„1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“: Erste Festspielproben in der Schongauer Altstadt mit Muttertags-Aktion

Von: Elke Robert

Erste Proben am Bürgermeister-Schaegger-Platz hat nun der Theaterverein Treibhaus abgehalten – man hatte Glück mit dem Wetter. Weil keiner mit so viel Sonne gerechnet hatte, gab es auch den ein oder anderen Sonnenbrand. © Treibhaus

Geprobt wird beim Theaterverein Treibhaus schon seit geraumer Zeit für das geplante Festspiel „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“. Ob im Vereinsheim in der Pöllandtstraße in Schongau-West oder auch in Ingenried in der Turnhalle, die Vorbereitungen für die Aufführungen im Juli laufen auf Hochtouren.

Schongau - Jetzt geht es auch schon los mit Proben im Freien. Glück hatte die Truppe, dass für die erste geplante Probe am Bürgermeister-Schaegger-Platz am vergangenen Wochenende auch das Wetter wunderbar mitspielte: „Das haben wir gleich genutzt“, so Regisseur Maximilian Geiger.

„Es ist doch etwas ganz anderes von der Atmosphäre her, wenn man auf der Bühne vor Ort proben kann, da ist man selbst gleich ganz euphorisch.“ Weil keiner mit Sonne gerechnet hatte, habe es auch den einen oder anderen Sonnenbrand gegeben, verrät Geiger.

Am Muttertag Karten bestellen und Prosecco gewinnen

Auf dem Programm standen bei dieser Probe erste Massenszenen wie eine Marktplatzszene aus dem Stück, die auf der installierten Holzbühne gespielt wurde. Einmal wöchentlich treffen sich die Schauspieler derzeit in der Regel, wobei zwischendurch auch Sondertermine anstehen, um sich auf einzelne Szenen vorzubereiten – wie etwa auf einen Schwertkampf.

Etwas Besonderes ausgedacht hat sich der Theaterverein für den anstehenden Muttertag: Wer am Sonntag, 14. Mai, online Karten kauft, bekommt einen Gutschein dazu geschenkt für eine Flasche Prosecco, die dann am jeweiligen Festspieltag genossen werden kann. Der Online-Kartenvorverkauf läuft über die Seite des Vereins unter www.theaterverein-treibhaus.de. Vorverkaufsstellen sind außerdem die Büchergalerie in der Münzstraße und das Gebrauchtmöbelhaus in der Bahnhofstraße (dort nur Barzahlung).