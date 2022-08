„Dinner in weiß“ diesmal an der Fronveste in Schongau

Eröffnung des achten „Dinner in weiß“ an der Fronveste durch Zeremonienmeister Martin Kayser (hinten rechts) mit Beatrice Amberg.

Festliches Treffen mit Abendessen

Das achte „Dinner in weiß“ hat jetzt in Schongau stattgefunden. Gemeinsam gegessen und gefeiert wurde diesmal an der Fronveste.

Schongau – Die Lechstadt hat sie, die bezaubernden Plätze. Idyllisch, versteckt, zum Teil unbeachtet. Man muss sie nur entdecken. Es ist wie im Märchen. Da muss erst ein Prinz kommen und die Schlummernde wachküssen. Im konkreten Fall ist der Prinz Martin Kayser, der immer wieder ein wunderbares Eckchen in der Stadt findet, um die beliebte „Flashmobaktion“ „Dinner in weiß“ über die Bühne laufen zu lassen.

In diesem Jahr war die Bühne der Garten an der Fronveste. Kayser klopft exakt um 18.04 Uhr die Info per Mail an sein Völkchen hinaus. Das Fest der weißen Kleider kann steigen. Kurz vor 19.30 Uhr: Tische werden aufgeklappt, Stühle in Position gestellt. Daneben werden Tischdecken auf die langen Biertische gelegt. Sogar an Kerzenleuchter haben die Frauen gedacht, verziert mit Blumenranken. Dann ein „oh Gott, ich habe die Lampen zuhause stehen lassen“. Egal, in Windeseile ist der Platz an der Fronveste in strahlendem Weiß überzogen.

Aus Dachau angereist

Es hat was: Die Leckereien werden ausgepackt. Nicht zu überhören ist Iris, die Konditormeisterin aus Dachau. Sie hat 2019 in Schongau bei „Dinner in weiß“ Blut geleckt, klar, dass sie wieder dabei ist. Zusammen mit Mutter & Tochter will sie den Abend verbringen. „Mit meiner Nachspeise schlage ich sie alle“, verkündet Iris lautstark. Das Rezept bleibt Geheimnis, das Leckerli schmeckt verdammt teuflisch.

Zeremonienmeister Kayser macht’s kurz: Standesgemäßes Klingeln mit der Tischglocke, Begrüßung, Eröffnung der Tafel. Das traditionelle Winken mit den weißen Tüchern. Ein Nachschlag. Fast vergessen: Kayser erhebt das Glas und trinkt auf das Wohl der Gäste. Das Fest kann steigen.

Gut 50 Personen dabei

Weniger ans Essen hat an diesem Abend ein lustiges Quartett gedacht. Mona, Petra, Birgit und Gabi sind schon gut in Stimmung. „Der Wein reicht uns, und das, was wir essen müssten, trinken wir“, so die Devise des Abends. Alle nach eigener Angabe unter 50 und gut drauf mit Sprüchen. „Die Männer haben wir zuhause gelassen, wir wollen doch Spaß haben“, so Gabi. Auch nicht schlecht.

Gute 50 Personen haben an ihren Tischen Platz genommen. Und alle haben sich an den Dresscode gehalten. Vom Scheitel bis zur Sohle. Sogar eine weiße Federboa fällt ins Auge.

Jüngster Teilnehmer ist zehn Monate alt

Als jüngster Teilnehmer wird Jonas gesichtet. Gerade mal zehn Monate alt, kommt er mit seiner Mutter Melanie aus Bernbeuren. „Martin Kayser ist unser Hausarzt, da hat mich das Dinner natürlich neugierig gemacht“, erzählt Melanie. Sie hat alle Utensilien inklusive Töchterchen Annika mit dem Bollerwagen angekarrt, mit Hilfestellung von Diana & Gerhard aus Altenstadt. Beide Familien haben sich bis dato nicht gekannt, durch das „Dinner in weiß“ haben sie gemeinsam einen tollen Abend erlebt.

So wie auch Thomas Schleich, der alle Speisen selbst zubereitet hat. An diesem Abend verwöhnt er seine Frau Christine, die länger arbeiten musste. Ihr Zuspätkommen an diesem Abend entschuldigt Cathi mit tiefgefrorenen Erdbeeren, „Lillet Blanc“ und einem Schuss Schweppes. Da greifen Michael & Stefan gerne zu, die für Cathi den Platz so lange freigehalten haben.

HANS-HELMUT HEROLD

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.