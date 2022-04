Erinnerung an eine besondere Rettungsaktion an der Staufer-Grundschule in Schongau

Teilen

An zentraler Stelle auf dem Areal der Staufer-Grundschule erinnert die Stele mit dem Uhrenbild an Künstler Cobi Reiser. © Hacklberger

Das große Uhren-Bild von Cobi Reiser an der alten Grundschul-Turnhalle konnte nach langen Diskussionen doch erhalten werden. In der aktuellen Ausgabe des Jahrbuchs „Welf“ des Historischen Vereins Schongau berichtet Thomas Hacklberger, der in Utting ein Büro für Denkmalpflege betreibt, über die aufwändige Rettungsmaßnahme.

Schongau – Es ist ein seltenes Ereignis, dass architekturgebundene Kunst erhalten bleibt, vor allem, wenn es sich um eine dekorative Wandgestaltung an einem Zweckgebäude aus der Nachkriegszeit handelt und dieses einem Neubau weichen muss. So manche Kommune tut sich schwer mit dem architektonischen Erbe des Wiederaufbaus dieser Zeit. Veränderte Nutzungsansprüche, technische Auflagen und nicht zuletzt wirtschaftliche Überlegungen geben hier oft den entscheidenden Impuls, die in die Tage gekommenen und oft nicht mehr zeitgemäß erscheinenden Gebäude durch einen Neubau zu ersetzen.

So wurde auch der 1951 bis 1953 erbaute Gebäude-Komplex der Staufer-Grundschule Schongau fast vollständig abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Umso erfreulicher gestalteten sich die Bemühungen des Ehepaars Schreiber-Buhl, acht Tierbilddarstellungen des Münchner Künstlers Cobi Reiser aus dem Schulgebäude-Komplex zu erhalten und in das neue Schulgebäude zu übertragen. Die große Wanduhr mit den Tierkreiszeichen über dem Eingang der ehemaligen Turnhalle von 1953 galt bereits als verloren. Viel zu hoch erschienen die Kosten und die technischen Herausforderungen, die mit der Abnahme der gemalten Wanduhr zu erwarten waren.

Dank engagierter Helfer gerettet

Unklar war auch die Frage, wohin mit diesem Fragment, das als dekorative Kunst an einem öffentlichen Gebäude geschaffen wurde. Wie lässt sich so eine Wandgestaltung abnehmen, die als Teil der verputzten und gefassten Fassade fest mit dem Mauerwerk verbunden ist? Wie könnte dieses Wandfragment übertragen und präsentiert werden?

Dank der engagierten Unterstützung des Historischen Vereins Schongau und seiner Vorsitzenden Heide-Maria Krauthauf sowie vielen weiteren Förderern konnte auch die Wanduhrmalerei gerettet werden und einen Platz auf dem neu gestalteten Schulgelände finden. Doch der Weg zur Umsetzung war mühsam und langwierig.

Früher war das Bild direkt auf der mittlerweile abgerissenen Turnhalle angebracht und wurde vorsichtig ausgesägt. © Herold

Zuerst musste eine technische Lösung gefunden werden, um die dekorative Wandgestaltung und Uhr aus dem Mauerwerk der ehemaligen Turnhalle auszubauen. Das Wandbild ist 6,3 Meter hoch, 3,5 Meter breit und weist somit eine beachtliche Fläche von rund 22 Quadratmeter auf. Die zentrale Darstellung bildet die große Wanduhr mit gemalten Tierkreisdarstellungen im Ziffernblatt.

Oberhalb des Ziffernblattes ist der Weltenschöpfer dargestellt, der zu beiden Seiten von den Allegorien für den Tag und die Nacht, der Sonne und dem Mond, umgeben ist. Unterhalb des Ziffernblattes und der Darstellung der personifizierten Lebensalter – ein Greis mit Sanduhr, eine gebeugte Frau beim Gärtnern und ein Jüngling mit Vogel – benennt das Schriftband mit den Worten „Vergangenheit“, „Gegenwart“ und „Zukunft“ die Personifikationen.

