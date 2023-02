Wahre Faschingsliebe in Schongau: Hermann Mödl schob seine Frau neun Kilometer weit in der Schubkarre

Hermann Mödl schiebt seine Frau Frieda mit der Schubkarre bis nach Erbenschwang. © Repro: Herold

Der Fasching ist auf der Zielgeraden. Endspurt ist angesagt. Da erinnert man sich doch gerne an eine kuriose Idee vom Faschingsdienstag vor über 45 Jahren, als der Schongauer Hermann Mödl eine ausgefallene Wette einging.

Schongau - „Er hatte verrückte Ideen, war verschmitzt und war an den verschiedenen Stammtischen und Hüttenfesten äußerst beliebt“, beschreibt Frieda Mödl in dem von ihr verfassen Buch „Nachtgedanken“ ihren verstorbenen Ehemann Hermann. Und sie muss es wissen: 52 Jahre war sie mit ihrem Hermann verheiratet.

Unzählige Faschingsbälle haben die beiden miteinander besucht. Die Rollen waren immer klar verteilt: Frieda fertigt jedes Jahr ein passendes Kostüm für den jeweiligen Ball, Hermann ist dann dort der Garant als Stimmungskanone. Auch der Nachwuchs wird frühzeitig mit ins Rollenspiel aufgenommen. So ist die Familie ein fester Bestandteil des Schongauer Faschingszugs. „Entweder gingen wir als Fußgruppe mit, oder unser Unimog wurde als Karnevalswagen geschmückt“, hält Frieda Mödl in ihren Memoiren fest.

Als Preisgeld winken 100 D-Mark

Und es kommt, wie es kommen muss: Eines Abends gibt es eine gesellige Faschingsrunde in der „Blauen Traube“ die Stimmung übermütig, an Alkohol wird nicht gespart. Hermann wird durch seine Kumpels herausgefordert, sie wollen mit ihm unbedingt eine Wette eingehen: „Mödl würde es nicht schaffen, seine Frieda mit der Schubkarre von der ,Blauen Traube’ bis zum Gasthaus Magg in Erbenschwang zu karren“, so die Herausforderung. Immerhin eine Wegestrecke von neun Kilometern. Als Preisgeld werden Mödl satte 100 Deutsche Mark versprochen.

Ein gefundenes Fressen für den Installationsmeister, der Kraft wie ein Bär hat. Und seine Frieda wird mit 50 Kilogramm als federleicht eingestuft. Handschlag, die Wette gilt.

Frieda Mödl gute 45 Jahre nach der Schubkarren-Wette. Sie hat für das Foto Original-Hut und -Fuchsstola von damals auf ihrem Faschingsfundus ausgekramt. © Herold

Dass so eine kuriose Wette nicht im Verborgenen bleibt, ist klar. Die Informationen schlagen sogar auf dem Schreibtisch des damaligen Chefredakteurs der Schongauer Nachrichten, Georg Hertle, auf. Und der macht die Wette zur Chefsache. Die dicke Überschrift auf Seite 1 der Schongauer Nachrichten lautet: „Wer schiebt sein Weib für 100 DM – neun Kilometer?“

Darunter die Sondermeldung in knallrot gehalten: „Autofahrer auf der B 472 westlich von Schongau staunten am Nachmittag des Faschingsdienstags. Schwitzend schob auf der Fahrbahn ein Mann einen eisenbereiften Schubkarren. Auf diesem lag eine Frau, nicht als Leiche, sondern nur so frierend.“ Stolze vier Fotos hat der Chefredakteur damals dazugestellt.

Er war beobachtet und fotografiert worden

Später gab es ein großes Hallo und einen freudigen Empfang vor dem Gasthof Magg in Erbenschwang: „Er hat es tatsächlich geschafft“, so die Botschaft, die schnell die Runde macht. Aber Hermann Mödl hat nicht mit einem Erbenschwanger Bauern gerechnet, dem nicht entgangen ist, dass Mödl die ersten acht Kilometer mit dem Auto gefahren ist. Ein dringender Termin hatte ihn aus Zeitgründen zu dieser Maßnahme veranlasst. Aber den letzten Kilometer hat er seine Frieda gekarrt, Ehrenwort.

Dieses (Beweis)-Bild wurde Hermann Mödl am Ende zum „Verhängnis“. In Schongau nahe der „Blauen Traube“ verlädt er aus Termingründen die Schubkarre in seinem Auto. © Repro: Herold

Auf die Frage, wie er denn zu der Schubkarre gekommen sei, kontert Frieda Mödl schlagfertig in die Runde: „Frag’ ihn lieber, wie er zu seinem Weib gekommen ist.“ Frieda hatte die Lacher auf ihrer Seite. Alleine der Wille, für seine Frau diese Strapaze auf sich zu nehmen und sie neun Kilometer zu schieben, wird im Gasthof Magg mit einer großen Portion Spanferkel belohnt.

Wie Redakteur Hertle abschließend schreibt, gibt es in Weinsberg eine Burg mit dem Namen „Weibertreu“, weil dort die Frauen ihre Männer auf dem Buckel den Berg hochtragen. Vielleicht könnte Erbenschwang künftig „Männertreu“ heißen, wenn zwischen Schongau und dem kleinen Weiler an der B 472 eine Schubkarrenstrecke für Männer entstehen wird, die ihre Ehefrauen schieben.

