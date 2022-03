Der Schongauer Alpenverein blickt auf erfolgreiche Jahre - und in eine neue Zukunft

Ein rundum positives Fazit zog der erste Vereins-Vorsitzende Robert Zimmermann. Bei den Neuwahlen im nächsten Jahr wird er nicht mehr antreten. © Walter Kindlmann

Bei der Jahreshauptversammlung warf der Alpenverein Schongau einen Blick auf die erfolgreichen Projekte der vergangenen Jahre. Die Zukunft verheißt derweil vor allem eines: Veränderung in den Vorstandsreihen.

Schongau – Insgesamt kann Robert Zimmermann für den Schongauer Alpenverein ein rundum positives Fazit ziehen. In den vergangenen Jahren hat der Verein 45 Berg-, Ski-, Radl- und Wandertouren veranstaltet, eine neue Heizung in das Vereinsheim gebaut und für die Jugend einen Bus gekauft, schilderte der Vorsitzende des Vereins. Allerdings bekamen die rund 1860 Mitglieder auch die Einschränkungen der vergangenen Jahre zu spüren.

„Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagte Zimmermann bei der Jahresversammlung im Schongauer Brauhaus. Von den ursprünglich geplanten Wander-, Ski- und Radtouren sowie den Schlittenfahrten – 2020 waren es 84 und 2021 72 – die vorgesehen waren, konnten lediglich 45 durchgeführt werden. Immerhin: Alle unfallfrei.

Trotz positiver Bilanz: Corona machte für den Alpenverein viele Touren unmöglich

Dies sei vor allem der guten Ausbildung der verantwortlichen Tourenführer zu verdanken. Heuer läuft es gut an: Zehn Touren und Schlittenfahrten konnten schon durchgeführt werden. Insgesamt sind für dieses Jahr 60 Veranstaltungen geplant.

Das Vereinsheft gibt einen Überblick zu den Entwicklungen, unter anderem zum Wegebau im Bereich der Geierköpfe. „Es ist eine schwarze Tour“, meinte Zimmermann. Marco Schulz kümmert sich um die Wege. Latschen wurden ausgeschnitten, Stahlseile aufbereitet und wieder verankert. Wer sich in den Wegebau einbringen will, kann sich gerne bei Marco Schulz melden.

Im Herbst 2021 wurde ein Bus gekauft. Die ersten Einsätze habe der Bus schon absolviert, sagte Zimmermann. „Dieser Bus ist unser Beitrag, um die CO2-Emissionen bei Anreise zu unseren Ausflugszielen zu reduzieren.“ Mit ihm könne man künftig Fahrgemeinschaften bilden.

Im kommenden Jahr soll eine neue Beitragshöhe beschlossen werden

Den Kassenbericht lieferte Karin Thoma ab. Die Schatzmeisterin hat in den beiden Jahren 2020 und 2021 gut gewirtschaftet. Ende 2021 verfügte der Alpenverein noch über ein Guthaben von rund 81 000 Euro.

Ein wichtiger Punkt auf der Jahresversammlung war die Frage, inwieweit künftig die Jahresbeiträge erhöht werden sollen. Derzeit sind es 51 Euro im Jahr. Paul Prokosch meinte, ihn „lieber rechtzeitig a bisserl“ zu erhöhen. Die Mitglieder einigten sich schließlich darauf, dass sie die neue Beitragshöhe im kommenden Jahr beschließen. Ab 2024 soll der neue Beitrag schließlich gelten.

Nach 15 Jahren wird Robert Zimmermann nicht mehr als Vorsitzender antreten

Im kommenden Jahr stehen bei dem Schongauer Alpenverein Neuwahlen an. Robert Zimmermann hatte bereits angekündigt, dass er nach 15 Jahren als erster Vorsitzender nicht mehr antreten wird. „Ich denke, dass es an der Zeit ist, dass der Verein mit neuen Ideen und einer neuen Sichtweise weitergeführt wird“, richtete er sich an die Mitglieder. Er stehe zwar weiterhin als Tourenführer und Unterstützer dem Verein zur Verfügung, doch die Vorstandsarbeit wolle er abgeben. Zimmermann hofft, dass sich die eine oder der andere angesprochen fühle und sich dazu entschließen kann, dieses Amt zu übernehmen.

An Ende der Versammlung bedankte sich der Vorstand bei Schatzmeisterin Karin Thoma, bei allen Tourenführen, bei Jugendleiter Florian Hüttinger, bei Wegewart Marco Schutz und schließlich bei der für die Familiengruppe verantwortlichen Familie Lüttgau. Walter Kindlmann

