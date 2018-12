Schönstes Geschenk nach langem Leiden

Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Familie – in diesem Jahr ganz besonders für Familie Dedler aus Schongau. Denn Andrea ist nach einer erfolgreichen Lungen-Transplantation endlich wieder zu Hause – und sieht aus wie das blühende Leben.

Schongau– Acht Jahre dauerte der Leidensweg der 39-jährigen Schongauerin (wir berichteten). Und dann ging alles ganz schnell. Nur eine Woche nach dem Gespräch mit unserer Zeitung hieß es: Wir haben das passende Organ. Die junge Mutter befand sich bereits in der Klinik Großhadern, sodass keine wertvolle Zeit verloren ging. Sieben Stunden dauerte der Eingriff, alles lief perfekt. Zwar weiß die Patientin nichts mehr von der ersten Woche auf der Intensivstation („Die haben mich komplett zugedröhnt!“), doch allein die Tatsache, dass sie nach dieser relativ kurzen Zeit auf die Station verlegt werden konnte, ließ sie und ihren Mann Martin hoffen, dass sie auf dem besten Weg der Genesung war.

Und so war es auch. „Es war ein Bilderbuchverlauf“, beschreibt Andrea Dedler ihre Zeit nach der Operation. In der Anfangszeit hatte sie zwar noch sehr starke Schmerzen, aber dann ging es jeden Tag steil bergauf. „Ich musste alles wieder lernen. Schlucken, atmen, sprechen, laufen und die ganze Feinmotorik“, erzählt sie. Schon nach einem Monat wurde es den Ärzten „zu langweilig“ mit ihr, deshalb schickten sie sie vor dem vereinbarten Termin auf Reha. Dort erwartete sie „richtiges Training“, von Fitness bis hin zur Atemtherapie. „Mein erster Spaziergang war der Hammer“, berichtet Andrea mit strahlenden Augen. „Ohne Sauerstoffgerät!“ Seitdem geht sie jeden Tag spazieren, immer ein Stückchen mehr. Ohne Sauerstoff, ohne Rollator, ohne einen Arm, an dem sie sich festhalten muss – zumindest körperlich.

Ihr Mann war und ist ihr natürlich eine große Stütze. Vier Wochen hat er sich unbezahlten Urlaub genommen, um sie im Alltag, aber vor allem mental zu unterstützen. Denn jetzt warten neue Herausforderungen auf die Familie. Andrea muss jeden Tag Medikamente nehmen, die ihr Immunsystem runterfahren, damit das neue Organ nicht abgestoßen wird. Das heißt, sie muss sich vor jeder Art von Keimen bestmöglich schützen: Die Meerschweinchen wurden weggeben, beim Essen darf sie nur noch abgepackte Sachen zu sich nehmen, Bio-Produkte sind tabu, ebenso wie Rohes, Nüsse oder Leitungswasser. Gäste müssen bei Infekten einen Mundschutz tragen und sich die Hände desinfizieren. „Das ist erst einmal komisch, aber daran werden wir uns auch noch gewöhnen“, blickt das Paar optimistisch in die Zukunft: „Wir hatten bisher auch Einschränkungen, und jetzt sind es halt andere.“ Wie die Desinfektion aller gekauften Sachen.

Dass die beiden dennoch mit einem Lächeln und ganz viel positiver Ausstrahlung in ihrer Wohnung sitzen und allem, was da kommen mag, gelassen entgegenblicken, liegt auch daran, dass ihr neunjähriger Sohn Lenny sichtbar aufblüht. „Man merkt, dass von ihm eine Last abgefallen ist. Er schläft ruhiger, er ist unbeschwerter, und vor allem lacht er völlig frei“, freuen sich die Eltern. Auch Martin kann wieder ruhig schlafen, schreckt nicht bei jedem „falschen“ Atemzug seiner Frau auf.

Die stade Zeit ist jetzt genau die richtige, um als Familie wieder zusammenzufinden, sich an alles Neue zu gewöhnen und sich „auf die Zeit zu freuen, die uns geschenkt wurde“. Und vielleicht ist es auch die richtige Zeit, in der sich die Spendenbereitschaft aller Menschen nicht nur auf finanzielle Hilfe fokussieren sollte, sondern der eine oder andere noch ein Stück weiter denkt: „Ich wünsche mir immer noch, dass sich die Menschen über Organspenden informieren und sich bestenfalls einen Spenderausweis holen. Denn dadurch schenken sie Leben.“ Dem weihnachtlichen Gefühl und dem Gebot der Nächstenliebe folgend.

Christine Wölfle