Diskussionen über Fernwärmepreis und Photovoltaik für die Altstadt

Von: Elena Siegl

Um den Fernwärmepreis ging es unter anderem beim Schongauer Werkausschuss. © dpa (Symbolfoto)

Der Fernwärmepreis in Schongau bleibt vorerst konstant – für das dritte Quartal wird allerdings erneut mit einer Erhöhung gerechnet.

Schongau – Wie entwickeln sich die Fernwärmepreise in Schongau? Diese Frage treibt viele Bürger nicht zuletzt wegen der zuletzt saftigen Steigerung und wachsenden Energiekosten im allgemeinen um. Der Werkausschuss der Stadt Schongau beschäftigte sich im Vorfeld der Haushaltsberatungen (Bericht folgt) nun mit dem Wirtschaftsplan 2022 für die Stadtwerke, zu deren Aufgaben auch die Fernwärmeversorgung zählt.

Im Januar ist der Verkaufspreis pro Megawattstunde bekanntlich von 45 Euro auf 70 Euro angestiegen. An diesem Preis soll auch im zweiten Jahresquartal trotz erwarteten steigenden Kosten festgehalten werden, erklärte Stadtkämmerer Werner Hefele. Auch, weil es eine rechtliche Änderung gab und noch Klärungsbedarf bestehe. Im dritten Quartal steht wohl wieder eine Erhöhung an, über die auch der Verlust hereingeholt werden soll. Im Wirtschaftsplan stehen vorläufig Wärmeverkaufspreise von 110 Euro im dritten Quartal, im vierten Quartal sind es 120 Euro pro Megawattstunde – noch wisse man aber nicht, wo die Zahlen hingehen. Der Kämmerer rechnet mit einem Nachtragshaushalt und betonte, dass man die Kunden bei einer Erhöhung diesmal besser „informieren und mitnehmen“ möchte. Das sei bei der letzten Preissteigerung wegen einer ausgefallenen Sitzung leider nicht ideal gelaufen. Den Fehler möchte man nicht wiederholen.

Steigende Energiepreise - Können Kunden entlastet werden?

Stadtrat Michael Eberle (CSU) plädierte dafür, die Nachverhandlungen relativ zeitnah zu beschließen. „Je länger wir warten, desto größer wird das Loch.“ Er regte außerdem an, mit UPM zu verhandeln bezüglich Spielräumen beim Fernwärme-Einkaufspreis. Man habe bereits Gespräche aufgenommen, stehe aber noch am Anfang, so Hefele.

Nach Möglichkeiten, die Kunden zu entlasten, erkundigte sich auch SPD-Stadtrat Stefan Konrad. „Für viele Haushalte sind die hohen Kosten eine Katastrophe.“ Es seien bereits im Städtetag Diskussionen bezüglich Heizkostenzuschüssen angelaufen. „Es gibt noch kein Ergebnis. Aber wir werden das natürlich im Auge behalten“, so Hefele.

Aktuell wird im Wirtschaftsplan für die Fernwärme mit einem Verlust von 92 860 Euro gerechnet. Bei der Wasserversorgung ist derzeit ein Verlust von 18 410 Euro eingeplant. Unter anderem stehen mehrere Sanierungen an – etwa am Hochbehälter in Schwabsoien sowie an Leitungen (Hollschacht, Amtsgerichtsstraße).

Der Wirtschaftsplan für die Abwasserbeseitigung sieht ein Minus von 195 140 Euro vor. Grund sei, dass Überdeckungen aus Vorjahren gutgeschrieben werden müssten, um quasi zur „schwarzen Null“ zu gelangen, so Hefele. Alle vier Jahre werden die Preise für Wasser und Abwasser neu kalkuliert.

Weil vorsichtshalber ein hoher Unterhalt eingeplant wurde, rechnet man auch bei der Photovoltaik mit einem Verlust – hier von 27060 Euro für das Jahr 2022. Allerdings, das machte Hefele klar, stellte sich die Photovoltaik – ebenso wie die anderen Zweige – in den vergangenen Jahren letztendlich immer als Plusgeschäft heraus.

Der Erfolgsplan 2022 für die Stadtwerke schließt insgesamt mit einem Jahresverlust in Höhe von 333 470 Euro ab. Im Vermögensplan stehen durch eigene Mittel sowie eine Kreditaufnahme über 3,5 Millionen Euro insgesamt knapp fünf Millionen Euro zur Verfügung. Vorgesehen ist das Geld unter anderem für Grundstückserwerbe, „wenn es gelingt in Schwabsoien und Kreut“, so Hefele, diverse Arbeiten an Kanälen (etwa Abschlussarbeiten in der Weidenstraße), Tilgungsleistungen sowie die Beschaffung eines „Transportfahrzeugs auf E-Basis“, das eventuell gekauft werden soll. Zuvor muss der Stadtrat entscheiden. Für den Fall der Zustimmung ist eine Summe von 70 000 Euro im Wirtschaftsplan hinterlegt.

Photovoltaik für die Schongauer Altstadt?

Im Rahmen der Sitzung hob Stadtrat Gregor Schuppe den hohen Stellenwert von Photovoltaik hervor, die eine gewisse Autarkie in ungewissen Zeiten biete. „Das wird immer wichtiger.“ Ziel müsse es sein, für jedes städtische Dach eine Berechnung anzustellen. Auch unkonventionelle Ideen, etwa Parkplätze mit Photovoltaik zu überdachen, müssten in Betracht gezogen werden, forderte er. Man könne auch nicht dauerhaft davon absehen, die Dächer der Altstadt mit Photovoltaik zu belegen.

„Die untere Denkmalschutzbehörde im Landratsamt schiebt dem leider einen Riegel vor“, so Peter Bommersbach. In Garmisch sei es kein Problem, denkmal- oder ensemblegeschützte Häuser mit Photovoltaik auszustatten, sagte Bommersbach. Und in Landsberg werde bereits alles dahingehend in die Wege geleitet. Es sei unmöglich, dass einzelne Personen im Landratsamt alles blockieren könnten, kritisierte Bettina Buresch. Es gebe „sehr ansehnliche Photovoltaikmodule“. Das würde auch gut für Schongau passen.