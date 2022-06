So viele Fahrgäste wie vor Corona: Der Ansturm bleibt aus

Von: Katrin Kleinschmidt

Ein 9-Euro-Ticket ist für einen Monat gültig und gilt deutschlandweit im öffentlichen Personennahverkehr. © Monika Skolimowska/dpa/dpa-tmn

Überfüllte Züge, volle Bahnsteige, Gedränge im Bus: Das erwartete so mancher mit der Einführung des 9-Euro-Tickets. Doch der Ansturm blieb bisher aus. Während einige zumindest den Zug für sich entdecken, nehmen in den Bussen im Landkreis kaum neue Fahrgäste Platz.

Landkreis – Zum Erstaunen der Bus- und Bahngesellschaften blieb das erwartete Chaos am Pfingstwochenende aus. Das 9-Euro Ticket, eingeführt zum 1. Juni, galt als Garant für volle Züge und Andrang an den Bahngleisen. Für neun Euro kann man derzeit einen Monat lang deutschlandweit den Öffentlichen Nahverkehr nutzen. Das lockt. Doch am Samstagmorgen breitete sich die Erleichterung unter den Fahrgästen aus. Die Züge im Landkreis waren erträglich voll. Viele Bürger aus der Region nahmen das preisgünstige Ticket zwar wahr, jedoch war der Andrang an den Gleisen nicht ganz so hoch, wie anfangs angenommen.

„Der Zug war relativ voll, aber noch in Ordnung“ sagt der 17-jährige Sebastian Waldenburg aus Penzberg. „Wir sind am ersten Wochenende gleich nach München zum Shoppen gefahren.“ Laut der Pressesprecherin der Bayerischen Regiobahn (BRB), Annette Luckner, kam es „nirgends in unseren fünf Netzen zu Zugräumungen wegen Überfüllung“.

Fast alle Fahrgäste seien mitgenommen worden – Ausnahmen gab es, wenn jemand ein Fahrrad dabei hatte. Insgesamt seien die Fahrgastzahlen mit der Vor-Corona-Zeit zu vergleichen, so Luckner. Größter Unterschied: Innerhalb der Bahn muss noch immer mindestens eine Medizinische Maske. Luckner lobt, dass die Fahrgäste die Appelle beherzigt hatten, nur kleines Gepäck mitzunehmen und zu den Randzeiten zu fahren.

Auf die Frage, ob sich der Kauf des 9-Euro-Tickets für ihn gelohnt hat, antwortet der ebenfalls 17-jährige Julius Hambrock mit einem eindeutigen „Ja, ein normales Ticket von Penzberg nach München kostet ja schon 15,60 Euro allein für die Hinfahrt“. Auch er ist am Samstag mit einer Gruppe von Freunden nach München gefahren.

Aufmerksam auf das Ticket ist er im Internet geworden, wo sich bereits hunderte Menschen in einem Forum zu einem „Ausflug nach Sylt“ verabredet hatten. „Gekauft haben wir das Ticket dann im Internet auf der Webseite der Deutschen Bahn. Der Kauf war unkompliziert, ein Klick und da war es schon in meinem E-Mail-Postfach.“ Abseits vom Internet kann man sich das Ticket auch ganz einfach am Automaten am Bahnhof ziehen. Es gilt unter anderem in Regionalbahnen, Trams, U-Bahnen und Bussen.

Doch in letzteren ist die Nachfrage in Weilheim-Schongau bisher mau, berichtet Ralf Kreutzer. „Der Landkreisbürger hat den Nahverkehr trotz des Neun-Euro-Tickets noch nicht für sich entdeckt“, sagt der Niederlassungsleiter des Regionalverkehr Oberbayern (RVO). Bisher sei nicht festzustellen, dass Menschen vermehrt die Busse nutzen. „Das hätte ich nicht gedacht, dass die Resonanz so gering ist.“

Kreutzer kann das fehlende Interesse an der Fahrt mit den roten Bussen nicht verstehen. „Das ist ein einheitlich günstiges Mega-Ticket“, sagt er. Mehr Werbung und mehr Lockrufe für den ÖPNV „gehen nicht“. Kreutzer hofft, dass das Interesse auch im Landkreis noch kommt – und denkt dabei vor allem auch an Pendler, die nun testen könnten, ob der Arbeitsweg nicht auch ohne Auto funktionieren könnte. Beim Ausflugsverkehr hingegen ist Kreutzer sicher, dass das Ticket über Kurz oder Lang doch noch angenommen wird.

Die beiden Jugendlichen Julius Hambrock und Sebastian Waldenberg jedenfalls wollen es nach ihrer Erfahrung vom Wochenende auf jeden Fall weiter nutzen. „Ich plane, noch viel Zug zu fahren“, sagt Waldenburg. Dass es nicht unbedingt Sylt sein muss, haben schon viele andere gemerkt.

Bei seiner Fahrt mit der Regiobahn habe er mehrere Jugendliche aus Bayreuth getroffen, die am Walchensee campen wollten. Günstig Reisen im eigenen Land – das 9-Euro-Ticket lässt nicht nur den ÖPNV erkunden, sondern auch die Heimat.

