Erst Tod der Chefin, jetzt Corona: Schicksalsjahr für den Schongauer Märchenwald

Für den Schongauer Märchenwald ist 2020 ein Schicksalsjahr: Erst verstirbt Ende Februar relativ plötzlich die langjährige Geschäftsführerin Susanne Hallmann, dann zwingen die Corona-Maßnahmen bis auf Weiteres zur Schließung. Doch es soll weitergehen.

Schongau –Die Sonne lacht in diesen Ostertagen ohne ein Wölkchen vom Himmel, doch zum ersten Mal seit 55 Jahren hört man im Schongauer Märchenwald und Tierpark fast nichts außer dem Schrei des Pfaus und dem Quietschen der Schubkarren, die zum Ausmisten der Ställe weiter ihre Runden drehen. Florian Hallmann kann nur mit dem Kopf schütteln: „Es ist komplett surreal, manchmal möchte ich mich kneifen und den da oben fragen, was er sich bei all’ dem den bloß gedacht hat in diesem Jahr.“

Hans und Gretel waren die Gründer

Florian und Franziska Hallmann sind die Enkel der Gründer Hans und Gretel Schmid. Sie haben auf Wunsch ihres Vaters Max und der gesamten Familie die Geschäftsführung nach dem Tod ihrer Mutter Susanne Hallmann übernommen – ein Schritt, der so immer geplant war, aber eben erst in einigen Jahren erfolgen sollte. „Meine Mutter hatte Krebs und war nach der erfolgreichen Therapie im Herbst 2019 eigentlich guten Mutes, dass ihr Leben glücklich weitergehen würde“, beschreibt Franziska Hallmann die Lage. „Anfang 2020 jedoch verschlechterte sich ihr Zustand wieder. Der Krebs war zurück, und plötzlich ging alles rasend schnell.“

Susanne Hallmann stirbt am 29. Februar, und die Anteilnahme in Schongau, aber auch weit darüber hinaus, ist riesig. Über 300 Trauergäste nehmen am 11. März persönlich Abschied, und etliche Kondolenzschreiben erreichen den Schongauer Märchenwald: Familie, Mitarbeiter, langjährige Gäste und Besucher, geschäftliche Partner und Freunde.

1998 hatte die Tochter übernommen

Susanne Hallmann hatte gemeinsam mit ihrem Ehemann Max 1998 die Geschäftsführung von ihren eigenen Eltern übernommen und den Märchenwald 22 Jahre lang mit Herz und Geschick weiterentwickelt, ausgebaut sowie durch Sturmschäden und Finanzkrisen wie in den Jahren 2000 und 2009 geführt. Jetzt steht der Familie mit den Auswirkungen der Corona-Krise wieder einiges an Herausforderungen bevor. „Wir haben wegen all’ der Turbulenzen und Sorgen um Corona noch gar keine Zeit gefunden, so richtig zu trauern“, sagt Florian Hallmann. „Ich bin einerseits froh, dass meine Mutter diese schwierige Zeit nicht erleben muss, andererseits wäre es auch wunderbar gewesen, wenn sie einfach mal hätte entspannen können in diesen Wochen der erzwungenen Ruhe.“

Mitte März startet jedes Jahr die Saison, zu Ostern zieht es bei schönem Wetter normalerweise die Familien mit kleinen Kindern aus dem ganzen südlichen Bayern in den Schongauer Märchenwald. Im Sommer kommen dann noch die vielen Touristen, bevor es im Herbst und Winter wieder ruhiger wird. Über 100 000 Besucher kamen 2019 in den Märchenwald und Tierpark. Jetzt fehlt all’ das. Die Besucher, das Kinderlachen, das Gekreische und Getobe auf den weitläufigen Spielplätzen, das Schlagen der Ponyhufe auf ihren Runden durch den Park. Und die Kosten laufen weiter: „Fast alle unserer festen Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, die Saisonkräfte mussten vertröstet werden, aber Zins und Pacht wollen bedient werden, und die Tiere brauchen weiter ihr Futter. Es ist alles sehr angespannt – so wie fast überall in diesen Zeiten, wo Geschäfte von ihren Besuchern abhängig sind und geschlossen wurden“, beschreibt Florian Hallmann die Lage.

Erste Futterspenden sind eingegangen

Die Familie hat sich deshalb dazu entschlossen, eine Gutscheinaktion zu Ostern anzubieten: „Jeder, der uns mit dem Kauf eines Online-Gutscheins unterstützt, bekommt noch ein Überraschungsgeschenk dazu, das bis September 2020 bei uns abgeholt werden kann“, sagt Franziska Hallmann. Die Familie ist sich sicher, dass sie bald wieder aufmachen dürfen. Dann werde die zweite Hälfte des Jahres umso schöner.

„Wir danken allen ganz herzlich für die Anteilnahme zum Tode meiner Frau und freuen uns über jede Unterstützung“, sagt Max Hallmann. Erste Futterspenden sind bereits eingegangen, und mit diesem Gemeinschaftsgefühl ist die Familie sicher, die Krise meistern zu können.

