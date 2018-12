Fernwärme in Schongau wird 16 Prozent teurer

In Schongau erhöht sich zum Jahresbeginn der Fernwärmepreis um knapp 16 Prozent auf 51 Euro/MWh. „Erstmals müssen wir seit 2014 die Erhöhung beschließen“, bedauerte Bürgermeister Falk Sluyterman in der Sitzung des Werkausschusses. Der Verbraucher fahre dennoch günstiger als mit Heizöl.

Schongau–„Was Sie wöchentlich an den Zapfsäulen erfahren haben, droht nun auch dem Fernwärmekunden“, ließ Stadtkämmerer Werner Hefele und Leiter der Stadtwerke Schongau schon zu Beginn seines Sachvortrags im Werkausschuss wenig Zweifel daran, dass die Bürger nun etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Der Wärmebezugspreis erhöht sich ab dem 1. Januar von netto 44 Euro/MWh um 7 Euro auf 51 Euro/MWh.

Die Preise von Gas und Heizöl fließen bei der Kalkulation mit ein, erläuterte Hefele, was Helmut Hunger (CSU) dann auch gleich hinterfragte, denn die Gaspreise seien ja mittlerweile vom Rohölpreis entkoppelt. Warum ist dies bei der Fernwärme anders? Die Kalkulation bestehe aus mehreren Komponenten, diese Berechnung sei mit der Firma UPM im Wärmeliefervertrag vereinbart, so Hefele. Er hatte auch eine Hochrechnung zum Vergleich parat, die Stadtwerke hatten nämlich zur Veranschaulichung extra aktuelle Zahlen eingeholt: Für eine Lieferung im Umfang von 2500 Liter Heizöl zahlte man am Stichtag 15. November 76,4 Cent netto pro Liter. Vergleicht man den Fernwärmeverbrauch für ein Einfamilienhaus, liege man noch immer um rund 1000 Euro darunter.

Trotz der Erhöhung brach Friedrich Zeller eine Lanze für die Fernwärme: „Ich bin ein großer Fan und froh, dass wir sie haben – für den privaten Bezieher rechnet sich das in jedem Fall.“ Zehn bis 15 Prozent liege man im Schnitt unter dem Heizölpreis. Zeller erinnerte vor allem daran, dass der Verkaufspreis der Fernwärme auch schon deutlich höher gelegen habe. Zu Beginn dieser Legislaturperiode 2014 lag der Wärmeverkaufspreis bei 59 Euro/KWh. Der Spitzenwert wurde in der zweiten Jahreshälfte 2012 erreicht und lag damals bei 71 Euro/MWh. Ein Blick in den Wirtschaftsplan zeigt, am günstigsten war der Preis 2009 im zweiten und dritten Quartal. Damals zahlten die Verbraucher 34 Euro/MWh.

Seit 2014 habe man im Durchschnitt 53 Euro/KWh gezahlt, also mehr, als nun beschlossen, rechnete Zeller vor. „Diese leichte Erhöhung ist nachvollziehbar, und leider gibt es auch keine andere Möglichkeit.“ Zum Vergleich die durchschnittlichen Preise der vergangenen Jahre: 2015 hatte dieser bei 55,55 Euro/MWh gelegen, 2016 bei 49,47 Euro/MWh, 2017 bei 46 Euro und für das laufende Jahr lag der durchschnittliche Preis bei 44 Euro/MWh.

Der Stadtrat muss die Empfehlung noch beschließen.

