Wer sammelt in der Region Ortseingangsschilder?

Schongau –Ist da vielleicht ein Souvenirjäger unterwegs? Seinen Augen wollte jüngst SN-Fotograf Hans-Helmut Herold nicht trauen. Mit dem Rad von Schwabniederhofen nach Altenstadt und von dort aus weiter nach Schongau unterwegs, entdeckte er gleich zwei leere Rahmen statt der passenden Ortsschilder. Sowohl auf Schwabniederhofer Flur, als auch in Schongau am Ortseingang, hatte jemand die Schilder offenbar einfach abmontiert.

Auch bei der Stadt war das fehlende Schild bereits bei einer Straßenkontrolle aufgefallen, ein neues Schongau-Schild ist in Auftrag gegeben, hieß es. Da man bei der Stadt von Diebstahl ausgeht, wurde außerdem Strafanzeige bei der Polizei Schongau gestellt.

Die hatte gestern zufälligerweise auch einen Pressebericht herausgegeben, in dem von entwendeten Ortsschildern seit dem 19. Juni die Rede ist – und zwar nicht nur in Schwabniederhofen, sondern auch in Sachsenried und Bernbeuren.

„Wir haben nur ein Fax von der Straßenmeisterei Peiting bekommen und das weitergegeben“, sagt Schongaus Polizeichef Herbert Kieweg, der ansonsten über die Fälle nicht mehr sagen kann.

+ Auch am Ortseingang von Schwabniederhofen fehlt ein Schild. © Herold Claudia Immich, Leiterin der Straßenmeisterei Peiting, bestätigt die drei gemeldeten Fälle – und war erstaunt, dass es in Schongau noch einen vierten gibt. „Davon hatte ich noch gar nichts gehört“, sagte sie auf Anfrage. „Jede Woche fehlt ein neues Schild.“

Dass die Fälle zusammenhängen, liegt für sie nahe. „Wenn jemand beim Nachbarn im Keller plötzlich ganz viele Ortsschilder aus dem Schongauer Land entdeckt, soll er sich bitte melden“, so Immich. Hinweise an die Polizei unter Tel. 08861/23460.

