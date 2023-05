Theresa Schauer und „Gismo-Graf-Trio“ spielen Konzert für Erdbebenopfer – Über 5600 Euro Spendenerlös

Teilen

Temporeich und mit viel musikalischer Lebensfreude präsentierte sich das „Gismo-Graf-Trio“ den Besuchern des Benefizkonzerts im Ballenhaus. © Ellenberger

Die Peitingerin Theresa Schauer und das „Gismo-Graf-Trio“ haben für den guten Zweck musiziert: Der Erlös ihres Konzerts geht an die Opfer des Erdbebens in der türkisch-syrischen Grenzregion.

Schongau – „Das war ein großartiges Miteinander“, freute sich Susan Tabatabai-Schweizer jüngst im Ballenhaussaal in Schongau. Gemeinsam mit Esra Böse und dem Kulturverein „LiccAmbra“ hatte sie dorthin zu einem Spenden-Konzert für die Opfer des Erdbebens in der türkisch-syrischen Grenzregion Anfang Februar eingeladen. Musiziert haben bei dem die junge Peitingerin Theresa Schauer und das „Gismo-Graf-Trio“.

Mit der türkischen Hilfsorganisation „ahbap“ konnte Esra Böse eine Bewegung gewinnen, für die Solidarität, Teilen, Fürsorge und Zugehörigkeit wesentliche Bestandteile ihrer Hilfe sind. „Mir war es ganz wichtig, dass es keine staatliche Organisation ist“, hob Böse hervor. So werde sichergestellt, dass die Spenden praktisch vollständig zur Hilfe vor Ort verwendet werden.

Annette Peter von „LiccAmbra“ moderierte das Konzert - „Gismo-Graf-Trio“ spielte gagenfrei

Als Beirätin für Musik bei „LiccAmbra“ hat Annette Peter den Abend moderiert. Schon lange davor hatte sie das Konzert maßgeblich und wie sich jetzt herausstellte, sehr erfolgreich organisiert. So war es ihr gelungen, das „Gismo-Graf-Trio gagenfrei zu gewinnen. Ein Entgegenkommen, dass „nicht selbstverständlich“ sei, so Peter.

Leider musste sich an diesem Abend aber Hans Enzensperger, der bekannte Schongauer Jazzmusiker, gesundheitsbedingt absagen. Und so gehörte der erste Teil des musikalischen Abends allein der „Singer-Songwriterin“ Theresa Schauer aus Peiting. Sie absolviert gerade ihren „Master“ mit der Akustikgitarre an der Hochschule für Musik in Dresden.

Für die Peitingerin Theresa Schauer war der Auftritt im Ballenhaus quasi ein Heimspiel. © Ellenberger

Mit dem Song „Yesterday“ von den „Beatles“ nur mit der Gitarre rein instrumental eröffnete Schauer das Konzert. Später stellte sie unter Beweis, dass sie zudem auch noch hervorragend singen kann. Mit ihrem Mix aus melancholisch-nachdenklichen sowie auch dynamischen Stücken begeisterte sie die Besucher. Bei einem vorab geführten Interview hatte sie verraten, dass sie gerne ein Soloprojekt planen würde. Das aber „braucht seine Zeit“.

In der anschließenden Pause gab es ein schmackhaftes Fingerfood-Angebot, das von Mitgliedern der Türkischen Gemeinde Schongau und zwei jungen in Peiting lebenden Syrern hergerichtet worden war. Danach war das „Gismo-Graf-Trio“ an der Reihe.

Abend generiert ansehnliche Spendensumme: Über 5600 Euro für Erdbeben-Opfer

Mit dem Trio, dass sich in der Tradition von Django Reinhardt, der in den 30er und 40er-Jahren als Wegbereiter für den Jazz in Europa galt, sieht, ging es beschwingt weiter. Ausnahmegitarrist Gismo Graf wuchs bereits mit Musik auf. Schließlich war und ist Vater Joschi ein ausgezeichneter Gitarrist, der seinen Sohn heute an der Rhythmusgitarre begleitet. Hinzu kommt mit Bassist Joel Locher ein ebenfalls hervorragender Musiker.

Das im Jahr 2022 fertiggestellte aktuelle Album „Moments with the Mouse“ beinhaltet Songs aus Produktionen von Walt Disney. Für Graf ist dieses Album das Beste, wie er sagte. Weiterhin verriet Graf, dass die Stadt Schongau im November erneut auf seinem Konzertplan steht. Dann wird auch seine Schwester Cheyenne als Sängerin dabei sein.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Nach mehreren Zugaben des „Gismo-Graf-Trios“ haben es sich Esra Böse und Susan Tabatabai-Schweizer nicht nehmen lassen, diesem als auch Theresa Schauer sowie Annette Peter ein kleines Präsent als Dankeschön zu überreichen. Hernach verriet Peter, dass sie und Theresa Schauer sogar miteinander verwandt sind.

Aber die beste Nachricht kam am Schluss: Dank zahlreicher Sponsoren ist mit über 5600 Euro eine ansehnliche Spendensumme für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zusammengekommen.