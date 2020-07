Absolventen sollen „das Potenzial zum Fliegen nutzen“

Entlassfeier an Berufsschule Weilheim

„Eigentlich sollte ein so bedeutendes Ereignis wie der Abschluss der Berufsausbildung groß gefeiert werden“, sagte Oberstudiendirektor Knut Seelos bei der Abschlussfeier der Berufsschule in Weilheim. In Zeiten von Corona ist aber alles anders.