Kalte Dusche nach dem Training: Warmes Wasser wird in vielen Sporthallen abgedreht

Von: Andreas Jäger

Die Duschen in den Weilheimer Turnhallen und denen des Landkreises bleiben ab sofort kalt. (Symbolbild) © WÜSTENHAGEN/DPA

Die Stadt Weilheim preschte vor, nun zieht der Landkreis nach: In den Turnhallen kommt ab sofort nur noch kaltes Wasser aus den Duschen.

Landkreis – Die Sportler müssen tapfer sein: Ab sofort ist nicht nur in den Turnhallen, für die die Stadt Weilheim zuständig ist, sondern auch in denen des Landkreises das warme Wasser abgedreht. Betroffen davon sind unter anderem die Berufsschul-Turnhallen in Weilheim und Schongau, die Turnhalle des Gymnasiums in Schongau und die Dreifachhalle in Penzberg. Wer dort nach dem Sport duschen mag, sollte also entweder kein Problem mit kaltem Wasser haben oder zu Hause duschen.

Nun ist das grundsätzlich für die Sportvereine nichts neues – auch während der Corona-Pandemie durfte immer mal wieder nicht geduscht werden. Der guten Laune ist es aber dennoch nicht unbedingt zuträglich.

TSV Weilheim diskutierte über verhängte Energiesparmaßnahmen

Dieser Tage wurde bereits bei der Vereinssitzung des TSV Weilheim über die von Stadt und Landkreis verhängten Energiesparmaßnahmen diskutiert. So entschied die Stadt Weilheim, dass in den Sporthallen in ihrem Besitz künftig nur noch kalt geduscht werden darf. Zudem soll die Raumtemperatur auf 15 Grad gesenkt werden. Der Landkreis wird das in seinen Sporthallen genauso handhaben.

Um sich solidarisch zu zeigen, entschied nun auch der TSV, sich im Bezug auf das Vereinsheim den Regelungen anzuschließen. „Die Sportler freuen sich natürlich nicht darüber, aber sie zeigen Verständnis dafür“, berichtet TSV-Vorstand Dieter Pausch. Desweiteren hat der TSV beschlossen, die sehr energieintensive Sauna sowie zwei Umkleiden zu schließen.

Einzig bei der Raumtemperatur gelten im Vereinsheim andere Regelungen. Jene wird nur auf 18 statt 15 Grad abgesenkt, da im Vereinsheim laut Pausch auch viele Kinder Sport treiben würden. „Das alles sind kurzfristige Maßnahmen. Auf lange Sicht planen wir, für unser Sportzentrum in der Pollinger Straße ein gut durchdachtes Energiekonzept zu entwickeln“, so Pausch.

Temperatur in Peißenbergs Sporthallen wird gesenkt - aber Sportler dürfen warm duschen

Energiesparmaßnahmen hat auch der TSV Peißenberg ergriffen. So wurde die Sporthallenbeleuchtung bei Wettkämpfen auf 66 Prozent reduziert, trainiert wird so schon länger. Zudem wird es in Peißenbergs Sporthallen etwas kühler werden, die Raumtemperatur wurde von 22 auf 19 Grad abgesenkt.

Seitens des Sporthallenbetreibers, der Marktgemeinde Peißenberg, gibt es bisher keine weiteren Vorschriften zum Energiesparen. Anders als in Weilheim dürfen die Sportler in Peißenberg weiterhin warm duschen. Mit Hinweisschildern wie „Kurz duschen!“ oder „Der Letzte macht das Licht aus!“ sollen die Sportler jedoch für energiesparendes Verhalten sensibilisiert werden.

Das gilt in Penzberg und Peiting

Der TSV Penzberg betreibt keine eigenen Sporthallen und kann somit nicht selbst über Energiesparmaßnahmen dort entscheiden. Alle Hallen, die vom TSV genutzt werden, sind städtisch. Seitens der Stadtverwaltung bekamen die Penzberger Sportler bisher noch keine Information, ob und welche Maßnahmen geplant sind. Besonders hinsichtlich des aktuell viel diskutierten Abstellens des Warmwassers in Duschen hofft man beim TSV Penzberg, dass die Stadt diesen Schritt nicht gehen wird.

In den Büros der Geschäftsstelle versucht man derzeit, nur so viel Energie zu verbrauchen, wie nötig ist. Die Temperatur wurde dort deshalb moderat abgesenkt und es wird auch nur geheizt, wenn sich wirklich Personen in den Räumlichkeiten aufhalten.

In Peiting dürfen die Sportler des TSV auch weiterhin „Warmduscher“ bleiben. Dort wird geduscht wie bisher, auch die Heizung darf in den entsprechenden Räumlichkeiten laufen. Energiesparend möchte man sich trotzdem verhalten, jedoch ohne Zwang. Die Sportler sind lediglich dazu angehalten, in den kommenden Monaten nach Möglichkeit etwas kürzer als sonst zu duschen. Dabei setze man laut TSV auf die Eigenverantwortung der Sportler: Eine „Duschpolizei“, die daneben stehe und die Zeit kontrolliere, solle es in Peiting definitiv nicht geben.

Wie sieht es in den anderen Städten im Landkreis aus? Die Stadt Penzberg hatte bereits in den zurückliegenden Sommerferien das warme Wasser in ihren Turnhallen abgeschaltet. Dies war Teil eines ersten, im Juli beschlossenen Maßnahmenpakets zum Energiesparen. Seit Ferienende kann jedoch wieder warm geduscht werden. Womöglich wird das warme Wasser in den Turnhallen, nach Vorbild des Landkreis, aber wieder abgeschaltet. Seitens des Rathaus hieß es auf Anfrage, dass dies diskutiert werde. Die Umweltabteilung bereite für die nächste Stadtratssitzung weitere Maßnahmen vor. Nach wie vorher laufen andere Maßnahmen aus dem ersten Energiespar-Paket. Damals wurden in öffentlichen Gebäuden der Stadt Penzberg Klimaanlagen, Heizungen und Lichtsensoren neu eingestellt, elektrische Durchlauferhitzer an Einzelwaschbecken ausgeschaltet, die Laufzeit der städtischen Brunnen begrenzt und die Fassadenstrahler ausgeschaltet. Die Sportler, die die Lechsporthalle in Schongau nutzen, werden wohl so rasch nicht kalt duschen müssen. Zwar lässt Stadtbaumeister Sebastian Dietrich auf Anfrage keine Zweifel daran, dass die Stadt die geforderten Energieeinspar-Maßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung umsetzen werde, aber außer Dienst gestellt werden zunächst einmal nur die Durchlauferhitzer. In der Schongauer Sporthalle hingegen läuft die Warmwasserbereitung über eine große Anlage. „Hier werden wir uns aber definitiv die Regelungstechnik ansehen“, kündigte Dietrich an. Schon in Kürze wolle man mit Experten des Energie- & Umweltzentrums Allgäu, kurz „Eza!“, anschauen, ob und was man auch an der Lechsporthalle optimieren könne. „Aber einen Beschluss, dass alle dort kalt duschen sollen, wie es nun in anderen Städten gilt, gibt es noch nicht.“ Auch würde man solche Maßnahmen als Stadt nicht alleine treffen, sondern sich sicherlich vorab mit dem TSV Schongau besprechen, so Dietrich.