Mit Kratzputztechnik

Die Monumentaluhr wurde in einer Mischtechnik ausgeführt, bei der unterschiedliche Gestaltungsformen und Materialien zur Ausführung kamen. Die Gestaltung der Tierkreiszeichen im Ziffernblatt und die figürlichen Darstellungen wurden mit einer Sgraffito-imitierenden Technik gezeichnet. Das Sgraffito ist eine Putz-Ziertechnik, die durch Auskratzen von mindestens zwei meist kontrastierend gefärbten Putzschichten (z. B. schwarz-weiß) ein Bild, oft in Grisaille, erzeugt.

Bei der Gestaltung der Monumentaluhr wurde diese Kratzputztechnik durch verschiedene Farbaufträge nachgestellt. Die zeittypisch sehr abstrahierten und grafisch anmutenden Motivformen sind tief in das frisch angetragene, noch weiche Putzgefüge geritzt worden. Zudem sind die Konturen der Ritzungen farbig hervorgehoben und verstärken den Sgraffito-Effekt.

Bildhintergrund mit Glasmosaiksteinchen

Neben verputzten und farbig gefassten Bereichen ist vor allem der Bildhintergrund durch kleine verschiedenfarbige Glasmosaiksteinchen gestaltet. Die überwiegend blauen, türkisgrünen, grünen sowie wenigen weißen und schwarzen Mosaiksteinchen ließ Cobi Reiser extra aus Italien kommen. Verschiedene, kleinere Binnenflächen imitieren diese Mosaikinkrustation in einer gemalten Ausführungsvariante.

Angesichts dieser empfindlichen Oberflächen und des fragilen Bildträgers in Verbindung mit den Mosaikinkrustationen war schnell klar, dass hier das klassische Verfahren zu den Abnahmen von Wandgemälden, die als Strappo-Technik bezeichnet wird, nicht geeignet war. Vereinfacht erklärt wird bei dieser Methode ein Klebemedium, z. B. tierischer Leim in Verbindung mit eingelegten Gewebestreifen, auf die Oberfläche aufgetragen und nach dem Trocknen „abgerissen“.

Es blieb nur der Ausbau

Diesen Effekt kennt so mancher, der einen Klebstreifen von einer bemalten Wand abzieht und sich wundert, dass dabei auch die Wandfarbe und manchmal auch der Putz auf dem Klebestreifen hängen bleibt. Wegen der monumental großen Bildfläche hätte die Strappo-Methode bei der Abnahme der dekorativen Wandgestaltung nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt.

Grundsätzlich blieb nach sorgfältiger Abwägung aller Faktoren nur ein Ausbau im ganzen Block als Möglichkeit bestehen, um das Wandgemälde in einem Stück ausbauen und bergen zu können. Für diesen Vorgang sollte der vorgesehene Bereich, in diesen Fall die gesamte gemalte Wandfläche, aus der Mauer freigeschnitten und abgehoben werden.

Beidseitig verschalt, gestützt und verspannt

Was so einfach klingt, erfordert einen erheblichen Aufwand in der Vorbereitung und der technischen Durchführung. Zuerst muss das Mauerwerk samt Oberfläche gesichert und geschützt werden. Dazu wurde das gesamte Mauersegment mitsamt der Außen- und Innenfläche beidseitig verschalt, statisch gestützt und verspannt. Diese Arbeiten führte das in Altenstadt ansässige Bauunternehmen Helmut Haberstock aus.

Ein auf Betonbearbeitung spezialisiertes Unternehmen, die Firma Josef Feiler aus Schongau, hat dann den Mauerteil mit einer Diamantsäge freigeschnitten, eine durchaus kritische Arbeitsphase, da dabei schnell ein Mauer- oder Putzstück ausbrechen kann. Erst dann konnte das Mauerstück mit einem Schwerlastkran abgehoben und zwischengelagert werden.

