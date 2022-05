Schongauer Stadträte fordern Fahrradstraße am Lido

Von: Elena Siegl

Fahrradfahrer müssen sich dem Autoverkehr auf der Lechuferstraße unterordnen. Mehrere Stadträte forderten für diesen Bereich eine Fahrradstraße. © Herold

In der Schongauer Lechuferstraße sollen Fahrradfahrer Vorrang haben und die Geschwindigkeit für andere Verkehrsteilnehmer reduziert werden. Das forderten mehrere Stadträte.

Schongau – Fünf Stadträte haben sich vor geraumer Zeit parteiübergreifend zum Team „Radverkehr“ zusammengeschlossen, um die Bedingungen für Fahrradfahrer in Schongau zu verbessern. Ein konkretes Anliegen trugen sie nun im Stadtrat vor: die Errichtung einer Fahrradstraße an der Lechuferstraße. Die Bitte, die Straße oberhalb des Lidos, „insbesondere zwischen Hellmeier Bauernhöfe und Staustufe“ für Fußgänger und Radfahrer sicherer zu gestalten, sei an Bettina Buresch (Grüne), Monika Maucher (UWV), Friedrich Zeller (SPD), Gregor Schuppe (ALS) und Hans Rehbehn (CSU) herangetragen worden.

„Fußgänger müssen dort auf der Straße laufen“, führte Rehbehn aus, das sei nicht ungefährlich. An der Stelle herrsche recht viel Wegeverkehr, so starten unter anderem Wanderer Richtung Peiting bzw. Schloßberg dort.

Ob man einen (Fahrrad)-Schutzstreifen anlegen könne, habe man bereits geprüft. Die Straße sei aber zu schmal. „Über eine Fahrradstraße könnte der Verkehr insgesamt entschleunigt werden.“ Die Geschwindigkeit für Fahrzeuge würde auf 30 km/h heruntergesetzt. Fahrräder hätten Vorrang, so Rehbehn.

Ortstermin mit der Polizei

Mit der Polizei Schongau gab es bereits einen Ortstermin, um das Anliegen der Gruppe abzuklären. Die Polizei gab anschließend eine schriftliche Stellungnahme ab, in der sie verschiedene Probleme einer Fahrradstraße aufführte. Geschäftsleiterin Bettina Schade ging darauf ein: Bei einer Fahrradstraße müssten Radfahrer der übergeordnete Verkehr sein, das sehe die Polizei derzeit nicht, sagte Schade. Nachdem das Ziel des Stadtrats ist, dass das Ausflugsziel Lido in erster Linie von Fußgängern und Fahrradfahrern angefahren wird, gebe es aber wohl Spielraum.

Die seitlichen Parkstreifen, die neu angelegt wurden, wären aber nicht mehr zulässig. „Das ist natürlich schwierig zu bewerkstelligen.“

Immerhin gab es laut Geschäftsleiterin auch einen positiven Punkt: Fahrradfahrer könnten nebeneinander fahren. Aktuell ist es so, dass sie sich einordnen müssen, damit sie überholt werden können.

Bettina Buresch beschrieb den Ortstermin als „frustrierende Angelegenheit“, nachdem eine Latte an Gegenargumenten genannt wurde. „Vielleicht wäre eine Anliegerstraße besser“, stellte sie in den Raum. Allerdings habe die Polizei klar gemacht, dass „was auch immer wir machen, die Kontrolle durch sie personell nicht möglich ist“. Die Polizei bezweifle außerdem, dass sich die Sicherheitslage durch die Einrichtung einer Fahrradstraße verbessern wird.

„Es ist geradezu absurd. Autofahrer haben alle Rechte. Sie können sogar schneller fahren, weil es keiner überprüft. Und Radfahrer müssen um Leib und Leben fürchten“, so Buresch. Dass die Parkplätze wohl weg müssten, spreche aber freilich gegen die Einrichtung einer Fahrradstraße. Bereits mit dem Parkautomaten habe man versucht, den Verkehr zu lenken. Man müsse weiter in diese Richtung gehen, so Buresch. „Das wird sicherlich unangenehm für Autofahrer und für Unmut sorgen. Aber wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir auch etwas wagen.“ Sie würde sich freuen, wenn der Antrag des Teams „Radverkehr“ weiter verfolgt wird.

„Flinte nicht vorschnell ins Korn werfen“

Auch das Bauamt hat sich mit dem Antrag des Teams „Radverkehr“ beschäftigt. „Wir wollen die Flinte nicht vorschnell ins Korn werfen“, so Schade. Klar zeige die Stellungnahme der Polizei Schwierigkeiten auf. „Eventuell finden wir einen Kompromiss. Wenn der Stadtrat zustimmt, würde sich die Verwaltung dem Thema annehmen und es intensiv prüfen.“ Das weitere Verfahren soll auf den Bau- und Umweltausschuss übertragen werden. Diesen Beschluss fasste der Stadtrat letztendlich einstimmig.

Es sei genau richtig, die Möglichkeit einer Fahrradstraße oberhalb des Lidos weiter zu prüfen, so Gregor Schuppe. Außerdem schlug er Sofortmaßnahmen vor – nämlich das Aufstellen eines Blitzers an der Staustufe.