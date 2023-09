Caspar Baab: Neunjähriger fährt mit dem Rad von Schongau aus über den San-Bernardino-Pass zum Lago Maggiore

Teilen

Geschafft, aber glücklich auf dem San-Bernardino-Pass: Der neunjährige Caspar Baab aus Peiting mit (von links) Manfred Marohn, den Eltern Marianne und Markus Baab sowie Gerhard Schmid. © Marohn

Eine eher seltene Route der Alpenüberquerung hat sich der neunjährige Caspar Baab für die diesjährigen Sommerferien vorgenommen: Er hat zusammen mit seinen Eltern Marianne und Markus sowie in Begleitung von Gerhard Schmid und Manfred Marohn mit dem Rad von Schongau aus die Berge überquert mit dem Ziel Lago Maggiore.

Schongau - „,Tag eins’ führte quasi zum ,Einfahren’ mit 110 Kilometern auf zumeist ebenere Strecke durch das wunderschöne Allgäu von Schongau bis nach Oberstaufen“, berichtet Tour-Begleiter Manfred Marohn. „Es wurden dabei noch Radeinstellungen optimiert und die Routenplanung angepasst.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Gewitter lässt den Puls am Abend nochmals hochschnellen

Am zweiten Tag wurde über 70 Kilometer hinweg die Hügelkette des Allgäus bei hochsommerlichen Temperaturen bis zum Bodensee bei Bregenz bezwungen. „Nach einer wunderbaren Abfahrt mit Blick auf den See war ein sofortiges Bad im kühlen Nass ein Muss, und der Nachmittag fand ein entspanntes Ende am Strand bei Bregenz“, so Marohn weiter. Ein Gewitter allerdings, kurz vor Erreichen des Hotels am Abend, ließ den Puls noch einmal kräftig ansteigen.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Von Bregenz aus ging es am dritten Tag bei bestem Wetter am herrlichen Alpenrhein entlang: An Vaduz und Chur vorbei gelangten die Radbegeisterten zum Hinterrhein. „Nach fordernden 115 Kilometern wurde das Hotel in Thusis erreicht, und am Abend wurden bei Pizza, Pasta und Salat die Energiespeicher für den Höhepunkt der Tour, den „San Bernardino- Pass“ am nächsten Tag, aufgefüllt.

Er erklimmt Höhenmeter um Höhenmeter

Der vierte Tag begann mit einer kurzen Bergauffahrt und einer Besichtigung der eindrucksvollen „Via Mala- Schlucht, bevor es auf den Anstieg zum San Bernardino ging. „In malerischer Berglandschaft wurde Höhenmeter um Höhenmeter erklommen und der Pass mit seiner Höhe von 2066 Metern erreicht“, so Marohn. Nach kurzer Foto-Pause ging es auf die rasante und aufgrund nahender Gewitter sehr „spannungsgeladenen“ Abfahrt. Diese erforderte dann nochmal alle Konzentration und vollen Einsatz.

Vorfreude auf die letzte Etappe steigt

Nach insgesamt 2000 Höhenmetern bergab erreichten die Velo-Begeisterten am Abend Bellinzona. Bei leckerem Essen ließen die Radsportler im Hotel die spannenden Erlebnisse des ereignisreichen Tages mit seinen insgesamt 100 Kilometern Revue passieren – und die Vorfreude auf die letzte Etappe war greifbar und stieg an.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.

Und dann nur noch „Dolce Vita“ genießen . . .

Am letzten „halben“ Tag ging es von Bellinzona aus an den Lago Maggiore. Nach 55 Kilometern und einem erfrischenden „Willkommens-Bad“ im See wurde das Hotel für die nächsten drei Tage bezogen. Nach insgesamt 450 Kilometern und 5200 Höhenmetern in nur viereinhalb Tagen konnte die Gruppe aus Schongau anschließend intensiv und in vollen Zügen das ersehnte italienische „Dolce Vita“ mit all’ den Verlockungen genießen.