Mit zwei massiven Betonständern

Aus der Notwendigkeit heraus, die Art und Form einer Präsentationsmöglichkeit für die monumentale Wanduhr zu finden, entwickelte sich die Idee, das ausgeschnittene Mauerstück mit der dekorativen Wandgestaltung in eine Beton-Rahmenkonstruktion einzusetzen und als frei stehendes Objekt in Form einer Stele im Schulgelände aufzustellen.

Für diese Konstruktion wurden durch die Baufirma Haberstock im östlichen Zugangsbereich des Schulzentrums zwei massive Betonständer aufgestellt und verankert, die durch zwei Querträger verbunden sind. In diese Rahmenkonstruktion wurde das Mauerstück eingesetzt und fixiert. Vorder- und Rückseite der Mauer sind nun frei sichtbar. Die gestaltete Wandseite ist etwas zurückgesetzt in den Rahmen eingesetzt, was einen gewissen Schutz vor unmittelbaren Witterungseinflüssen bietet.

Aufwändig konserviert und restauriert

Bei aller Sorgfalt in der Vorbereitung zum Schutz der Putzoberfläche und der Malerei blieben einige Schäden jedoch nicht aus. So mussten die Löcher seitlich im Mauerwerk geschlossen werden, durch die die Stützschalung der Vorder- und Rückseite mit Gewindestangen verspannt wurde. Es bildeten sich Risse, kleinere Putzabplatzungen und Hohllagen, die restauratorisch zu bearbeiten waren. Die figürlichen Darstellungen der Malerei am unteren Wandabschnitt waren stellenweise stark abgewittert. Die gesamte Wandgestaltung musste aufwändig konserviert und restauriert werden.

Die Oberfläche des Gemäldes wurde trocken mit speziellen Latexschwämmen vorsichtig gereinigt. Durch das systematische Abklopfen der gesamten Oberfläche konnten hohl liegende Putzbereiche vorab ermittelt und kartiert werden. Diese Hohllagen wurden mit einem speziellen Injektionsmörtel verfüllt und gefestigt.

Am 24. Juli 2019 vorgestellt

Risse im Mauerwerk und in der Putzoberfläche wurden ebenfalls mit einer mineralischen Suspension verfüllt und mit feinem Kalkmörtel oberflächenbündig geschlossen. Einige abgelöste Fragmente der Malerei sowie Mosaiksteinchen wurden durch die Restauratorin Juliane Danczak wieder an ihre ursprüngliche Position gesetzt und bestandsgleich integriert. Einzelne, entfestigte und sandende Putz- und Malschichtbereiche wurden konsolidiert. Die Fehlstellen innerhalb der figürlichen Malereibereiche wurden mit kalkgebunden Pigmenten retuschiert. Das Uhrwerk wurde erneuert, die Zeiger und das Ziffernblatt wurden restauriert.

Am 24. Juli 2019 wurden die übertragenen Kunstwerke von Cobi Reiser im Rahmen einer Feier der Öffentlichkeit vorgestellt. Erfreulich ist, dass so ein Teil des Schaffenswerks von Cobi Reiser erhalten bleiben konnte. Vor allem die neu geschaffene Stele mit der monumentalen Wanduhr an zentraler Stelle im Schulareal bildet eine versöhnliche Brücke in die Vergangenheit. Die Aufstellung der Stele ist ein gelungenes Beispiel, architekturgebundene Kunstwerke in eine neue Umgebung zu transformieren und durch die veränderte Perspektive auch eine differentere, vielleicht sogar intensivere Wahrnehmung auf das Objekt zu erzeugen.

Der Welf ist erhältlich bei den örtlichen Buchhandlungen sowie im Stadtmuseum Schongau und beim Historischen Verein.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.