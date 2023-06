Von „Grüne Sonne“ bis „Böbing Open Air“: So sieht der Festivalsommer 2023 aus

In Weilheim-Schongau

Von Theresa Kuchler schließen

Der Sommer ist da – und mit ihm zahlreiche Festivals, die in der Region anstehen. Die Bandbreite reicht von Techno-Bässen auf der „Grünen Sonne“ bis zu Rock’n’Roll auf dem „Vintage Motor & Music Festival“ in Peißenberg.

Landkreis – Zum Auftakt der Festival-Saison gibt es wummernde Bässe. Bereits zum achten Mal wird am 17. Juni die „Grüne Sonne“ über dem Hohen Peißenberg aufgehen und zahlreiche Freunde der Techno- und Elektro-Szene auf den Bayerischen Rigi locken. „Wir rechnen wie jedes Jahr mit 3000 Besuchern“, sagt Phil Falkner, der das Festival zusammen mit Michael Britzger organisiert. Erwartet werden internationale DJ-Größen wie Vitalic aus Frankreich, Farrago aus Belgien oder DJ Fishmonger aus China.

Der Kartenvorverkauf laufe gut – „online sind die Tickets fast ausverkauft“, sagte Falkner am Mittwoch. Weitere Karten gebe es bei den Vorverkaufsstellen (Löwenhof in Schongau, Autohaus Heuberger in Bernbeuren, Tonträger in Augsburg, Engel Haardesign in Murnau, Sonnendeck in Weilheim, Rigi Alm in Hohenpeißenberg und Allianz in Marktoberdorf). Auch sonst gehen die Festival-Vorbereitungen in die heiße Phase: Am Mittwoch hat das Team mit dem Aufbau für „Grüne Sonne“ begonnen.

Festivals 2023 in Weilheim-Schongau: Viele Karten schon vergriffen

Neu ist in diesem Jahr, dass das Bezahlen auf dem Hohenpeißenberger Festival ausschließlich bargeldlos funktioniert – per Geldkarte oder mit dem Smartphone. „Für diejenigen, die nur Bargeld dabei haben, gibt es ein kleines Kontingent an aufladbaren Bezahl-Karten“, erklärt Falkner. Wie in den Vorjahren, können Besucher wieder mit Shuttle-Bussen anreisen.

Diesen Service gibt es zum ersten Mal auch beim „Böbing Open Air“-Festival, das am 11. und 12. August am Böbinger Sportplatz steigt. Das Peitinger Busunternehmen Koch stelle die Busse zur Verfügung, wie Carolin Nuscheler erzählt, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit des Festivals kümmert. Wo und wann die Busse genau halten, werde derzeit noch ausgetüftelt. „Es werden auf jeden Fall sinnvolle Haltestellen sein“, verspricht Nuscheler.

+ Das „Böbing Open AIr“ findet dieses Jahr am 11. und 12. August statt. Erwartet werden zwischen 2500 und 3000 Festival-Besucher. © Sören Wittmann/ Rocking Lens

Das Line-Up des „Böbing Open Air“ steht bereits seit 2022. So kommen bekannte Künstler wie Jamaram und Jaya the Cat, aber auch Los Fastidos oder Los Brudalos spielen auf den beiden Bühnen des Geländes. Die Veranstalter erwarten zwischen 2500 und 3000 Festival-Besucher, die zu den Punk-, Rock- und Metalklängen feiern. „Für die Größe der Location ist das die ideale Zahl an Leuten“, sagt Nuscheler. Der Kartenverkauf habe im April gestartet und laufe gut.

Eine weitere Festival-Größe im Landkreis ist das „Komod“, das vom 6. bis 9. Juli in der Weilheimer Au stattfindet. Der Veranstalter Christian Botsch rechnet damit, dass pro Festival-Tag rund 1500 Besucher kommen und auf dem naturbelassenen Gelände zu der Musik von regionalen Bands und DJs feiern. Insgesamt sind über 80 Acts geplant, darüber hinaus gibt es wieder Workshops und Kulturprogramme. Die Tageskarten für Freitag und Samstag seien bereits so gut wie ausverkauft, für das Wochenende gebe es online noch Restkarten, sagt Botsch. Wie jedes Jahr ist der letzte Festivaltag, der Sonntag, ein Familientag.

+ Das Komod-Festival in Weilheim hat sich fest etabliert. © Emanuel Gronau/ Archiv

Auch das „Vintage Motor & Music Festival“ am 17. Juni in Peißenberg richtet sich an die ganze Familie. Schon zum elften Mal gibt es heuer das außergewöhnliche Oldtimer-Treffen, das Franco Colle mit der „Gasoline Gang“ veranstaltet und den gesamten Bereich in und vor der Tiefstollenhalle einnimmt. Wie viele Besucher mit ihren alten Fahrzeugen anrollen, sei wetterabhängig, sagt Colle – bisher seien rund 500 Fahrzeuge dabei gewesen. „Der Platz hat eigentlich nie gereicht.“

Von wummernden Bässen bis Rock‘n‘Roll: Bandbreite der Festivals ist groß

Neben den Oldtimern gibt es auf dem Festival wieder Live-Musiker und DJs, die Rock’n’Roll, Rockabilly, Blues und Soul spielen sowie Ware von Vintage-Händlern und bayerisch-amerikanisches Essen. Tagsüber ist der Eintritt frei. Wenn die Festivalbesucher abends in die Halle ziehen, fällt ein Unkostenbeitrag zwischen sechs und zehn Euro an.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Ebenfalls in Vorbereitung ist bereits der historische Markt in Schongau, den der Verein „Schongauer Sommer“ heuer zwölf Tage lang – vom 4. bis 15. August – und unter einer neuen Vorstandschaft auf dem Festplatz organisiert. Auf zwei Bühnen sorgen Bands wie Bohemian Bards, Weltenkrieger oder The Sandsacks für Stimmung, außerdem werden verschiedene Fieranten, Seiltänzer und Feuerkünstler erwartet. Festivals für jeden Geschmack warten also.