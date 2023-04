Sonderausstellung im Stadtmuseum: 3000 Eulen in allen Formen

Von: Rafael Sala

Haben die Ausstellung „Rudolf Haslinger und seine Eulensammlung“ ins Leben gerufen: Franz Grundner (M.) und Harald Scharrer. Theresia Atzenbeck kannte den Wahl-Schongauer persönlich. © Rafael Sala

Über 3000 Eulenfiguren gibt es im Rahmen einer Sonderausstellung zur Zeit im Schongauer Stadtmuseum zu sehen. Sie stammen aus der Sammlung von Rudolf Haslinger. Einem Schongauer, der ein bewegtes Leben hatte und sich neben der Heimatkunde vor allem den nachtaktiven Vögeln widmete.

Schongau – Eulen, Eulen, Eulen – wohin man auch blickt. So viele sind es, dass Franz Grundner, Zweiter Vorsitzender des Historischen Vereins Schongau, gar nicht weiß, wie viele Exponate in den Vitrinen ausgestellt sind. „Man müsste sie zählen. An die 3000, schätze ich.“ Imposant ist die Fülle allemal. Und die Geschichte um die Sammlung. Wer ein Faible für die nachtaktiven Vögel hat, der sollte im Schongauer Stadtmuseum vorbeischauen: Im ersten Stockwerk ist drei Monate lang, bis Mitte Juli, die Sonderausstellung „Rudolf Haslinger und seine Eulensammlung“ zu sehen.

Ob aus Porzellan, Keramik, Stein oder Holz - die Eulen kommen in allen Formen daher

Nicht ausgestopfte Tiere, sondern Figurendarstellung in jeder nur denkbaren Form gibt es zu entdecken. Ob aus Porzellan, Keramik, Stein oder Holz, ob aus Kunststoff oder Glas, ob als Schmuckstück oder Gebrauchsgegenstand wie einem Flaschenöffner, einem Korkenzieher oder sogar einem Schuhlöffel: In zahlreichen Varianten zeigt sich der Vogel. Angetan hat er es einem Menschen ganz besonders, nämlich dem pensionierten Lehrer und Wahl-Schongauer Rudolf Haslinger, der vergangenen Sommer im Alter von 98 Jahren starb.

Schwer zu sagen, was faszinierender ist: die Ausstellung, die einer kuriosen Sammelleidenschaft geschuldet ist, oder ihr Schöpfer selbst – Haslinger, der ein bewegtes Leben hinter sich hat. Eines mit einem jähen Schnitt, verursacht durch den Zweiten Weltkrieg.

Theresia Atzenbeck kannte den Heimatforscher Haslinger persönlich

Der gebürtige Baumgartner (Landkreis Rottal-Inn) war vor allem in den Naturwissenschaften blitzgescheit, sein Herz schlug für die Fächer Chemie und Biologie. Doch Haslinger musste in die Wehrmacht einrücken, 1945 geriet er in russische Kriegsgefangenschaft. Im Viehwagen wurde er nach Zentralasien abtransportiert. Fünf Jahre verbrachte er als Zwangsarbeiter in den Kohlenschächten von Kirgisien, Usbekistan und Kasachstan. Die erlittenen Schusswunden und Kriegstraumata werden ihm Zeit seines Lebens zusetzen. Und jeder Romantik ein Ende bereiten.

Eulenfiguren in Hülle und Fülle: Im Rahmen einer Sonderausstellung sind die Exponate derzeit im Schongauer Stadtmuseum zu sehen. © Rafael Sala

Auf der Vernissage berichtete darüber eindrucksvoll Theresia Atzenbeck, die mit ihrer Familie Haslinger jahrelang betreut, ihm unter anderem das Essen zubereitet und täglich das Bett gemacht hat. Man dürfe nicht vergessen, dass die Menschen mit 20 Jahren in der Blüte ihres Lebens stünden, eine Zeit voller Träume und Hoffnung sei dieses Lebensalter. Nicht so bei Haslinger: „Mit 20 geriet er in Kriegsgefangenschaft, es folgten die schwersten Jahre, die man sich vorstellen kann.“ Dass aus dem Mann ein Einzelgänger, eigenwilliger und mitunter schwieriger Mensch wurde – wer könnte es ihm verdenken?

Aus dem lang geplanten Studium wurde nichts, Fuß fassen und hart arbeiten lautete die Devise in der unmittelbaren Nachkriegszeit, weswegen sich der damals 26-Jährige dafür entschied, Grundschullehrer zu werden. 1977 in den vorzeitigen Ruhestand versetzt, widmete er sich einer anderen Leidenschaft: der Heimatkunde.

Haslinger liebte Flora und Fauna des Pfaffenwinkels

Vor allem der Schongauer Raum hat es Haslinger angetan, zahlreiche Schriften, darunter der Aufsatz „Messbare Superlative im Lech-Isar-Land (1983), zeugen von seiner Liebe zur Geschichte und Flora und Fauna des Pfaffenwinkels. Und zu dieser gehört eben auch die Eule. Warum gerade dieses Tier?

Der Wahl-Schongauer selbst gibt darüber Auskunft. Spannend sei es, die Zusammenhänge zwischen dem Vogel und dem Pfaffenwinkel zu erkunden, teilte er einmal mit. Was ihn begeistere, sei die schiere Zahl an Eulenarten: Über 140 gebe es, angefangen vom bis zu drei Kilogramm schweren Prachtexemplar, dem Uhu, bis zum nur 75 Gramm wiegenden Sperlingskauz. Irgendwann reifte bei ihm beim Studium der Tiere und ihrem Vorkommen im Pfaffenwinkel und im bayerischen Voralpenland schließlich der Wunsch, auch künstlerische Exponate aufzuspüren. Das Ergebnis ist beeindruckend. Zu sehen im Stadtmuseum.

Neben der Eulenausstellung sind heuer viele weitere Ausstellungen geplant, darunter die der Peißenberger Montessorischüler.

Ein Überblick über das Museumsjahr in Schongau

