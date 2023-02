Große Hilfsbereitschaft nach Erdbeben in Türkei und Syrien: Landkreis-Bürger sammeln Spenden

Von: Wolfgang Schörner, Barbara Schlotterer-Fuchs

Bayram Onat (Mitte) vom gleichnamigen Peitinger Döner-Restaurant organisiert gemeinsam mit Sohn Ibrahim und Neffe Yilmaz Kocyigit eine Spenden-Aktion für die Türkei. Die zwei jungen Männer machen sich am Samstag auf, um Menschen im Krisengebiet mit dem Nötigsten zu versorgen. © Barbara Schlotterer-Fuchs

Nach dem katastrophalen Erdbeben in der Türkei und Syrien gibt es eine Welle der Hilfsbereitschaft. An vielen Orten im Landkreis werden Spenden gesammelt.

Landkreis – Das katastrophale Erdbeben im Süden der Türkei und dem Norden Syriens sorgt auch im Landkreis Weilheim-Schongau für Entsetzen. Aber auch für eine Welle der Hilfsbereitschaft.

Zwar ist Bayram Onat in einer Stadt 1000 Kilometer weg von der Unglücksregion geboren. Die Schicksale der Menschen, die durch das schwere Erdbeben ihr Leben verloren haben, die der Verletzten, die der Obdachlosen: Sie lassen ihn nicht mehr los. Rund um die Uhr läuft in seinem Döner-Restaurant in Peiting ein türkischer Nachrichtensender, der schreckliche Bilder sendet. „In manchen Gegenden liegen immer noch Menschen unter Trümmern, schreien um Hilfe und keiner kommt.“

Welle der Hilfsbereitschaft: Bürger sammeln für die Unglücksregion in Türkei und Syrien

Bayram Onat konnte nicht anders, er musste einfach helfen. Er hat eine Spendenbox am Tresen aufgestellt. „Die Kunden sind großzügig, viele haben ein großes Herz.“ Ebenso wie der Ladenbesitzer selbst: Er legt vier ganze Tageseinnahmen obendrauf und telefoniert quasi rund um die Uhr Bekannte ab und generiert so bis einschließlich Donnerstag Spendengelder.

Längst hat Onat Kontakt zu einem befreundeten Arzt in der Erdbeben-Region aufgenommen. „Die Leute brauchen alles, aber vor allem Medikamente Babynahrung, Windeln, Kleidung, Decken.“ Die Kontakte zur Beschaffung sind auch schon hergestellt. Und weil sich Bayram Onat ungern auf Hilfsorganisationen verlässt, sondern lieber auf sich selbst und seine Familie. Am Samstag fliegen sein Sohn Ibrahim und sein Neffe Yilmaz Kocyigit mit den Spendengeldern nach Ankara.

Neben Sachspenden sind auch Geldspenden möglich

Von dort aus geht es mit dem Auto weiter nach Diyarbakir, wo Ware beschafft und an die Erdbeben-Opfer verteilt wird. Wie lange sie bleiben, das ist noch offen. „Sie fangen dort an zu helfen, wir müssen erst schauen, wie weit sie kommen.“ Schließlich sind im Krisengebiet Verbotszonen und Straßensperren errichtet. Kein einfaches Unterfangen also für die jungen Männer. Bei 13,5 Millionen obdachlosen Menschen mag die Aktion aus Peiting ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Ein Anfang ist jedoch gemacht.

In Schongau kann man seine Spenden für die türkischen Erdbebenopfer bis Donnerstagnachmittag bei Gemüsehändler Engin Yapici in der Weinstraße abgeben. Sowohl Sachspenden, hauptsächlich in Form von Kleidung, als auch Geldspenden sind möglich. Die Geldspenden werden an die türkische Katastrophenschutzbehörde „AFAD“ fließen, die sich um die Koordination von Hilfsgütern und Einsatzkräften im Erdbebengebiet kümmert.

Die Islamische Gemeinde Penzberg hat am Dienstag ebenfalls eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gestartet. Es sei bereits eine „große Summe“ zusammengekommen, nicht nur von Mitgliedern, sondern auch von außerhalb, erzählt Imam Benjamin Idriz. Es sei eine „menschliche Aufgabe zu helfen“, sagt er. Zudem sei die Verbundenheit sehr stark, da viele Mitglieder der Gemeinde aus den zwei Ländern stammen, auch wenn nicht direkt aus den betroffenen Gebieten. Eine syrische Familie, die zur Penzberger Gemeinde gehört, habe aber Angehörige in dem Gebiet. Deren Haus sei nicht mehr bewohnbar, sie selbst seien aber am Leben.

Von Barbara Schlotterer-Fuchs, Wolfgang Schörner und Andreas Jäger

