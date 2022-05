Notbetrieb in den Kitas, weil Erzieher streiken - aus ganz besonderem Grund

Von: Sebastian Tauchnitz

Lautstark und gut gelaunt machten die Schongauer Kita-Erzieherinnen gestern in Marktoberdorf auf ihre Forderungen im Rahmen der derzeit laufenden Tarifverhandlungen aufmerksam. Nächste Tarifrunde Mitte Mai © WERNER RÖLL/VERDI

In zahlreichen Kindertagesstätten in Schongau gab es gestern nur eine Notbetreuung. Der Grund: Die Erzieherinnen beteiligten sich an einem Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. Dabei geht es um viel mehr als nur ein paar Euro mehr auf dem Konto.

Landkreis – Man möchte meinen, dass die Eltern wahnsinnig frustriert und gestresst sind, wenn nach zwei Jahren Pandemie-Stress nun schon wieder die Kita-Türen geschlossen bleiben. Doch weit gefehlt: Der Elternbeirat der Kita „Kunterbunt“ aus Schongau bastelte den Erzieherinnen ein schickes Plakat, damit sie ordentlich demonstrieren gehen können, erzählt dessen Leiterin Andrea Knopp. Sie ist am Telefon kaum zu verstehen, weil im Hintergrund wirklich ein Mordslärm herrscht.

„Es sind viel mehr Erzieher gekommen, als sich angemeldet hatten. Und weit mehr, als wir erwartet hätten“, meint der Bezirksgeschäftsführer der Gewerkschaft Verdi, Werner Röll, im Gespräch mit der Heimatzeitung. Sicher, man habe im Bereich Kempten, Ostallgäu und Schongau schon intensiv Werbung für den Warnstreik unter den Mitgliedern gemacht. Aber dass so viele kommen, sei doch überraschend. Der Marktplatz in Marktoberdorf war voll.

Gefreut habe ihn auch sehr, wie groß das Verständnis und der Zuspruch gewesen seien. „Wir haben heute das Sailerbräu in Marktoberdorf in Beschlag genommen. Die Wirtin kommt aus Schongau. Und konnte heute ihr Kind nicht wie gewohnt in der Kita abgeben, bevor sie zur Arbeit fährt. Da hatte ich schon ein bisschen Sorge, dass sie sauer ist“, erzählt er. Doch es kam ganz anders: „Das ist nicht Eure Schuld, dass ihr heute streiken müsst. Recht habt ihr“, habe ihm die Wirtin gesagt.

Im Schnitt fehlen in jeder Kita drei Vollzeitstellen

Und tatsächlich gehe es um viel. Nicht unbedingt und vordergründig um Lohnerhöhungen, so Röll weiter. Der Sozial- und Erziehungsdienst sei im Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes eingegliedert und die Tarifvereinbarung laufe noch bis Ende des Jahres. Viel wichtiger sei es, mit wirksamen Maßnahmen dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, sagte der Verdi-Vertreter.

Eine Umfrage unter 20 000 Erzieherinnen habe ein deprimierendes Ergebnis erbracht: Die Kollegen und Kolleginnen seien vollkommen überlastet, im Schnitt würden drei Vollzeitstellen in jeder einzelnen Kita fehlen.

Anforderungen viel höher als früher

„Die Leute brauchen einfach mehr Zeit“, erklärte Werner Röll. Die Kindertagesstätten seien viel mehr als die bloßen Kinderaufbewahrungseinrichtungen, die sie früher vielleicht einmal waren: „Die Anforderungen an die frühkindliche Erziehung sind enorm“, so der Gewerkschafter. Doch die frühkindliche Erziehung sei zeitaufwändig, weswegen mehr Personal benötigt werde.

Doch schon lange gebe es keine Scharen an Bewerbern mehr. Ganz im Gegenteil. „Und deswegen müssen wir den Beruf wieder attraktiver machen“, so Röll. Dazu gehöre eine Höhergruppierung der Mitarbeiter (was unterm Strich natürlich am Monatsende mehr Geld auf dem Konto bedeuten würde), eine ordentliche Personalausstattung und eine höhere Wertschätzung für die Mitarbeiter.

Dass es ihnen ernst ist, haben die Kita-Mitarbeiter und Beschäftigten in der Behindertenhilfe gestern gezeigt. Ob es auch wirkt, werden die Tarifverhandlungen Mitte Mai in Potsdam beweisen. Dann entscheidet sich auch, ob die Eltern aus der Kita „Kunterbunt“ ein weiteres Streik-Plakat für die Erzieher basteln müssen.

