampf gegen die Pandemie. Nun flachen die Infektionszahlen allmählich ab und die bayerische Staatsregierung lockert ihren Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz: Am Dienstag hat das Kabinett beschlossen, die Maskenpflicht in bayerischen Bussen und Bahnen fallen zu lassen. Die Lockerung gilt ab Samstag und nur für den Nahverkehr – in Fernzügen, die bundesweit unterwegs sind, muss der Mundschutz aufbleiben. Eine Umfrage in Schongau und Weilheim zeigt, dass die Fahrgäste in der Region unterschiedlich auf die Entscheidung der Politik reagieren.

Für die Peißenbergerin Corinna Schwathe ist die Maske ein täglicher Begleiter. Die 17-Jährige arbeitet in einem Pflegeheim und nutzt den Zug, um zur Berufsschule nach Schongau zu fahren. Sie findet die Maskenpflicht als Mittel zum Schutz vor dem Corona-Virus generell sinnvoll und fühlt sich auch in Bus und Bahn mit Mund-Nasen-Schutz wohler. Deshalb wolle sie die Maske auch weiterhin aufsetzen, „wenn der Zug komplett voll ist“, sagt Schwathe.

Maskenpflicht-Ende in Bus und Bahn: Das sagen Fahrgäste aus der Region Weilheim-Schongau

Der gleichen Meinung ist Vincent Sieber aus Dießen. Der 16-Jährige nimmt regelmäßig den Zug, um zur Schongauer Berufsschule zu kommen. Während der Fahrt will er die Maske auch ohne gesetzliche Verpflichtung weiterhin tragen – zumindest, wenn die Bahn „proppevoll“ ist. „Die Maske ist wichtig, um sich und andere zu schützen“, findet Sieber, der die Gefahr des Corona-Virus nicht unterschätzen möchte. „Deshalb nehme ich es gerne in Kauf, dass ich im Zug eine halbe Stunde lang eine Maske trage.“

+ Corinna Schwathe aus Peißenberg findet die Maskenpflicht generell sinnvoll. © Theresa Kuchler

Anders sieht es Siebers Berufsschulfreund Alexander Matthey. Der 19-jährige Weilheimer zeigt sich erleichtert über die Lockerung in Bus und Bahn und würde sich wünschen, dass die Maskenpflicht bald überall fallen gelassen wird. „Ich finde es übertrieben, dass in Pflege-Einrichtungen noch Maske getragen werden muss“, sagt Matthey, der selbst eine Ausbildung zur Pflegekraft macht. Wenn er den Zug nach Schongau zur Berufsschule nimmt oder anderweitig mit Bus und Bahn durch die Region fährt, will Matthey keinen Mund-Nasen-Schutz mehr aufziehen.

+ Alexander Matthey aus Weilheim verzichtet auf den Mund-Nasen-Schutz. © Theresa Kuchler

Auch der 16-jährige Mausour Amiri aus Wessobrunn, der mit dem Bus zur Berufsschule nach Weilheim pendelt, findet die Maske mittlerweile überflüssig. „Ich finde es nervig, eine aufzuziehen“, gesteht er. „Freiwillig würde ich keine mehr tragen.“

Maske tragen, um sich und andere zu schützen - „Corona ist ja nicht einfach weg“

Das Ehepaar Völker aus Weilheim ist ebenfalls viel mit dem Bus unterwegs. Weil die 87-Jährigen kein Auto mehr besitzen, sind sie auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Was das Ende der Maskenpflicht angeht, haben die beiden verschiedene Ansichten: Während Horst Völker keine Maske mehr aufziehen will, weil er sich durch seine vierfache Impfung ausreichend vor dem Corona-Virus geschützt fühlt, will seine Frau Lore den Mund-Nasen-Schutz erst einmal beibehalten. „Ich hab mich schon so an die Maske gewöhnt“, sagt die 87-Jährige. „Deshalb werde ich sie erst einmal weiter tragen.“

Um sich selbst und andere zu schützen, wird auch Mohit Khatwani vorerst nicht auf die Maske verzichten. Der 27-Jährige aus Penzberg nutzt regelmäßig die Bus- und Zugverbindungen, um in der Region mobil zu sein. Dabei fühlt er sich wohler, wenn er während der Fahrt einen Mund-Nasenschutz trägt. „Das Corona-Virus ist ja nicht einfach weg“, sagt Khatwani. „Und als Überträger kann ich noch andere gefährden.“ Durch das Maske-Tragen wolle er das vermeiden.

